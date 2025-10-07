Deportes

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la eufórica charla de Matías Almeyda con el plantel del Sevilla antes del triunfo ante el Barcelona

El Pelado les recordó a sus jugadores que el conjunto andaluz no le ganaba al Culé desde hacía una década. “Más motivación que esa no pueden tener”, enfatizó

Guardar
La charla técnica de Matías Almeyda antes de la victoria del Sevilla al Barcelona

Uno de los factores fundamentales para conseguir los resultados deseados, es que los jugadores adopten el mensaje de su entrenador. Que le crean y confíen en las propuestas ideadas por el estratega que está al frente del grupo. Y uno de los casos más destacados de los últimos días fue el que protagonizó Matías Almeyda, cuando el Sevilla logró una victoria inolvidable frente al Barcelona.

“Piensen que somos elegidos por estar en este momento acá. Entonces, ustedes tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos que dicen que este equipo no gana acá desde hace diez años ¡Diez años! Y más motivación que esa no pueden tener“, comenzó el Pelado en su charla previa con los futbolistas antes de que los intérpretes salgan al Ramón Sánchez Pizjuán.

“Diez años que no se gana acá, y ustedes lo pueden romper. Y lo vamos a romper para marcar un camino. No es una final, no es un partido decisivo, pero está el orgullo. Y cuando uno juega con orgullo es porque juega con esto (se marcó el pecho y la zona testicular). Y cuando se juega con esto, no hay rivales. Así que convencidos de lo que quieran hacer ¡Vayan y ganen, carajo!“, cerró el DT.

Como si se tratara de una orden, los jugadores salieron al campo de juego con una única misión. Los goles de Alexis Sánchez, de penal, y de Isaac Romero le permitieron a los andaluces adelantarse en la primera mitad, aunque Marcus Rashford anotó el descuento para los catalanes.

El espectáculo que se vivió en el sur de España fue vibrante. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad para igualar las acciones en el último cuarto de hora con la ejecución fallida de la pena máxima. Y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en tiempo de descuento, se encargaron de cerrar una victoria histórica ante el Culé.

Con este resultado, el Barça sumó su segunda derrota consecutiva, luego de la caída frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. El Blaugrana quedó con 19 puntos en La Liga y le cedió la cima al Real Madrid, que suma 21. El Sevilla, por su parte, alcanzó a la cuarta ubicación con 13 unidades.

Más allá de la estrategia, la influencia de Almeyda se hizo sentir en el plano motivacional. Tras el primer gol y durante la pausa de hidratación, el técnico protagonizó una arenga que rápidamente se viralizó y resultó determinante para el desenlace del partido. “Recuperan y ya saben lo que planificamos. Después, los cambios de frente están para los dos lados. Aprovechá que está amonestado (en referencia a Gerard Martín), toque, devolución y pasá. ¡Liquídenlo, hay que liquidarlo!”, manifestó durante esa pequeña charla con sus jugadores.

“Necesitábamos ganar de local, que además no se le ganaba al Barcelona desde hace diez años. Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio... Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario”, sostuvo el entrenador argentino.

En su análisis colectivo, el DT de 51 años concluyó con una valoración del esfuerzo grupal por encima de las individualidades: “Todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya salido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLa LigaSevillaFC BarcelonaMatías Almeydadeportes-argentina

Últimas Noticias

El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras el anuncio de su retiro: “¿Quién me va a dar los pases atrás?"

El lateral izquierdo, socio del astro argentino tanto en el Barcelona como en el Inter Miami, confirmó que colgará los botines al final de la temporada

El nostálgico mensaje de Messi

Se retiró el último “sobreviviente” de la Generación Dorada: Carlos Delfino anunció que deja el básquet a los 43 años

El santafesino tomó la decisión luego de 27 años de carrera que incluyó cuatro títulos con la selección argentina y pasos por la NBA y Europa

Se retiró el último “sobreviviente”

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Los mensajes de apoyo del

La Fórmula 1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur y detalló los tiempos de su veloz reacción

La cuenta oficial de la Máxima difundió los movimientos del argentino en el inicio de la última jornada en el circuito callejero de Marina Bay

La Fórmula 1 destacó la

Malas noticias para la selección argentina de cara al Mundial 2026: FIFA dio a conocer la sanción a Nicolás Otamendi

El defensor fue expulsado en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y no estará presente en el debut mundialista

Malas noticias para la selección
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo PIER: cómo trabajan los

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Los textiles, en alerta: por menos consumo y récord de importaciones, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos

Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”