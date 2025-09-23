Tomás Etcheverry sufrió una lesión muscular y es duda para el resto de la gira asiática

Tomás Etcheverry sufrió una lesión que encienden las alarmas de cara al cierre de la temporada

Tomás Etcheverry se lesionó en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, durante el partido ante el francés Corentin Moutet. El primer set había sido muy favorable para el argentino, quien venía mostrando una gran recuperación tenística, después de una temporada en la que prevaleció la falta de buenos resultados en el circuito.

El parcial inicial ante el jugador galo había terminado con un 6-3 favorable para el albiceleste, pero al comienzo del segundo sintió una dolencia en la zona intercostal izquierda que mermó sus posibilidades. Por eso, y ante el dolor que sentía en cada movimiento, decidió retirarse del partido y del certamen, después de haber sido atendido por el médico del torneo.

Etcheverry aún permanece en China a la espera de confirmaciones médicas y de la profundidad de su lesión. Mientras tanto, fue sorteado para el cuadro principal del ATP 500 de Beijing, en el que también figuran anotados Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli.

Sin embargo, hasta el lunes a la noche, su participación estaba en dudas. El platense se realiza estudios por estas horas que definirán su situación y evalúa si tiene posibilidades de jugar sin agravar la lesión que ya tiene su cuerpo.

De acuerdo a los resultados, el exnúmero 27 del ranking de la ATP tendría un pequeño desgarro en esa zona, razón por la cual podría llegar a decidir abandonar la gira asiática y se perdería el Masters 1000 de Shanghai.

En caso de confirmarse la gravedad de la lesión y de no poder convivir con ella en cancha, su destino sería volver a la Argentina a recuperarse, para luego dirigirse a Europa para competir en los torneos de cancha cubierta de fin de temporada.

Por otro lado, el jugador de 26 años es uno de los pilares del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, y una de sus prioridades es llegar al Final 8 de Copa Davis en las mejores condiciones posibles. El tramo final de la disputa por la Ensaladera de Plata se llevará a cabo en Bolonia, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Cabe recordar, que el combinado nacional comenzará su participación frente a Alemania el jueves 20, a partir del mediodía de nuestro país.

El Retu fue uno de los singlistas que impuso condiciones en la serie ante Países Bajos dos semanas atrás, por la segunda ronda de los Qualifiers y su presencia en el equipo albiceleste es una costumbre en las últimas seis convocatorias.

Después de un año difícil, en el que invirtió seis meses en la búsqueda de recuperar la memoria tenística y la confianza perdida, Tommy decidió pegar un volantazo y regresar a las fuentes que lo llevaron a meterse dentro de los 30 mejores del ranking de ATP durante 2024. Tras su vínculo con Horacio de la Peña, el bonaerense volvió a trabajar con Walter Grinovero, su anterior coach, y Kevin Konfederak.

La lesión, además, atenta contra la posibilidad de que el argentino sume confianza en el tramo final del calendario, en el que se disputarán torneos sobre cancha dura que, en caso de sumar puntos para el ranking, le podrían allanar el camino para comenzar 2026 en la gira oceánica con mejores perspectivas. El Abierto de Australia es la próxima gran cita del calendario y Tommy está a tiempo de llegar a punto.