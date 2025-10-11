El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Atlanta United en su último partido pendiente de la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi viene de marcar un triplete de asistencias en el último partido contra Ne England (Crédito: AP/Lynne Sladky)

El Inter Miami de Lionel Messi saldará su último partido pendiente de la Major League Soccer (MLS) este sábado desde las 20:30 contra Atlanta United en el Chase Stadium. El dueño de casa ya no tiene posibilidades de aspirar al primer lugar de la Conferencia Este y ya está clasificado a los playoffs rumbo al título. Televisa Apple TV.

La gran duda estaba puesta en la presencia del mejor jugador del mundo. Ante la ola de rumores sobre una posible licencia para jugar con su club, Javier Mascherano esbozó en la previa: “Si no juega hoy y está alguna posibilidad, yo encantado... Imaginate poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros”.

Lionel Scaloni, por su parte, le sumó condimentos a estas versiones al licenciarlo del partido contra Venezuela (lo vio desde uno de los palcos del estadio) y dejar la puerta abierta con sus declaraciones post triunfo contra la Vinotinto. “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido.Fue una decisión mía, simplemente eso. Esperamos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”, comentó.

Lo cierto es que la franquicia conducida por Javier Mascherano ya no tiene oportunidades de llevarse el MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos de la tabla acumulada. El empate contra Toronto (1-1) y la caída frente a Chicago Fire (5-3) lo sacaron de la pelea y, actualmente, ocupa la tercera colocación con 59 puntos, por detrás de Cincinnati (62) y Philadelphia Union (66). Una victoria lo hará escalar a la segunda posición y tener mejor diferencia de gol que Cincinnati, un detalle importante con vistas a garantizarse la localía en la mayor parte de los cruces de eliminación directa.

A falta de dos encuentros para terminar la Temporada Regular, Lionel Messi ya superó los números del curso pasado con el conjunto rosa. Según el sitio oficial de estadísticas de la MLS, lidera la tabla de artilleros con 24 tantos, aunque está empatado con Denis Bouanga (Los Angeles FC), y Sam Surridge (Nashville) les respira en la nuca con 23 gritos. Además, Leo compite en el rubro asistencias, en la que tiene 17 y está segundo por detrás de Anders Dreyer (18, San Diego).

Ambos se midieron por un nuevo cruce de la MLS

Messi viene de haber tenido una gran actuación en el encuentro anterior con goleada 4-1 a New England Revolution, en el cual metió tres pases gol para los tantos de Tadeo Allende por duplicado y Jordi Alba. Acumula 19 goles y 12 asistencias en los últimos 16 duelos de la MLS.

En el plano general, el ex hombre del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) posee un total de 884 goles y 397 asistencias en 1127 presencias, según consta en Messi Stats, el sitio oficial con estadísticas personales del futbolista. Aún permanece lejos de Cristiano Ronaldo en la batalla por ser el más anotador en la historia de este deporte porque el portugués lleva 946 anotaciones y 258 pases gol en 1289 encuentros. La ventaja de 62 festejos podría ser aumentada en los duelos venideros de la selección lusa ante Irlanda y Hungría por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Inter Miami le pondrá cierre a la Temporada Regular de la MLS el sábado 18 de octubre contra Nashville en condición de visitante. A partir de ahí, su mirada se enfocará en los playoffs del campeonato en busca de cosechar el tercer título de su historia después de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Probables formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Jordi Alba; Baltasar Rodríguez, Sergio Busquets, Yannick Bright, Tadeo Allende; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Atlanta United: Brad Guzan; Ronald Hernández, Stian Gregersen, Derrick Williams, Pedro Amador; Bartosz Slisz, Ajani Fortune; Brooks Lennon, Aleksei Miranchuk, Saba Lobzhanidze; Jamal Thiaré. DT: Ronny Deila.

Estadio: Chase Stadium (Miami)

Horario: 20.30

Televisación: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS