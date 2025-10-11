La selección argentina buscará un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante México: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre México y Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El Tri y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre, desde las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago de Chile). El árbitro principal será el marroquí Jalal Jayed, mientras que sus asistentes serán sus coterráneos Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad. Oficiará de cuarto árbitro el portugués Joao Pinheiro

El Tri, comandado por Eduardo Arce, llegó a esta instancia tras golear por 4 a 1 al local Chile gracias a los tantos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, en dos oportunidades (descontó Juan Rossel para la Roja). Antes había sido escolta de Marruecos en el Grupo C.

