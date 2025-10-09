Chicho Serna despidió a Miguel Ángel Russo y recordó el detrás de escena de su tercer regreso a Boca Juniors

Mauricio Serna fue uno de los directivos que más cercanía tuvo con Miguel Ángel Russo en esta última etapa en Boca Juniors. Si bien el Chicho renunció a su cargo en el Consejo de Fútbol durante los primeros días de agosto en medio de los malos resultados, estuvo codo a codo con Miguelo durante las semanas iniciales de esta tercera gestión que se había iniciado en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

En ese contexto, el ex mediocampista colombiano tuvo palabras de mucho afecto para el DT que murió este miércoles a los 69 años. “No recuerdo a Miguel entrar en polémicas, hablar mal de otro club o de un colega. No. Miguel siempre fue muy auténtico, muy simple, demasiado sencillo. Tenía una personalidad fuerte y tomaba grandes decisiones. Siempre mirando a todo el mundo a los ojos. Que en el consenso general se hable bien de una persona es porque realmente fue un gran tipo. Lo más lindo es que el fútbol le hace un gran reconocimiento a una figura que ha partido, ha dejado un espacio muy grande, complejo y muy difícil de llenar”, dijo el Chicho en una entrevista con ESPN.

Serna recordó cómo fue el desembarco de Russo en Boca, teniendo en cuenta que había decidido interrumpir el contrato que lo unía a San Lorenzo hasta fin de año para asumir otro desafío en el Xeneize. “El que primero tenía la potestad era el mismo Miguel”, advirtió cuando le plantearon sobre la decisión del DT de seguir trabajando a pesar de que su estado de salud se había deteriorado. “Me llevé una grata impresión. Una cosa es cuando uno lo ve por televisión dirigir a San Lorenzo, cuando se abrió la posibilidad de que venga a nuestro club. Yo estaba en el Consejo y se tomó la decisión de que Miguel debía regresar. Siempre, no lo podemos negar, uno por dentro siempre pensaba cuánto nos puede llegar a durar Miguel, pero también que una vez que llegó, se puso el uniforme y salió a la cancha era otro. Toda la vitalidad la tenía para estar en cancha, ver entrenamientos y sacar lo mejor de cada futbolista. Algo muy importante en el manejo que tenía y como a cada uno le hablaba individual o en conjunto, y les decía las cosas a mejorar. Eso era demasiado importante en el mundo Boca”, relató.

Serna integró el Consejo de Fútbol de Boca Juniors junto con Raúl Cascini hasta agosto

Chicho contó que conoció la noticia del fallecimiento de Miguelo cuando se encontraba en el predio de Boca siguiendo de cerca el partido de Reserva contra Belgrano, que finalmente se suspendió cuando había pasado la primera media hora de la etapa inicial cuando los directivos Xeneizes presentes en el lugar tomaron conocimiento de lo sucedido.

“Escuché la noticia entrando al predio, el partido de reserva había empezado, pasaron diez minutos más y arrancó el partido. Un abrazo a la familia, que Dios le dé toda la fortaleza, por más que uno, me imagino, su familia lo venía preparando por su enfermedad, el golpe no se puede preparar nunca, es imposible la reacción que se tiene por perderlo en ese momento. A la familia ojalá tenga esa fortaleza. Se va una gran persona, un gran ser humano que hizo historia en nuestro club. Fue un grande”, señaló el ex mediocampista y directivo de 57 años.