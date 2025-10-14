Deportes

Six Kings Slam, el torneo de exhibición que reúne a seis estrellas del tenis: cómo se juega y millonario premio en juego

Desde este miércoles, el certamen organizado por Arabia Saudita tendrá a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas como protagonistas. Cuántos dólares hay en juego y cómo es la modalidad de competencia

El afiche del certamen
El afiche del certamen

El Six Kings Slam es un torneo de exhibición que se desarrolla en Riad, Arabia Saudita, en el marco de la Riyadh Season, un programa anual de eventos deportivos y culturales organizado por el gobierno saudí. El certamen no forma parte del calendario oficial de la ATP, por lo que no otorga puntos para el ranking ni influye en el historial de enfrentamientos oficiales entre los jugadores. Su objetivo principal es reunir a seis de los tenistas más destacados del circuito en un evento de formato reducido, transmitido a nivel global y con una de las bolsas de premios más altas en la historia de la disciplina.

La edición 2025 se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de octubre en la ANB Arena, un estadio cubierto con capacidad para ocho mil espectadores, construido especialmente para eventos de esta escala. La competencia contempla un día de descanso el 17, en cumplimiento con la regla que prohíbe disputar partidos durante tres jornadas consecutivas en torneos de exhibición. El cuadro de seis jugadores está compuesto por Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, este último incorporado en reemplazo del británico Jack Draper, quien se ausentará por lesión.

El formato contempla dos rondas iniciales y un sistema de clasificación que ubica directamente a Alcaraz y Djokovic en las semifinales, mientras que los otros cuatro jugadores disputarán la fase previa. Cada participante recibe un monto fijo de 1,5 millones de dólares por su presencia, y el ganador del torneo obtendrá un premio adicional de 4,5 millones. Este esquema sitúa al Six Kings Slam como uno de los eventos con mayor retribución económica individual en la historia del tenis, pese a no tener carácter oficial. En 2024, Jannik Sinner fue el campeón de la primera edición tras superar a Carlos Alcaraz en la final por 6-7(5), 6-3 y 6-3, mientras que Novak Djokovic derrotó a Rafael Nadal en el partido por el tercer puesto.

El evento se desarrolla sobre superficie dura bajo techo, y su formato compacto busca maximizar la exposición mediática y la interacción con el público. Los partidos se juegan al mejor de tres sets con tiebreak convencional.

En términos de difusión, Netflix adquirió los derechos exclusivos para transmitir la edición 2025 a nivel mundial, sucediendo a la plataforma DAZN, que había emitido el torneo inaugural. La producción incluye una cobertura orientada al entretenimiento, con cámaras a nivel de cancha y acceso en tiempo real a la comunicación entre los jugadores y sus equipos técnicos.

Ultimate Tennis Showdown, el evento que cuenta con Francisco Cerúndolo

En paralelo al desarrollo del Six Kings Slam, el tenis internacional ofrece otras alternativas de exhibición y competencia que buscan formatos innovadores. Uno de ellos es el Ultimate Tennis Showdown (UTS), impulsado por el entrenador y empresario francés Patrick Mouratoglou.

Este circuito introduce reglas distintas al tenis tradicional, con partidos divididos en cuatro cuartos de ocho minutos; el jugador que más puntos sume (cada punto vale 1) se queda con el parcial; en caso de estar 2-2, se disputa un tiebreak breve al mejor de tres; además se permiten uso de cartas estratégicas (bonus cards) para generar un ambiente diseñado para la interacción directa entre los jugadores, el público y los comentaristas. No pertenece a la estructura ATP ni WTA, pero ha logrado continuidad con varias ediciones en distintas sedes internacionales.

En la jornada de este martes, el argentino Francisco Cerúndolo consiguió una victoria ante el francés Adrian Mannarino (9-16, 8-16, 16-13, 16-10 y 2-1), resultado que le permite avanzar en la clasificación de la competencia. El certamen continuará durante los dos próximos días.

Francisco Cerúndolo venció a Adrián Mannarino en la primera ronda del Ultimate Tennis Showndown y ambos se despacharon con este puntazo que cayó del lado del argentino

