“¡Vayan y ganen, carajo!”: la eufórica charla de Matías Almeyda con el plantel del Sevilla antes del triunfo ante el Barcelona

La charla técnica de Matías Almeyda antes de la victoria del Sevilla al Barcelona

Uno de los factores fundamentales para conseguir los resultados deseados, es que los jugadores adopten el mensaje de su entrenador. Que le crean y confíen en las propuestas ideadas por el estratega que está al frente del grupo. Y uno de los casos más destacados de los últimos días fue el que protagonizó Matías Almeyda, cuando el Sevilla logró una victoria inolvidable frente al Barcelona.

“Piensen que somos elegidos por estar en este momento acá. Entonces, ustedes tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos que dicen que este equipo no gana acá desde hace diez años ¡Diez años! Y más motivación que esa no pueden tener“, comenzó el Pelado en su charla previa con los futbolistas antes de que los intérpretes salgan al Ramón Sánchez Pizjuán.

“Diez años que no se gana acá, y ustedes lo pueden romper. Y lo vamos a romper para marcar un camino. No es una final, no es un partido decisivo, pero está el orgullo. Y cuando uno juega con orgullo es porque juega con esto (se marcó el pecho y la zona testicular). Y cuando se juega con esto, no hay rivales. Así que convencidos de lo que quieran hacer ¡Vayan y ganen, carajo!“, cerró el DT.

Como si se tratara de una orden, los jugadores salieron al campo de juego con una única misión. Los goles de Alexis Sánchez, de penal, y de Isaac Romero le permitieron a los andaluces adelantarse en la primera mitad, aunque Marcus Rashford anotó el descuento para los catalanes.

El espectáculo que se vivió en el sur de España fue vibrante. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad para igualar las acciones en el último cuarto de hora con la ejecución fallida de la pena máxima. Y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en tiempo de descuento, se encargaron de cerrar una victoria histórica ante el Culé.

Con este resultado, el Barça sumó su segunda derrota consecutiva, luego de la caída frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. El Blaugrana quedó con 19 puntos en La Liga y le cedió la cima al Real Madrid, que suma 21. El Sevilla, por su parte, alcanzó a la cuarta ubicación con 13 unidades.

Más allá de la estrategia, la influencia de Almeyda se hizo sentir en el plano motivacional. Tras el primer gol y durante la pausa de hidratación, el técnico protagonizó una arenga que rápidamente se viralizó y resultó determinante para el desenlace del partido. “Recuperan y ya saben lo que planificamos. Después, los cambios de frente están para los dos lados. Aprovechá que está amonestado (en referencia a Gerard Martín), toque, devolución y pasá. ¡Liquídenlo, hay que liquidarlo!”, manifestó durante esa pequeña charla con sus jugadores.

“Necesitábamos ganar de local, que además no se le ganaba al Barcelona desde hace diez años. Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio... Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario”, sostuvo el entrenador argentino.

En su análisis colectivo, el DT de 51 años concluyó con una valoración del esfuerzo grupal por encima de las individualidades: “Todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya salido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes”.