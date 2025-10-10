La emoción de Nacho Russo ante las muestras de cariño de los hinchas durante el velatorio de su padre

La emoción de Nacho Russo

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años generó una gran conmoción en el fútbol argentino. Miles de aficionados y representantes de distintos clubes se congregaron en La Bombonera para rendirle homenaje durante el velatorio, donde la familia del entrenador permaneció a su lado durante toda la jornada. Entre ellos, Ignacio Russo, su hijo, quien no pudo contener la emoción durante la jornada.

En medio de un profundo duelo personal, el delantero, que ha decidido viajar a Rosario para disputar el próximo partido de Tigre en el Torneo Clausura, se vio envuelto en lágrimas durante la despedida a su padre. Fue cuando, abrazado con sus seres queridos, vio pasar a la multitud que se acercaba e iba recibiendo el pésame y los mensajes de aliento. En un momento, que quedó captado por las cámaras, los hinchas comenzaron a cantar. Y los sentimientos afloraron.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, explicó el delantero en diálogo con La Red, de Rosario.

Nacho Russo junto a Miguel, su padre

La dirigencia del club de Victoria evaluó la posibilidad de que el futbolista no participara en el encuentro ante Newell’s, previsto para el sábado, pero fue el propio jugador quien optó por estar disponible para el cuerpo técnico. Newell’s, por su parte, se solidarizó con la situación y su entrenador, el Ogro Fabbiani, se comunicó con Diego Dabove para consultar si el partido debía disputarse, en señal de respeto hacia la familia Russo. Finalmente, tanto el club como el cuerpo técnico de Tigre decidieron mantener el cronograma original, y el delantero formará parte de la delegación.

Antes del inicio de la práctica, el plantel, el cuerpo técnico y el staff de Tigre realizaron un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. En redes sociales, el club detalló: “Plantel, cuerpo técnico y staff del Club Atlético Tigre realizaron un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”.

Minutos después de conocerse la noticia del fallecimiento, Tigre expresó su acompañamiento a Ignacio Russo y su familia con un mensaje institucional: “El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel”.

El partido entre Tigre y Newell’s, correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Clausura, se disputará el viernes 10 de octubre a las 18.30 en el Estadio Marcelo Bielsa, conocido como el Coloso del Parque. Se prevé que durante el encuentro se realice un reconocimiento especial a Miguelo, más allá de su histórica identificación con Rosario Central.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Diego Dabove suma 16 unidades y podría alcanzar la cima de la zona A si logra una victoria. Además, Tigre se encuentra sexto en la tabla anual con 43 puntos, lo que le permite aspirar a un lugar en la Copa Libertadores. Por su parte, Newell’s llega tras una dura derrota por 5-0 ante Boca en La Bombonera, resultado que profundizó su crisis deportiva e institucional.

La carrera de Nacho Russo en el fútbol profesional comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, su primer club, y continuó en ADIUR, donde perfeccionó su técnica. En 2016, se incorporó a las divisiones inferiores de Rosario Central, institución en la que Miguel Ángel Russo dejó una huella como jugador y entrenador. El 4 de diciembre de 2020, debutó oficialmente en la Primera División del Canalla durante un partido frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional, cumpliendo así el sueño de vestir la camiseta de su club de origen.

Tras sumar pocos minutos en el primer equipo, fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors en 2022, donde completó una temporada destacada en la Primera Nacional. Posteriormente, continuó su carrera en Patronato, equipo con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors el 1 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, partido que finalizó con victoria xeneize por 3 a 0.

En 2024, el delantero fue nuevamente cedido, esta vez a Instituto de Córdoba, y en 2025 se sumó a Tigre, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes a lo largo del torneo. A pesar de ello, se consolidó como una pieza importante en el equipo de Diego Dabove, con nueve goles en 32 partidos.