Argentina volverá a jugar las semifinales del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y horario del partido ante Colombia

El equipo de Diego Placente eliminó a México en cuartos de final y ya tiene oponente

Ambos se midieron por los cuartos de final

Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20. Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

La historia indica que Argentina se clasificó en ocho oportunidades a las semifinales del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003. Además, fue campeón en seis de esas ocho ocasiones. La única vez que ganó una semi y perdió la final fue en México 1983, cuando se impuso 1-0 ante Polonia y cayó 1-0 en el choque decisivo contra Brasil.

El dato clave es que Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.

Desde entonces, no logró clasificar a dos Copas del Mundo juveniles (Egipto 2009 y Turquía 2013), se marchó en fase de grupos en otras dos ocasiones (Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017) y venía de hilvanar dos eliminaciones en fila en octavos de final entre Polonia 2019 y la edición que se desarrolló en Argentina en 2023. En ese tramo, su mejor actuación habían sido los cuartos de final en Colombia en 2011: perdió en los penales ante Portugal.

Argentina debutó en el estadio Nacional de Santiago en los octavos de final con un 4-0 ante Nigeria y eliminó a México en los cuartos en el mismo escenario (RODRIGO ARANGUA / AFP)

El camino de Colombia hasta aquí lo tuvo como líder del Grupo F, producto del triunfo 1-0 ante Arabia Saudita, el empate sin goles ante Noruega y la igualdad 1-1 frente a Nigeria. Los Cafeteros quedaron igualados con los europeos en puntos, goles a favor, en contra y enfrentamiento directo, por lo que su lugar en la zona fue dirimido por conducta deportiva. Ya en octavos de final, se impusieron 3-1 ante Sudáfrica. Y, en cuartos, despacharon a España, con un triplete del goleador Neyser Villarreal.

Argentina arrasó en el Grupo D: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos de final, se deshizo fácilmente de Nigeria con un contundente 4-0. Y ahora hizo lo propio ante los mexicanos en cuartos de final.

Existen dos antecedentes recientes del Sudamericano Sub 20 que se llevó a cabo entre enero y febrero pasado en Venezuela entre argentinos y colombianos. Por la primera ronda, igualaron 1-1 y repartieron un punto que les sirvió a ambos para culminar como líderes de la zona. Ya en el Hexagonal Final, los de Placente se impusieron 1-0 de forma agónica con el tanto de Ian Subiabre (la Albiceleste terminó segunda, detrás de Brasil, y los Cafeteros terceros, junto a Paraguay).

La tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20

  • Argentina 6
  • Brasil 5
  • Portugal y Serbia 2
  • Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania 1

Todos los campeones a lo largo de la historia del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay

