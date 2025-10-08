Deportes

La canción que eligió la selección argentina para que suene en cada gol que convierte en el Mundial Sub 20

Con un himno de la cumbia como bandera, la Albiceleste se mide ante Nigeria por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Chile

Un festejo de la selección
Un festejo de la selección argentina, con Gilda como banda de sonido

Ocho veces sonó en lo que va del Mundial Sub 20. Y los chicos de la selección argentina sueñan que los parlantes vuelvan a estallar con el himno de la cumbia esta tarde, desde las 16.30, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, cuando enfrenten a Nigeria por los octavos de final del torneo que Argentina ya ganó seis veces, pero se le niega desde 2007.

Los dirigidos por Diego Placente llegaron a la instancia de eliminación directa con puntaje perfecto: vencieron 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Y anhelan que el camino no se obture en octavos, como sucedió en la edición de la Copa del Mundo de 2023, cuando justamente las Águilas Verdes derrumbaron la ilusión albiceleste. Para eso, el equipo tiene que seguir sonando afinado. E indefectiblemente también tiene que seguir sonando “No me arrepiento de este amor”, de Gilda.

Como viene ocurriendo en sus certámenes más importantes, la FIFA les pidió a las selecciones participantes del Mundial Sub 20 que eligieran una canción para que se escuchara cada vez que anotan un gol. Es una práctica que se está haciendo habitual: por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018, la delegación albiceleste había seleccionado “No te creas tan importante”, de Damas Gratis.

Pues bien, los chicos en Chile optaron por el hit inoxidable de Gilda, que fue reversionado por la gran mayoría de las hinchadas del fútbol argentino. Lo curioso es que el tema vio la luz en 1994, cuando ninguno de los representantes de este combinado de Argentina había nacido. Pero el legado de la cantante trascendió su época.

Por el momento, trae suerte. Y todos apuntan a que la entrerriana siga cantando fuerte hasta la vuelta olímpica. Por el momento, el que más la empujó al escenario fue Alejo Sarco, autor de tres tantos y máximo anotador del certamen (junto con Andrea Le Borgne y Lucas Michal -Francia-, Benjamín Cremaschi -Estados Unidos- y Gilberto Mora -México-).

De superar a Nigeria, Argentina ya tiene rival para cuartos de final: será México, que goleó 4-1 a Chile. La máxima figura del Tri es el mencionado Mora, mediocampista de 16 años, que ya suena en el fútbol europeo y en el Inter Miami de Lionel Messi. Pero eso será a futuro, si la Albiceleste elimina el escollo que supone el juego físico de los africanos.

Los chicos volverán a enfrentar la hostilidad del público, que viene abucheando a los argentinos cada vez que tocan el balón. La mejor defensa será, una vez más, que Gilda se escuche más fuerte. Mientras, otra Selección, la Sub 17, cumple con otro microciclo en Ezeiza, pensando en otro Mundial, el de Qatar, que se jugará del 3 al 27 de noviembre.

La lista será oficializada el 20 de octubre y el plantel tiene previsto viajar a Doha el 28. Antes o después, los jugadores y el cuerpo técnico deberán elegir la canción que los representará en cada conquista. ¿Repetirán con Gilda y “No me arrepiento de este amor”?

