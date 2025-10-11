El tierno gesto y el inesperado intercambio de camisetas que protagonizó el Dibu Martínez en la victoria contra Venezuela

El intercambio de camisetas que tuvo el Dibu Martínez con un hincha de Aldosivi

Durante el amistoso entre la selección argentina y Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, Emiliano Dibu Martínez fue protagonista tanto dentro como fuera del campo. El arquero, oriundo de Mar del Plata y referente del Aston Villa, acaparó la atención al concretar dos acciones con aficionados que rápidamente recorrieron las redes sociales.

El primer episodio involucró a un hincha de Aldosivi. Durante la entrada en calor en el terreno de juego, un seguidor del Tiburón le manifestó a Martínez que conocía a su padre y le pidió intercambiar su camiseta. El arquero no dudó y le preguntó si prefería la camiseta de entrenamiento o la de partido. El fanático eligió la de entrenamiento y, al concluir las rutinas previas, el propio Dibu Martínez delegó a Mario Di Stéfano, histórico utilero conocido como Marito, la entrega de la casaca. Las cámaras de TyC Sports tomaron la alegría del simpatizante en la grada con la remera con las tres estrellas: “El campeón del mundo, de Mar del Plata, carajo. Acá está, cumplió con la palabra. ¡Genio!”, relató.

El gesto que tuvo el Dibu Martínez con un niño en el partido ante Venezuela

Sobre el cierre del encuentro, y con la Argentina festejando la victoria tras el gol de Giovani Lo Celso, el Hard Rock Stadium vivió un segundo episodio emotivo. La cuenta oficial del estadio y la AFA publicaron imágenes del arquero acercándose a la tribuna para entregar su camiseta a un niño vestido con el atuendo del Aston Villa, que sostenía un cartel pidiéndole su remera. La respuesta fue inmediata y amable, consolidando el vínculo del arquero con el público más joven. El Dibu se ha convertido en una figura de alcance internacional, celebrada por sus gestos de proximidad y agradecimiento tras conquistar títulos de relevancia global con la Albiceleste.

La actuación de Emiliano Martínez en el campo continuó aportando números históricos para su trayectoria con la selección argentina. El arquero llegó a los 56 partidos defendiendo el arco nacional, sumando 41 victorias, 10 empates y solo 5 derrotas. Una de las cifras más llamativas corresponde a sus vallas invictas: dejó el arco sin goles en 39 encuentros. Ese dato lo mantiene en la pulseada con Sergio Romero, quien ostenta el récord absoluto con 47 partidos sin recibir tantos en la selección mayor.

Durante el partido ante Venezuela, el marplatense expuso una seguridad constante pese a los pocos remates peligrosos del rival. El único sobresalto llegó en el segundo tiempo, cuando Teo Quintero estrelló un tiro en el travesaño. Hasta los 30 minutos del complemento, Martínez casi no había intervenido, salvo por una intervención sobre su poste derecho tras un remate controlable.

Meses atrás, el propio Dibu Martínez confesó su obsesión por los registros defensivos, definiéndose como un “enfermo de las estadísticas” y manifestando su objetivo de convertirse en el arquero argentino con más arcos invictos. Desde su debut con la selección el 3 de junio de 2021, en un empate ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas, superó la anterior marca de minutos consecutivos sin recibir goles, ubicándose por encima del registro de Germán Burgos, quien había alcanzado 608 minutos en 1998.

La importancia de Martínez no se limita solo a sus estadísticas personales. El arquero ya acumula cuatro títulos con la selección nacional: la Copa América 2021, la Copa América 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Su récord lo posiciona por encima de otros históricos del arco argentino como Ubaldo Fillol (54 partidos), Roberto Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41).

El presente del Dibu Martínez, a sus 33 años, incluye también desafíos físicos. Días antes del choque con Venezuela, el arquero sorprendió al revelar a través de sus redes sociales que había disputado partidos en Inglaterra con un desgarro en la pantorrilla. Ante la prensa, el entrenador Lionel Scaloni aclaró que el futbolista se encontraba disponible. “Emiliano está en condiciones de jugar, ha hecho un trabajo diferenciado, también se entrenó con Martín Tocalli en algunos momentos y está disponible. Ya veremos si va a jugar, pero está en condiciones”, mencionó Scaloni.

La agenda de la selección argentina contempla ahora el encuentro preparatorio ante Puerto Rico. Posteriormente, están previstos dos nuevos amistosos en la ventana internacional de noviembre ante rivales en Angola e India. A esto se suma que el sorteo para la Copa del Mundo 2026 se concretará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. Durante el próximo año, la Albiceleste podría disputar la Finalíssima ante España si el conjunto europeo confirma su paso al Mundial, y la FIFA ya reservó la semana del 23 al 31 de marzo como ventana para dos encuentros internacionales de preparación.

El Dibu Martínez sigue agigantando sus números con la camiseta de la selección argentina (Photo by Chandan Khanna / AFP)

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final