5 frases de Marcelo Gallardo tras la dura caída de River ante Sarmiento: fuerte autocrítica, su futuro y un mensaje a los hinchas

La presión sobre River Plate se intensificó tras una nueva caída en el Estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue superado por Sarmiento de Junín con un marcador de 1-0. Este resultado no solo prolongó la serie negativa del conjunto Millonario, que ya suma cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y cinco partidos perdidos en las últimas seis presentaciones, sino que también complicó su posición en la Tabla Anual, poniendo en riesgo su acceso a la próxima Copa Libertadores.

Tras este panorama, el entrenador millonario habló en conferencia de prensa para explicar el preocupante presente del cuadro de Núñez. “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no lo pudimos sostener; por una equivocación o por errores propios. No es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente. Tal vez es hasta el momento más no reconocible con lo que uno pretende del equipo. En esa adversidad en la que nos encontramos, hay que hacerse responsable”, comentó el entrenador respecto al desarrollo del encuentro.

“No tengo mucho que decirles más de lo que les vengo diciendo últimamente. Asumir la responsabilidad de estos malos resultados y, en consecuencia con eso, seguir intentando. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer muchos méritos, pero están ahí. En estos dos meses que quedan de competencia, quedan dos partidos de Copa Argentina y el torneo, que estás en la pelea, y el clásico con Boca. Hay que asimilar el momento, desde mi lugar, responsabilizarme, y seguir. No queda otra. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias, seguir intentando. No hay excusas”, argumentó sobre el rendimiento de sus dirigidos.

El Muñeco también hizo hincapié en las fuertes críticas por parte de los hinchas, quienes despidieron al equipo bajo una lluvia de silbidos: “Cómo no voy a entender al hincha, nací en este club. No hay forma de hacerle un reproche. El hincha nos ha acompañado en este tiempo. Y ha seguido alentando, la cancha todos los partidos está llena, el hincha exige y está bien que eso suceda, es parte de la exigencia de este club. No puedo reprocharle nada. Tenemos que devolverle ese apoyo, esa confianza y tener la capacidad de revertir esta situación. Pedí disculpas la otra vez, porque no merecen en este momento, pero en el fútbol estas cosas pasan. Hoy estamos la mala, hay que bancar. Y nosotros tenemos que responderle”.

Sobre si se pone un objetivo o un lapso de tiempo, Gallardo agregó: “Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo a vivir gratis acá. ¿Tengo una espalda gigante? No. Haber vivido lo que hemos vivido me identifica con la gente. Después, los objetivos... Uno no viene a vivir del pasado acá. Podía haber vivido del pasado en mi casa, disfrutando de la vida. No tengo problema en admitirlo: me gustan los desafíos. Mi desafío es permanente, como persona, entrenador, y eso me alimenta. Y por eso esta adversidad no me hace claudicar. Hay que reconocer que no estamos bien y seguir. Si tenemos los argumentos, hay que mostrarlos. Por ahora, las cosas están sobre la mesa. Tendremos que hacer otros méritos”.

El Muñeco también se refirió a su insistencia para seguir en la búsqueda de los resultados para poder poner fin a la crisis deportiva que atraviesa su equipo. “He vivido muchas como estas, tengo que reconocer que no nací ganando siempre. Me he criado a base de adversidades, tengo muchísimas vivencias para tener argumentos, sé que el impacto que tiene el perder partidos como este es muchísimo, sobre todo cuando tenés que sentir representación desde otro lugar, pero dignamente vengo a asumir la responsabilidad de que el momento es jodido. Que no tengo argumentos para poder salir de esta adversidad, ahí no comparto”, aseguró.

*El resumen de la caída de River en el Monumental

El desarrollo del encuentro evidenció las dificultades de River Plate para encontrar un funcionamiento colectivo efectivo. Durante la primera mitad, el equipo local mostró una notoria falta de fluidez en su juego y escasa capacidad para inquietar el arco defendido por Lucas Acosta, que más allá que se destacó cada vez que fue obligado, el Millonario no lo incomodó en tantas oportunidades. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Iván Morales aprovechó una débil reacción de Franco Armani y anotó el único gol del partido, otorgando la ventaja a Sarmiento.

En la segunda parte, la dinámica no varió. La formación de Marcelo Gallardo continuó exhibiendo imprecisión y carencias en la generación de situaciones ofensivas. La frustración se trasladó a las tribunas, donde los hinchas manifestaron su descontento con silbidos e insultos dirigidos al plantel. Mientras tanto, el conjunto visitante, bajo la conducción de Facundo Sava, mantuvo el orden defensivo y logró sostener la diferencia sin sobresaltos en los minutos finales. En el cierre del partido, Miguel Ángel Borja consiguió convertir, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Con este desenlace, River quedó ubicado en la quinta posición del grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento de Junín ascendió al octavo lugar con 15 unidades. En la tabla anual, el equipo de Marcelo Gallardo ocupa el tercer puesto con 49 puntos, lo que por ahora le permitiría disputar el repechaje para la Copa Libertadores. Sin embargo, la posibilidad de ser superado existe, ya que Deportivo Riestra podría adelantarlo si vence a Platense en el encuentro programado para el martes.

En la próxima fecha, River afrontará un compromiso como visitante ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el sábado 18 de octubre a las 22:15. Por su parte, el Verde recibirá a Vélez en condición de local.