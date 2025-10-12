El blooper de Franco Armani con el que Sarmiento se puso en ventaja frente a River en el Monumental

Un giro inesperado alteró el desarrollo del encuentro entre River Plate y Sarmiento de Junín en el estadio Monumental cuando, a los 30 minutos de juego, un error del arquero Franco Armani permitió que el conjunto visitante se adelantara en el marcador. La jugada, que terminó con el gol del chileno Iván Morales, cambió el rumbo de un partido que hasta ese momento parecía controlado por el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

La acción se originó tras una secuencia en la que ambos equipos alternaron la posesión sin lograr imponerse. El lateral izquierdo de Sarmiento, Joel Godoy, intervino anticipando una pelota y, tras controlarla con el abdomen, habilitó al mediocampista central Manuel García. Este último realizó un pase preciso hacia la derecha, donde Alex Vigo —ex jugador de River— avanzó y ejecutó un remate bajo que se desvió. El disparo parecía destinado a salir por la línea de fondo, pero Armani intentó evitar el tiro de esquina y, en su esfuerzo, dejó el balón suelto en el área.

En ese momento, Morales aprovechó la oportunidad: habilitado por la posición de Bustos, recogió la pelota, giró parcialmente y definió entre las piernas del arquero, estableciendo el 1-0 para Sarmiento. Este tanto, que llegó en una de las primeras aproximaciones del equipo dirigido por Facundo Sava, representó un golpe anímico para el conjunto local, que se vio obligado a modificar su planteo ante un rival que, en la previa, no figuraba como una amenaza significativa en Núñez.

La definición de Morales (Fotobaires)

La reacción de los jugadores de River no se hizo esperar. El plantel protestó ante el árbitro Sebastián Zunino, primero por una supuesta mano de Godoy en el inicio de la jugada y luego por la posición de Morales al momento de recibir el balón. Sin embargo, el análisis de la acción mostró que el volante de Sarmiento mantuvo los brazos pegados al cuerpo y que el delantero chileno partió habilitado, ya que se encontraba detrás del hombro de Bustos, ex lateral de Independiente.

Como ocurre con cada gol, la jugada fue sometida a revisión por el sistema VAR. Desde Ezeiza, Leandro Rey Hilfer confirmó que la acción se ajustó al reglamento, validando así el tanto de Sarmiento. El trazado de líneas del VAR ratificó la posición correcta de Morales en el momento clave de la jugada.

Noticia en desarrollo...