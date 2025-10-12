Deportes

El eufórico festejo de los jugadores de la selección argentina tras uno de los goles de Messi con el Inter Miami

El conjunto de Mascherano goleó 4-0 al Atlanta United por la MLS y los más cercanos al N° 10 celebraron su primera conquista

Así vivieron el partido los amigos de Messi

En el último partido del Inter Miami en el Chase Stadium por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), la figura de Lionel Messi no solo brilló desde el césped con la victoria por 4-0 en la que aportó un doblete. La atención se centró también en la presencia de varios compañeros de la Selección Argentina que se presentaron en las gradas especialmente para acompañar a su capitán y amigo. El encuentro, disputado en Miami, se convirtió en un evento singular por el grupo de jugadores de la Albiceleste que ocupó un palco privilegiado al borde del campo.

Entre los asistentes destacaron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quienes, autorizados por el entrenador Lionel Scaloni, aprovecharon su día libre durante la gira de la selección argentina por Estados Unidos para apoyar a Leo en un partido clave de su club. Junto a ellos, se ubicaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y uno de los históricos utileros del seleccionado, Marito. Esta comitiva fue captada por las cámaras en varios momentos del encuentro, pero el que más trascendió fue cuando celebraron efusivamente el primero de los dos goles del astro argentino.

En otras instancias del partido también se vio al grupo de futbolistas bromeando entre sí y charlando con miradas cómplices. También circuló por internet el momento en el que los cuatro jugadores intercambiaron saludos con el cuerpo técnico del Inter Miami, liderado por Javier Mascherano.

El permiso particular para que Messi se ausente del partido amistoso que Argentina disputó frente a Venezuela tiene relación con la planificación de la Selección Argentina durante esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Scaloni programó sus actividades en Miami, donde tras vencer a Venezuela tiene previsto enfrentar a Puerto Rico en el mismo estadio del Inter Miami. La cercanía de fechas y sedes facilitó que los compañeros de Messi pudieran acompañarlo en el partido ante Atlanta United.

De Paul, Otamendi, Lo Celso
De Paul, Otamendi, Lo Celso y Paredes fueron a ver a Lionel Messi

Durante el encuentro, Lionel Messi sumó otros dos goles y una asistencia más a una temporada en la que ya acumula 26 conquistas en 27 partidos y 18 asistencias. En el palco, sus compañeros celebraron con entusiasmo el primer gol, que llegó en el minuto 38 tras un espectacular remate de zurda.

La jornada en Miami cobró mayor importancia por la despedida de Jordi Alba, quien anunció recientemente su retiro profesional y fue homenajeado tras el pitazo final. Todo esto se vivió con la presencia de parte de la scaloneta, apodo que identifica al núcleo íntimo de la selección.

El propio Rodrigo De Paul compartió algunas imágenes de su presencia en el estadio, tanto en sus stories como en el muro de su cuenta oficial de Instagram: “Vamos!! Inter Miami”, escribió junto a una imagen suya desde el palco tomando mate. Al mismo tiempo, también publicó imagenes que recopiló una de las cuentas creadas por sus fanáticos, en donde aparece junto a Leo.

Tras el encuentro, los jugadores retomaron la concentración para preparar el siguiente amistoso contra Puerto Rico. Hasta el momento,es un interrogante saber si Messi será parte del duelo del próximo martes en el Chase Stadium. Lionel Scaloni avisó en conferencia de prensa que buscará darle minutos a jugadores sin tanto espacio en el elenco nacional: “El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. E speremos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

