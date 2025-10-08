España eliminó a Ucrania y México goleó a Chile: así está el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20

Pablo García anotó el único gol de La Furia Roja

El Mundial Sub 20 abrió los octavos de final este martes con dos duelos que dejaron los primeros clasificados a los cuartos. En primer turno, España derrotó 1-0 a Ucrania en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y, en ese mismo reducto, México dio el golpe dejando en el camino al país anfitrión, Chile, con una victoria 4-1 en los 90 minutos y espera por Argentina o Nigeria.

Todo comenzó en la tarde trasandina con una presentación muy buena de La Furia Roja, que busca volver a ser dueño del cetro después de su única consagración en la edición celebrada en Nigeria 1999. Los conducidos por Paco Gallardo marcaron la única emoción del duelo a los 23 minutos con un pase filtrado perfecto de Rodrigo Mendoza a la llegada de Pablo García, quien ensayó una definición con la pelota muy encima y venció al arquero Vladyslav Krapyvtsov.

A partir de ese momento, el cuadro ganador tuvo más avances a lo largo de los 90 minutos, pero le faltó mayor precisión en el toque final ante un rival sin poder de fuego en territorio contrario, con solo un remate bajo palos y un escaso 29% de posesión de pelota.

De esta manera, España avanzó entre las ocho mejores selecciones de la categoría e igualó lo que había sido su última participación mundialista en Turquía 2013. No supera esa ronda desde hace 22 años, cuando perdieron la final con Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Por otro lado, Ucrania redondeó una actuación agridulce porque regresó a una Copa del Mundo Sub 20 después de haber sido campeón en 2019 y no haberse clasificado para el trofeo celebrado en la Argentina en 2023 con la particularidad de que, salvo cuando ganó el certamen, en sus tres presencias anteriores también había sido eliminado en octavos.

Tahiel Jiménez adelantó a la Tri

Ya en segundo turno, México goleó a Chile ante su público. Tahiel Jiménez, hombre del Santos Laguna, marcó el primer tanto a los 25 minutos de la etapa inicial luego de una asistencia de Gilberto Mora, el joven de 16 años que se desempeña en el Tijuana, tiene edad para disputar el Mundial Sub 17 de este año y ya debutó en la Selección Mayor de la Tri. Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado liquidaron el pleito en la parte final. Juan Francisco Rossel marcó el gol del honor para el local.

El cuadro de la Concacaf se medirá en la siguiente instancia al ganador del cruce entre Argentina y Nigeria, que jugarán este miércoles desde las 16:30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Buscará llegar a las semifinales a 14 años del tercer lugar alcanzado en Colombia 2011.

Por otro lado, La Roja cerró una deslucida actuación y está lejos de su mejor performance, que se registró en Canadá 2007 con el tercer lugar. De ahí en adelante, solo se clasificó por mérito propio en 2013 y, en esta oportunidad, sacó boleto por ser la sede del torneo. Incluso, en el Sudamericano terminó último en el Hexagonal Final.

Los octavos de final seguirán el miércoles entre argentinos y nigerianos y, en simultáneo, jugarán Colombia y Sudáfrica. El vencedor será el rival de España en cuartos. En último turno, desde las 20, en el lado antagónico del cuadro, Paraguay-Noruega y Japón-Francia resolverán la tercera llave. La última quedará definida el jueves con los partidos de Estados Unidos-Italia y Marruecos-Corea del Sur.

Los cuartos de final se disputarán el sábado 11 y domingo 12 de octubre, mientras que las semifinales serán el miércoles 15 y la final tendrá lugar el domingo 19 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Un día antes, el sábado 18, se dirimirá el encuentro por el tercer y cuarto lugar en el mismo escenario.

Así está el cuadro del Mundial Sub 20

México y España son los primeros clasificados a cuartos de final

Todos los cruces del Mundial Sub 20

Martes 7 de octubre

Ucrania 0-1 España

Chile 1-4 México

Miércoles 8 de octubre

Colombia vs. Sudáfrica (16:30 horas)

Argentina vs. Nigeria (16:30)

Paraguay vs. Noruega (20:00)

Japón vs. Francia (20:00)

Jueves 9 de octubre

Estados Unidos vs. Italia (16:30)

Marruecos vs. Corea del Sur (20:00)

*Los horarios corresponden a la Argentina