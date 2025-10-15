Deportes

Vinicius fue procesado por “perturbar” a los vecinos tras su extravagante fiesta de cumpleaños: las penas que podría afrontar

El delantero estrella de la selección brasileña y el Real Madrid atraviesa un problema judicial luego de los festejos de sus 25 años en Rio de Janeiro

Vinicius Jr armó una mega fiesta de cumpleaños en Río de Janeiro que derivó en una denuncia por vecinos (Instagram @vinijr)

Vinicius Jr fue noticia no por su rendimiento en el campo de juego, sino por problemas judiciales en Brasil que podrían llevarlo a prisión por un curioso motivo: sus excesos durante los festejos de su cumpleaños en Río de Janeiro. La situación del delantero del Real Madrid es comprometedora, ya que la Justicia de su país natal avanzó en la investigación, lo procesó y estableció una fecha para la audiencia preliminar.

La celebración del 25° cumpleaños de Vinicius (nacido el 12 de julio del 2000) en suelo carioca ha derivado en un proceso judicial que generó un escándalo en torno al futbolista estrella que se formó en el Flamengo y hoy brilla en España. El delantero enfrenta cargos en la Justicia brasileña por una presunta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, tras una fastuosa fiesta que, según la denuncia, alteró el descanso de los residentes de la zona lindera con el Estadio de Lajedo, la finca que alquiló Vini para una celebración que duró dos días.

El caso, que se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, se originó a partir de la queja formal de un vecino del lugar donde Vinicius Júnior organizó la celebración, entre el 19 y la madrugada del 21 de julio de este año. De acuerdo con la información recogida por el diario O Globo, la fiesta se desarrolló en una finca de alto nivel, habitual para grandes eventos como bodas o actos corporativos, y generó un nivel de ruido que rompió la tranquilidad habitual del vecindario.

El denunciante relató que, ante la magnitud del ruido y el bullicio, debió recurrir a la Policía Militar, que acudió al lugar y comprobó la presencia de música en alta intensidad y gritos. Los agentes solicitaron a los asistentes que redujeran el volumen, y tanto Vinicius como sus invitados obedecieron la indicación. Sin embargo, el vecino aseguró que, una vez que el organismo de seguridad pública se retiró del espacio, “el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto”, según consta en el relato publicado por el medio brasileño.

Vinicius Junior montó su fiesta de cumpleaños en una finca de Rio de Janeiro, donde armó un parque de diversiones con escenarios en los que participaron artistas brasileños (Instagram @vinijr)

Por otro lado, fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro confirmaron que el próximo 6 de noviembre se celebrará una audiencia preliminar para abordar el caso. La legislación brasileña contempla para el delito de “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” una sanción que puede oscilar entre 15 días y 3 meses de prisión, o el pago de una multa.

La prensa local en tanto detalló que la fiesta de cumpleaños de Vinicius Junior fue una mega celebración que incluyó conciertos en distintos escenarios repartidos en el predio, entre ellos uno del rapero Travis Scott; espectáculos de fuegos artificiales y atracciones propias de un parque de diversiones, como una montaña rusa y un samba. Según datos publicados por O Globo, el evento congregó a cerca de 500 invitados, entre los que figuraban el mediocampista francés Eduardo Camavinga y el defensor Eder Militao, compañeros de Vinicius en el Real Madrid, y la cantante brasileña Anitta, reconocida figura del reguetón latinoamericano, entre otras figuras.

El propio Vinicius publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes de la celebración que dan prueba de la fastuosidad del evento, denominado la “Vini Fest”. Cabe destacar que en la fiesta estuvo prohibido el uso de teléfonos móviles de parte de los invitados. Entre otros detalles que se precisaron, hubo seis escenarios con música distinta, donde pasaron DJ’s, cantantes y otros músicos; buffet y barra de tragos libre con variedad de comidas y bebidas y un cartel gigante de bienvenida con el letrero “Big 7″ y una gigantografía del jugador.

LAS FOTOS DEL EXTRAVAGANTE CUMPLEAÑOS 25 DE VINICIUS JUNIOR EN RÍO DE JANEIRO:

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Vinicius Jr en Río de Janeiro (@vinijr Instagram)

