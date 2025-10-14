Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli inician su participación en el ATP 250 de Estocolmo

Tomás Etcheverry retorna a la actividad en Estocolmo tras la lesión muscular que lo alejó de las canchas cerca de un mes

Tomás Etcheverry regresa al circuito ATP luego de tres semanas sin actividad competitiva para participar en el ATP 250 de Estocolmo. El certamen se lleva a cabo en pistas rápidas y bajo techo, incluido en el tramo de torneos indoor que culmina con el Masters 1000 de París, programado para comenzar el 25 de octubre. El platense, actualmente ubicado en la posición número 63 del ranking mundial, inicia su participación frente a Mark Lajal, jugador esloveno situado en el puesto 149 del escalafón y proveniente de la fase clasificatoria de este torneo. Será el primer cruce entre ambos jugadores en el circuito ATP y se disputará desde las 8:00 de la mañana de nuestro país.

Quien resulte ganador de este encuentro avanzará para enfrentarse en la segunda ronda al serbio Miomir Kecmanovic (49º) que en su debut este lunes superó al francés Alexandre Muller (43º) por 6-4 y 6-1. La instancia de cuartos de final podría enfrentar al vencedor de esta llave con Holger Rune, número 11 del ranking y máximo favorito del torneo sueco. Rune debutará directamente en la segunda ronda ante el ganador del partido entre Jesper De Jong (82º) y Marton Fucsovics (55º).

La última aparición del tenista bonaerense en competiciones oficiales data del 21 de septiembre, en el ATP 250 de Hangzhou (China), escenario en el cual debió retirarse durante el partido de cuartos de final a raíz de una lesión abdominal. En dicho encuentro ante Corentin Moutet, el argentino decidió abandonar cuando se encontraba 0-3 en el primer set. Desde entonces, estuvo enfocado en la recuperación para volver al circuito durante la gira europea indoor.

La representación argentina dentro del cuadro principal de Estocolmo se amplía con la presencia de Camilo Ugo Carabelli, que ocupa el puesto número 50 del ranking mundial y figura como octavo preclasificado en esta edición del torneo. El bonaerense se enfrenta en la primera ronda ante Aleksandar Kovacevic, norteamericano ubicado en la posición 69 del escalafón ATP. No se registran antecedentes entre ambos en competiciones oficiales ATP, aunque el estadounidense atraviesa una temporada destacada en la que suma dos títulos y dos finales en challenger durante 2025.

El ganador del encuentro se medirá en segunda ronda con el vencedor del partido entre el italiano Lorenzo Sonego (47º) y el británico Arthur Fery (221º), proveniente de la qualy. Por este sector del cuadro, el principal favorito es el francés Ugo Humbert, número 25 en la ATP y cuarto preclasificado. De avanzar las instancias, existe posibilidad de cruzamiento entre los dos representantes argentinos en una hipotética semifinal. Toda la acción se podrá seguir a través de Disney+.

Entre los participantes destacados de este certamen figura el noruego Casper Ruud, posicionado en el número 12 del ranking y segundo cabeza de serie tras Holger Rune. El canadiense Denis Shapovalov (23º), ocupa la tercera preclasificación del torneo.

La organización otorgó una invitación a Leo Borg, tenista sueco de 22 años e hijo de Björn Borg, ex número uno del mundo en 1977 y ganador de once títulos de Grand Slam: seis Roland Garros, cinco Wimbledon y cuatro finales del Abierto de los Estados Unidos. La inclusión de Borg agrega un elemento simbólico de relevancia para el certamen que se celebra en la capital sueca, escenario histórico de grandes figuras del tenis mundial.

El certamen se convierte en una de las últimas oportunidades del calendario para sumar puntos y avanzar posiciones antes del cierre definitivo en el Masters de París.