Las revelaciones de Lucas Pratto: de sus diferencias con Gallardo en su salida de River al día que discutió “casi a las piñas” con Palermo

Lucas Pratto y su relación con Marcelo Gallardo

Lucas Pratto, hoy delantero de Sarmiento de Junín, hizo un repaso por su carrera futbolística y reveló algunas cuestiones sobre su abrupta salida de River Plate. Además, deslizó cómo fue su trato con Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en el Millonario, al mismo tiempo que también hizo referencia a su admiración con Martín Palermo, a quien tuvo como entrenador en Olimpia de Paraguay, donde mantuvo discusiones que casi lo llevan a agarrarse a trompadas con el Titán.

“En River y en Vélez me podría haber quedado a cumplir contrato cobrando muy buena plata. Podría haber hecho la plancha, pero quería mucho a los clubes y no le servía a ninguna de las partes que yo hiciera eso”, fue la conexión que trazó el Oso entre sus alejamientos del Fortín y el Millonario, en lo que fue su última respectiva etapa en cada institución, en diálogo con Clank, programa de Juan Pablo Varsky.

Respecto al trato que recibió en Núñez tras retornar del préstamo en Feyenoord de Países Bajos, puntualizó: “Yo me lesiono en Holanda y, cuando vuelvo a River, pretendían que hiciera la recuperación de mi lesión (rotura de ligamentos de tobillo y fractura de peroné) solo, apartado, con un doctor y un preparador físico de la Reserva, siendo jugador del club. No me voy a meter en ninguna dirigencia ni la personalidad de ningún entrenador, pero yo no permitiría como persona, siendo entrenador, que un jugador se entrene solo con un profe. Si fuera por una firma de contrato y esas cosas, no sé cómo se manejaría, pero si tengo en cuenta al jugador, el día de mañana no me gustaría que se entrene solo porque sigue siendo patrimonio del club y hay algunos que tiene valor de reventa”.

Más tarde, ahondó: “Cuando me dijeron que tenía que hacer la recuperación solo con un doctor y un profe de Reserva, les dije que no. River tenía una deuda muy grande conmigo. Les dije que me pagaban la deuda o me consideraba jugador libre. Llegamos a un arreglo de rescisión de contrato con pago de deuda y rescindí. Traté la lesión solo, con el Doctor (Jorge) Batista, él me hizo el acompañamiento con un kinesiólogo personal. Llegó Vélez y mi última parte de la recuperación la hice en Vélez”.

Pratto confesó que casi se agarra a piñas con Martín Palermo

Cuando Varsky le preguntó si creía que la decisión de apartarlo del plantel profesional de River había sido del Muñeco Gallardo o la dirigencia, Pratto respondió: “No sé por qué. Habrá sido en conjunto, a nadie le servía que yo esté en el plantel, ni a los dirigentes ni al cuerpo técnico. Después de lo que yo había conseguido y representaba en esa etapa en el club. Habrán decidido ‘empujémoslo a tomar decisiones’ o a que me quedara como se quedaron ahora algunos chicos apartados, algo que yo no iba a hacer”.

Por otra parte, vinculó esa situación con los entredichos que mantuvo con Martín Palermo, quien lo dirigió en Olimpia de Paraguay: “Mucha gente, por estar en un lugar, suelta. ‘Bueno, yo estoy acá y voy a estar 10 años’. Yo no soy así. Si veo algo malo, que no hay algo para el bien común de todos y no me sirve, bueno. Tuve discusiones con Palermo, que es una de las personas más importantes de mi carrera futbolística por lo que representaba cuando era chico y lo que me ayudó cuando llegué a Primera”.

Sobre sus charlas con el Loco, reveló: “En Olimpia casi nos hemos ido a las piñas, estuvimos ahí. Él respetando su forma de ser y yo la mía, pero siempre llegando a un acuerdo y entendiendo lo mejor para el club y para cada uno. Los futbolistas somos muy egoístas, pero dentro de ese egoísmo, yo siempre pregono el bien del equipo. En los deportes de equipo es difícil sobresalir solo, pero en el fútbol más. Tenés que ser Messi o Maradona. Y así y todo, a ambos les costó en la Selección”.