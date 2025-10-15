El golazo desde atrás de la mitad de la cancha que evitó Dibu Martínez: su peculiar reacción tras la enorme salvada ante Puerto Rico

Tapadón del Dibu Martínez en Argentina-Puerto Rico

Emiliano Martínez tuvo una atajada espectacular en el inicio del partido entre Argentina y Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El Dibu respondió exigido ante un remate de larga distancia que si se metía hubiese sido un golazo para el equipo boricua.

Fue a los 7 minutos cuando Leandro Antonetti le robó la pelota en su campo a Gio Lo Celso y lo vio adelantado al arquero argentino. El delantero pateó desde tres cuartos de cancha, el Dibu retrocedió rápido y con lo justo llegó a evitar la caída de su valla. Era un golazo, pero despejó la pelota y después la terminó capturando.

Luego de su salvada, Martínez sacó rápido e instó a la gente para que aliente. Con su habitual carisma y personalidad, el guardameta del Aston Villa dio vuelta la página rápido.

En el banco argentino se sorprendieron y también vieron complicada la acción, pero otra vez Martínez (pese a estar mal parado) respondió con una providencial tapada.

Antes del descanso otra vez Martínez tuvo trabajo y mantuvo su arco en cero. Fue a los 39 minutos con otro intento de Antonetti y le volvió a ahogar el grito al atacante.

Puerto Rico tuvo una más antes del descanso con un tiro libre de Wilfredo Rivera que pasó cerca, pero el golero de 32 años voló e igual llegaba a tirar la pelota afuera.

Este es el segundo amistoso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta doble fecha de octubre. Luego de su ausencia en la victoria del viernes 1-0 ante Venezuela, este martes Lionel Messi volvió a ser titular.

Noticia en desarrollo...