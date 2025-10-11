Deportes

Dibu Martínez sumó otra valla invicta en su camino por ser el arquero con más partidos sin recibir goles en la selección argentina

El marplatense no tuvo demasiada exigencia en el amistoso ante Venezuela, pero se salvó tras un remate en el travesaño del rival. Sus números

Guardar
Emiliano Martínez no recibió goles
Emiliano Martínez no recibió goles en el amistoso ante Venezuela y sigue sumando vallas invictas en el arco de la Selección (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Emiliano Martínez lo reconoció meses atrás cuando se identificó como un “enfermo de las estadísticas” y aclaró cuál era su deseo personal en el arco de la selección argentina: “Quiero el récord con más arcos en cero”. En ese contexto, el Dibu sigue anotando números a su historia vestido de Albiceleste.

En el duelo amistoso ante Venezuela en Miami, el arquero de 33 años alcanzó la 56ª presentación con la Selección: acumula 41 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas. En ese tramo, dejó su arco en cero en 39 oportunidades y logró alzar cuatro títulos con el Mundial de Qatar 2022, las Copa América de 2021 y 2024, y la Finalíssima en 2022, datos que lo dejan como uno de los más importantes de la historia.

Si bien el marplatense prácticamente no tuvo trabajo en la victoria de Argentina por 1-0 (gol de Giovani Lo Celso), Venezuela casi logra marcarle en el segundo tiempo con un remate de Teo Quintero que rebotó en el travesaño. Recién a los 30 minutos del complemento, Dibu pudo hacer contacto con la pelota luego de un remate débil que contuvo arrojándose hacia su palo derecho.

El travesaño salvó el arco del Dibu Martínez en Argentina-Venezuela

Además, desde su debut en la selección argentina el 3 de junio del 2021 en el empate 1-1 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Dibu también sumó la mayor racha de minutos consecutivos con el arco en cero al superar los 608 minutos que había alcanzado Germán Adrián Ramón Burgos en 1998.

Dibu Martínez es actualmente el segundo arquero con más partidos en la selección argentina detrás de Sergio Chiquito Romero, quien estuvo 96 veces en el equipo nacional. Por detrás de ya quedaron el Pato Fillol (54), el Pato Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41). Al mismo tiempo, Romero tiene el otro gran dato estadístico que obsesiona al Dibu: es el arquero con más vallas invictas en Argentina con 47 encuentros sin recibir goles.

El Dibu había sorprendido días atrás al revelar en sus redes sociales que había atajado para Aston Villa con un desgarro en la pantorrilla. En ese contexto, Scaloni adelantó en la previa a los amistosos que el portero estaba en buenas condiciones: “Emiliano está en condiciones de jugar, ha hecho un trabajo diferenciado, también se entrenó con Martín (Tocalli) en algunos momentos y está disponible. Ya veremos si va a jugar, pero está en condiciones”.

Luego del amistoso de la próxima semana ante Puerto Rico, la agenda de la Albiceleste contempla otros dos duelos preparatorios en la ventana de noviembre, programados en Angola e India entre el lunes 10 y el martes 18. Además, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre a las 13:00 en el Kennedy Center de Washington DC.

Para 2026, la selección podría disputar la Finalíssima ante España durante la Fecha FIFA de marzo, siempre que La Roja logre la clasificación al Mundial. La FIFA reservó la semana del 23 al 31 de marzo para dos partidos preparatorios. El último tramo previo al torneo será del 1 al 9 de junio, periodo destinado a los últimos dos amistosos antes del inicio del Mundial, que comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de México.

Dibu Martínez en acción ante
Dibu Martínez en acción ante Venezuela. El arquero argentino jugó su partido 56 con la Selección (Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

Temas Relacionados

seleccion argentinaemiliano dibu martinezsergio chiquito romeroseleccion de venezueladeportes-argentina

Últimas Noticias

Sin Messi, Argentina venció 1-0 a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Los dirigidos por Lionel Scaloni trabajaron más de la cuenta para quedarse con el triunfo ante una Vinotinto que afronta una profunda renovación tras quedarse afuera del Mundial 2026

Sin Messi, Argentina venció 1-0

El respetuoso minuto de silencio en Miami en honor a Miguel Ángel Russo antes del partido entre Argentina y Venezuela

Antes del inicio del amistoso, el Hard Rock Stadium se sumergió en un emocionante momento para homenajear al histórico entrenador de Boca Juniors

El respetuoso minuto de silencio

La reflexión del hijo de Miguel Russo tras marcarle un gol a Newell’s con Tigre: “Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa”

Nacho Russo tomó la decisión de jugar en Rosario, habló tras el encuentro y se quebró al recordar a su padre

La reflexión del hijo de

Comenzó la fecha 12 del Clausura: de la derrota de San Lorenzo con San Martín de San Juan, al emotivo empate entre Newell’s y Tigre

El Ciclón no pudo de local contra el Santo y el Matador, con gol de Nacho Russo, igualó en Rosario. Además, Defensa y Justicia venció 1-0 a Argentinos en Varela y Central Córdoba de Santiago del Estero se impuso 3-1 a Unión

Comenzó la fecha 12 del

La selección argentina confirmó una baja importante de último momento en la gira por Estados Unidos

Lionel Scaloni tuvo que trastocar sus planes a pocas horas del amistoso frente a Venezuela y desafectó a Franco Mastantuono

La selección argentina confirmó una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte exhibió su

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de dos agujeros negros girando en conjunto

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

TELESHOW
El festejo íntimo de Zeta

El festejo íntimo de Zeta Bosio en Miami para celebrar su cumpleaños y sus 15 años de casado: vino, postre y menú temático

Tamara Báez se reconcilió con su exnovio a dos meses de su separación: “Hoy decidimos pensar en lo que sentimos”

Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes