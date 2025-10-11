La selección argentina buscará un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante México: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver México-Argentina por el Mundial Sub 20:
El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports
20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
18.00 Ecuador, Colombia y Perú
17.00 México
El Tri, comandado por Eduardo Arce, llegó a esta instancia tras golear por 4 a 1 al local Chile gracias a los tantos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, en dos oportunidades (descontó Juan Rossel para la Roja). Antes había sido escolta de Marruecos en el Grupo C.
México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, José Pachuca, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elias Montiel, Alexei Domínguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.
Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
El Tri y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre, desde las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago de Chile). El árbitro principal será el marroquí Jalal Jayed, mientras que sus asistentes serán sus coterráneos Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad. Oficiará de cuarto árbitro el portugués Joao Pinheiro
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre México y Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.