El récord que rompió Alejo Sarco en el impactante triunfo de Argentina ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Alejo Sarco es una de las figuras del Mundial Sub 20 (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Argentina volvió a protagonizar un notable espectáculo en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. Del otro lado de la Cordillera de los Andes, el conjunto liderado por Diego Placente aplastó 4 a 0 a Nigeria y selló su boleto hacia los cuartos de final del certamen, donde se medirá con México (próximo sábado a las 20).

Una de las figuras más destacadas fue Alejo Sarco, quien se consolidó como el máximo goleador del campeonato cuando abrió el marcador de forma prematura, al minuto de juego frente a Las Águilas.

El joven formado en Vélez llegó a su cuarta conquista en el torneo y superó en la cima de los máximos artilleros al estadounidense-argentino Benjamín Cremaschi, el mexicano Gilberto Mora y los franceses Andréa Le Borgne y Lucas Michal.

El atacante del Bayer Leverkusen también logró un récord en la Copa del Mundo de la categoría al marcar tres de los cinco goles más rápidos que el equipo nacional ha conseguido en la competencia. Este registro, inédito hasta ahora, ilustra su capacidad goleadora para irrumpir en el área rival desde el inicio de cada compromiso.

Su grito frente a Nigeria, cuando apenas transcurría un minuto y seis segundos de juego, se convirtió en el tanto más veloz de Argentina en una Copa del Mundo juvenil. Este logro desplazó a la segunda posición la marca que ostentaba Fabricio Coloccini, quien había establecido en el Mundial del 2001 una conquista a los 2 minutos y 5 segundos ante Jamaica, una meta que se mantenía vigente desde hacía más de veinte años.

La presencia de Sarco en este ranking no se limita a ese primer puesto. El delantero también ocupa el tercer y cuarto lugar gracias a sus goles prematuros frente a Australia y Cuba en la fase de grupos, convertidos a los 2 minutos y 55 segundos y 2 minutos y 59 segundos, respectivamente. El listado de los cinco goles más rápidos lo completa Maxi Rodríguez, quien marcó a los 3 minutos y 10 segundos ante China, también en la edición de 2001, torneo en el que Argentina se consagró campeona.

A sus 19 años, Sarco demuestra su potencial en cada presentación. “No sabía nada de ese récord, pero estamos muy felices por lograr la clasificación ante un rival muy potente”, dijo el goleador en declaraciones brindadas a DSports luego del triunfo. Y agregó: “Para el 9 es muy importante hacer los goles. Y si llegan temprano mucho mejor”.

“Somos un grupo muy unido. Nos sentimos como hermanos dentro y fuera de la cancha. Estamos muy felices con este presente”, concluyó.

Formado en las divisiones inferiores de Vélez y actualmente con un futuro en el Bayer Leverkusen ha logrado posicionarse entre las figuras históricas del fútbol juvenil albiceleste. Su olfato para definir en los primeros instantes de los partidos no solo evidencia su instinto goleador, sino que también expone el enfoque ofensivo y la intensidad que caracterizan al equipo liderado por Diego Placente. La próxima escala será frente al combinado azteca. Y Sarco desea volver a la red en los primeros minutos.

