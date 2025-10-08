Deportes

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes

El Resorts World Las Vegas albergará el evento que reunirá a los nombres más destacados de la disciplina. Se llevará a cabo entre el 9 y 12 de octubre

Comienza una nueva edición del Mr Olympia

Las luces de Las Vegas se preparan para recibir a cientos de atletas: la ciudad estadounidense será escenario de la edición número 61 del Mr. Olympia, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo a nivel internacional, entre el 9 y el 12 de octubre. El torneo reunirá a los exponentes más destacados de esta disciplina, que buscarán inscribir su nombre en la historia del deporte en el Resorts World Las Vegas durante cuatro jornadas de competencia.

El campeonato, organizado cada año por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), contará con la participación de atletas de diferentes niveles y estilos, distribuidos en once categorías. Entre las divisiones principales figuran Mr. Olympia, la competencia central masculina, 212 Olympia, Classic Physique Olympia o Men’s Physique Olympia, además de variantes femeninas como Ms. Olympia, Wellness Olympia o Bikini Olympia, en donde competirá la argentina Luciana Corzo. Además, el torneo también contempla disciplinas como Wheelchair Olympia, destinada a deportistas que utilizan silla de ruedas.

Entre los protagonistas más esperados de la competencia se encuentran Chris Bumstead, Urs Kalecinski, Dorian Haywood, Derek Lunsford, Hadi Choopan y Samson Dauda. Los tres primeros competirán en Classic Physique, mientras que Lunsford, Choopan y Dauda estarán enfocados en la codiciada categoría Open, que entrega un premio de 400.000 dólares estadounidenses al ganador y que en 2024 consagró por primera vez a Dauda, de nacionalidad británica. El título principal estará nuevamente en juego y Dauda buscará defenderlo frente a sus principales rivales.

Dauda es el último campeón
Dauda es el último campeón del Mr Olympia (@samson__dauda)

Cada categoría del Mr. Olympia posee criterios específicos de evaluación y formas de competencia que establecen diferencias entre los atletas según el tipo de desarrollo físico, proporciones y estética corporal. En la principal, el tamaño y separación muscular adquieren máxima relevancia, mientras que la división 212 restringe el peso de los concursantes a 212 libras (96,16 kilogramos), pero deja inalterados los requisitos para impresionar al jurado a través de poses obligatorias y definición muscular. Las categorías femeninas, como Ms. Olympia y Bikini Olympia, valoran la simetría, la proporción y la presencia escénica, además de la condición física general.

La presentación en el escenario y el carisma influyen fuertemente en la puntuación, ya que los jueces comparan directamente a los concursantes para determinar a los ganadores. Ejemplo de esto es la opinión de Luciana Corzo, quien remarcó que el carisma y la presentación en el escenario juegan un papel crucial en la puntuación final.

Todas las categorías que competirán en el Mr Olympia 2025

- Mr. Olympia: Categoría principal masculina

- 212 Olympia: Versión masculina limitada por peso

- Classic Physique Olympia: Categoría masculina en donde se priorizan las proporciones clásicas y estética.

- Men’s Physique Olympia: Categoría que puntualiza el físico atlético y definido.

- Wheelchair Olympia: Categoría para atletas en silla de ruedas.

- Ms. Olympia: Competencia principal femenina.

- Fitness Olympia: Categoría que combina físico trabajado con fuerza, flexibilidad y rutinas coreográficas.

- Figure Olympia: Esta división destaca simetría, definición y proporciones equilibradas.

- Bikini Olympia: Categoría que premia estética, figura tonificada y presencia escénica.

- Women’s Physique Olympia: Categoría que prioriza mayor desarrollo muscular manteniendo proporción.

- Wellness Olympia: Esta categoría está enfocada en fuerza y volumen en tren inferior, con piernas y glúteos más marcados.

Luciana Corzo competirá en el
Luciana Corzo competirá en el Mr Olympia 2025

A lo largo de más de seis décadas de historia, el Mr. Olympia ha destacado a figuras legendarias. Uno de los más recordados es Arnold Schwarzenegger, quien obtuvo siete campeonatos entre 1970 y 1980, etapa que lo proyectó internacionalmente antes de su paso por Hollywood. Otras leyendas, como Lee Haney y Ronnie Coleman, lograron ocho títulos cada uno, mientras que Phil Heath alcanzó la cifra de siete campeonatos consecutivos.

