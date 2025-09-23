Deportes

Tomás Etcheverry sufrió una lesión muscular y es duda para el resto de la gira asiática

Una molestia en la zona intercostal atenta contra la continuidad en las próximas semanas del platense, que había mejorado sus sensaciones tras el triunfo argentino en Copa Davis ante Países Bajos

Guardar
Tomás Etcheverry sufrió una lesión
Tomás Etcheverry sufrió una lesión que encienden las alarmas de cara al cierre de la temporada

Tomás Etcheverry se lesionó en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, durante el partido ante el francés Corentin Moutet. El primer set había sido muy favorable para el argentino, quien venía mostrando una gran recuperación tenística, después de una temporada en la que prevaleció la falta de buenos resultados en el circuito.

El parcial inicial ante el jugador galo había terminado con un 6-3 favorable para el albiceleste, pero al comienzo del segundo sintió una dolencia en la zona intercostal izquierda que mermó sus posibilidades. Por eso, y ante el dolor que sentía en cada movimiento, decidió retirarse del partido y del certamen, después de haber sido atendido por el médico del torneo.

Etcheverry aún permanece en China a la espera de confirmaciones médicas y de la profundidad de su lesión. Mientras tanto, fue sorteado para el cuadro principal del ATP 500 de Beijing, en el que también figuran anotados Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli.

Sin embargo, hasta el lunes a la noche, su participación estaba en dudas. El platense se realiza estudios por estas horas que definirán su situación y evalúa si tiene posibilidades de jugar sin agravar la lesión que ya tiene su cuerpo.

De acuerdo a los resultados, el exnúmero 27 del ranking de la ATP tendría un pequeño desgarro en esa zona, razón por la cual podría llegar a decidir abandonar la gira asiática y se perdería el Masters 1000 de Shanghai.

En caso de confirmarse la gravedad de la lesión y de no poder convivir con ella en cancha, su destino sería volver a la Argentina a recuperarse, para luego dirigirse a Europa para competir en los torneos de cancha cubierta de fin de temporada.

Por otro lado, el jugador de 26 años es uno de los pilares del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, y una de sus prioridades es llegar al Final 8 de Copa Davis en las mejores condiciones posibles. El tramo final de la disputa por la Ensaladera de Plata se llevará a cabo en Bolonia, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Cabe recordar, que el combinado nacional comenzará su participación frente a Alemania el jueves 20, a partir del mediodía de nuestro país.

El Retu fue uno de los singlistas que impuso condiciones en la serie ante Países Bajos dos semanas atrás, por la segunda ronda de los Qualifiers y su presencia en el equipo albiceleste es una costumbre en las últimas seis convocatorias.

Después de un año difícil, en el que invirtió seis meses en la búsqueda de recuperar la memoria tenística y la confianza perdida, Tommy decidió pegar un volantazo y regresar a las fuentes que lo llevaron a meterse dentro de los 30 mejores del ranking de ATP durante 2024. Tras su vínculo con Horacio de la Peña, el bonaerense volvió a trabajar con Walter Grinovero, su anterior coach, y Kevin Konfederak.

La lesión, además, atenta contra la posibilidad de que el argentino sume confianza en el tramo final del calendario, en el que se disputarán torneos sobre cancha dura que, en caso de sumar puntos para el ranking, le podrían allanar el camino para comenzar 2026 en la gira oceánica con mejores perspectivas. El Abierto de Australia es la próxima gran cita del calendario y Tommy está a tiempo de llegar a punto.

Temas Relacionados

Tenis ArgenitnoTomás EtcheverryLesiónCopa Davis

Últimas Noticias

Con Mastantuono como titular, Real Madrid visita a Levante en busca de seguir como líder de la Liga de España: hora, TV y formaciones

El Merengue y los Azulgranas se miden en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta jornada del campeonato. Televisa ESPN

Con Mastantuono como titular, Real

Racing y Vélez definirán al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas llega con la ventaja del 1-0 en Liniers contra el conjunto de los Barros Schelotto. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 19

Racing y Vélez definirán al

El historial adverso ante los Springboks que Los Pumas deberán doblegar para soñar con el título del Rugby Championship

El duelo de este sábado será una prueba para ambos seleccionados, que en la última década han protagonizado cruces con resultados ajustados y partidos históricos

El historial adverso ante los

Lanús visita a Fluminense con la ilusión de acceder a la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Desde las 21:30, el Granate se presentará en Río de Janeiro con la misión de defender la mínima ventaja adquirida en la ida. Transmite ESPN

Lanús visita a Fluminense con

La nueva hazaña de Faustino Oro, el niño prodigio argentino del ajedrez: consiguió su primera norma de gran maestro

Lo hizo a dos jornadas del final del torneo en Madrid, donde cumple una actuación memorable. “Es el chico que más rápido avanza en todo el mundo”, dijo el ex campeón mundial Veselin Topalov

La nueva hazaña de Faustino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de

Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de un resfrío y cuándo consultar a un especialista

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a cuatro personas por poner en riesgo la salud de menores

La oposición en Diputados junta los votos para aprobar la ley que pone límites a los DNU presidenciales

Las reacciones del arco político tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York

Cansancio crónico: señales para detectar si se debe a la falta de nutrientes clave

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo que Ucrania puede

Trump dijo que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia: “Putin está problemas”

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

China-Estados Unidos: de la diplomacia del ping-pong a la del TikTok

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

TELESHOW
La actitud de la China

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

Las fotos retro de Lourdes Sánchez de su vida junto al carnaval: “Nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson