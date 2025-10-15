Deportes

El golazo desde atrás de la mitad de la cancha que evitó Dibu Martínez: su peculiar reacción tras la enorme salvada ante Puerto Rico

Tras una pérdida de Lo Celso, el arquero quedó adelantado y con lo justo impidió la caída de su valla en el duelo amistoso de Argentina en Miami

Guardar
Tapadón del Dibu Martínez en Argentina-Puerto Rico

Emiliano Martínez tuvo una atajada espectacular en el inicio del partido entre Argentina y Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El Dibu respondió exigido ante un remate de larga distancia que si se metía hubiese sido un golazo para el equipo boricua.

Fue a los 7 minutos cuando Leandro Antonetti le robó la pelota en su campo a Gio Lo Celso y lo vio adelantado al arquero argentino. El delantero pateó desde tres cuartos de cancha, el Dibu retrocedió rápido y con lo justo llegó a evitar la caída de su valla. Era un golazo, pero despejó la pelota y después la terminó capturando.

Luego de su salvada, Martínez sacó rápido e instó a la gente para que aliente. Con su habitual carisma y personalidad, el guardameta del Aston Villa dio vuelta la página rápido.

En el banco argentino se sorprendieron y también vieron complicada la acción, pero otra vez Martínez (pese a estar mal parado) respondió con una providencial tapada.

Antes del descanso otra vez Martínez tuvo trabajo y mantuvo su arco en cero. Fue a los 39 minutos con otro intento de Antonetti y le volvió a ahogar el grito al atacante.

Puerto Rico tuvo una más antes del descanso con un tiro libre de Wilfredo Rivera que pasó cerca, pero el golero de 32 años voló e igual llegaba a tirar la pelota afuera.

Este es el segundo amistoso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta doble fecha de octubre. Luego de su ausencia en la victoria del viernes 1-0 ante Venezuela, este martes Lionel Messi volvió a ser titular.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección de Puerto RicoLionel MessiEmiliano Martínezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con una asistencia de Lionel Messi, Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

La Albiceleste continúa con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo con un enfrentamiento ante los Huracanes Azules. Transmiten Telefe y TyC Sports

Con una asistencia de Lionel

De niño prodigio y estrella indiscutida a estratega del Luton Town: la impactante historia de superación de Jack Wilshere

A los 33 años, el exvolante inglés inició una nueva etapa y apuesta por el liderazgo, la formación y el trabajo en equipo. Legado, motivación y viejas rivalidades, son solo algunos de los desafíos que intentará resignificar como entrenador en su nueva carrera deportiva

De niño prodigio y estrella

La lapidaria definición sobre Carlos Palacios de un scouting de un gigante de Europa: “Lo limita un poco su cabeza”

Jonathan Vidallé, quien trabaja para el Arsenal inglés, habló del futbolista de Boca Juniors y reveló por qué no despegó desde su llegada al club

La lapidaria definición sobre Carlos

La devoción de una gloria del Atlético de Madrid por Julián Álvarez: “Es un jugador que está fuera de lo normal”

Diego Godín destacó la evolución constante de La Araña desde su arribo al Viejo Continente. También recordó la vez que tuvo que marcarlo en un partido de Copa Libertadores

La devoción de una gloria

“Me harté”: revelaron detalles inéditos de la pelea entre Russell y Verstappen en la Fórmula 1

A fines del año pasado ambos tuvieron un tenso cruce. El inglés reaccionó y la interna de la historia salió a la luz. Los detalles

“Me harté”: revelaron detalles inéditos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 100 años

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Córdoba: más de 200 bomberos luchan por quinto día consecutivo con el fuego en la Quebrada del Condorito

“Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá“, le dijo Pablo Laurta a su hijo tras los femicidios

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ordenó la evacuación de

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

TELESHOW
La emoción de Nicolás Behringer,

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”