El formato de clasificación en el Open sitúa a los competidores del 1 al 15 según el puntaje, con el primer puesto para quien registra la menor cantidad acumulada. Según los resultados de la edición 2024, Samson Dauda obtuvo 14 puntos, seguido por Hadi Choopan con 17 y Derek Lunsford con 30. Aquellos que no logran acceder al top 15 se ubican automáticamente en el puesto 16.

La edición 2024 confirmó la tendencia de crecimiento global de este evento. La organización pondrá a disposición de los seguidores un sistema de streaming en vivo a través del sitio oficial de Olympia TV, bajo el sistema pago por evento (PPV), con un costo de 74,99 dólares estadounidenses. Esta transmisión incluye acceso a todas las divisiones, vistas tras bambalinas y actividades como la rueda de prensa, el evento Meet the Olympians, las pruebas del Amateur Olympia y el Champions Seminar del último día.

El evento se llevará a
El evento se llevará a cabo entre el 9 y 12 de octubre (@mrolympiallc)

LOS CLASIFICADOS AL MR OLYMPIA 2025

Hadi Choopan (Irán), Urs Kalecinski (Alemania), Martin Fitzwater (Estados Unidos), Chenglong Shen (China), Dorian Haywood (Estados Unidos), Akim Williams (Estados Unidos), Vitalii Ugolnikov (Brasil),Nick Walker (Estados Unidos), Tonio Burton (Estados Unidos), William Bonac (Países Bajos), Chinedu Obiekea (Emiratos Árabes Unidos), Behrooz Tabani (Irán), Brandon Curry (Estados Unidos), Regan Grimes (Canadá), Brett Wilkin (Estados Unidos), Jordan Hutchinson (Estados Unidos), Rubiel Mosquera (Colombia), Derek Lunsford (Estados Unidos), Sasan Heirati (Reino Unido) y Samson Dauda (Reino Unido).

LOS GANADORES DEL MR OLYMPIA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Samson Dauda (2024 Las Vegas, NV)

Derek Lunsford (2023. Orlando, FL)

Hadi Choopan (2022 Las Vegas, NV)

Mamdouh Elssbiay (2021.Orlando, FL)

Mamdouh Elssbiay (2020. Orlando, FL)

Brandon Curry (2019. Las Vegas, NV)

Shawn Rhoden (2018. Las Vegas, NV)

Phil Heath (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Las Vegas, NV)

Jay Cutler (2010, 2009, 2007, 2006 Las Vegas NV)

Dexter Jackson (2008. Las Vegas NV)

Ronnie Coleman (2005, 2004. Las Vegas NV)

EL CALENDARIO COMPLETO DEL MR OLYMPIA 2025

Jueves 09/10

12.00 PM (hora local): Conferencia de prensa oficial del inicio del evento

19:00 Presentación de los Olympia

Viernes 10/10

09.30 (hora local): Ronda preliminar

-Fitness Olympia

-212 Olympia

-Figure Olympia

-Women’s Physique Olympia

-Miss. Olympia

-Wellness Olympia

18.00 (hora local): Finales

-212 Olympia

-Fitness Olympia

-Figure Olympia

-Women’s Physique Olympia

-Ms. Olympia

-Wellness Olympia

-Ronda Preliminar Mr. Olympia

Sábado 11/10

09:30 (hora local): Ronda preliminar

-Classic Physique Olympia

-Men’s Physique Olympia

-Bikini Olympia

-Olympia en Silla de Ruedas (ronda preliminar y finales)

19.00 (hora local): Finales

-Mr. Olympia

-Men’s Physique Olympia

-Bikini Olympia

-Classic Physique Olympia

Domingo 12/10

11.00 (hora local): SEMINARIO DE CAMPEONES DE OLIMPIA

La transmisión del evento se podrá seguir en cualquier parte del mundo. Para ello, los fanáticos podrán entrar al sitio web oficial de Olympia TV y adquirir la suscripción de PPV (pay per view).

