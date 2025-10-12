Golazo al ángulo y asistencia desde atrás de mitad de cancha: la brillante actuación de Lionel Messi para el Inter Miami en la MLS

La Pulga desempató la contienda contra Atlanta United

Tras haber quedado marginado a última hora del primer amistoso de la selección argentina, Lionel Messi fue titular en el juego que el Inter Miami protagonizó ante el Atlanta United en el Chase Stadium por la MLS y dejó una huella de su inoxidable calidad: anotó el 1-0 con un zurdazo exquisito al ángulo a los 38 minutos del primer tiempo. En el complemento, metió un pase desde atrás de mitad de cancha para que Jordi Alba aparezca a espaldas de los defensores y firme el 2-0

Messi gritó el 25° tanto en 27 presentaciones con las Garzas por la MLS y es el máximo artillero actual del torneo, superando por uno al francés Denis Bouanga de Los Angeles Football Club, quien suma 24 pero en 30 partidos. Un escalón más atrás figura el inglés Sam Surridge del Nashville, quien hizo 23 tantos en 33 encuentros.

Pero además Leo, según las estadísticas de la MLS, es también el mayor asistidor del torneo con 18 pases gol, misma cifra que registró el danés Anders Dreyer de San Diego FC.

El futbolista de 38 años suma 885 goles y 396 asistencias entre los 1128 partidos oficiales que disputó como profesional entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (67 goles y 35 asistencias en 81 partidos).

El rosarino entrenó toda la semana con la selección argentina en el predio del Inter Miami, lo que le permitió estar presente el viernes en uno de los palcos del Hard Rock Stadium de Miami siguiendo las acciones del triunfo 1-0 de sus compañeros ante Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Sin embargo, la decisión fue la de liberarlo para que esté presente en el duelo contra Atlanta de la MLS.

Hasta el momento, es un interrogante saber si Leo será parte del duelo del próximo martes en el Chase Stadium contra Puerto Rico desde las 21 (horario de Argentina). Lionel Scaloni avisó en conferencia de prensa que buscará darle minutos a jugadores sin tanto espacio en el elenco nacional: “El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

Cuando le preguntaron por la ausencia de Messi, el DT se hizo cargo de la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria: “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso. Esperamos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”.

Más allá de las preguntas sobre su presencia en el partido de Argentina del próximo martes, el Inter Miami volverá a presentarse para cerrar la temporada regular de la MLS el siguiente sábado 18 de octubre como visitante ante Nashville desde las 19hs. Tras esta presentación, la mirada se enfocará en los playoffs del campeonato en busca de cosechar el tercer título de su historia después de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024

Messi venía de tener una gran actuación en el encuentro anterior con goleada 4-1 a New England Revolution, en el cual metió tres pases gol para los tantos de Tadeo Allende por duplicado y Jordi Alba.

