La encendida arenga de Matías Almeyda que empujó al Sevilla a una goleada histórica ante el Barcelona: “Liquídenlo”

La arenga de Almeyda en la goleada del Sevilla al Barcelona

El Sevilla logró una victoria histórica al imponerse 4-1 sobre el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cortando una racha de diez años sin triunfos como local ante el conjunto catalán y celebrando su primer éxito en casa en la presente edición de LaLiga. Ahora, el equipo dirigido por Matías Almeyda se ubica entre los seis primeros de la tabla, accediendo a zona de clasificación a competiciones europeas. El Barcelona, por su parte, sufrió su primera derrota en el campeonato y perdió la oportunidad de alcanzar la cima de las posiciones.

El desarrollo del partido mostró a un Sevilla decidido desde el inicio. El primer gol llegó tras un penal sancionado por Alejandro Muñiz Ruiz, que Alexis Sánchez transformó en ventaja para los locales. El delantero chileno, exjugador del Barcelona entre 2011 y 2014, celebró con discreción ante su antiguo club. El equipo de Almeyda amplió la diferencia poco después, cuando Isaac Romero culminó una rápida transición tras una recuperación en campo propio.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick y afectado por la ausencia de Lamine Yamal por lesión, descontó con un gol de Marcus Rashford. La oportunidad más clara para igualar el marcador llegó en la segunda mitad, cuando Robert Lewandowski falló un penal que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. El Sevilla aprovechó el desconcierto visitante y, con el ingreso de varios suplentes, sentenció el resultado en los minutos finales: José Ángel Carmona firmó el tercer tanto y Akor Adams, recién ingresado, selló la goleada.

El Sevilla sumó su segunda victoria consecutiva, un impulso anímico que se reflejó tanto en el vestuario como en la afición. Matías Almeyda, en rueda de prensa, destacó: “Necesitábamos ganar de local, que además no se le ganaba al Barcelona desde hace diez años. Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio... Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario”.

“Teníamos muy estudiado lo que teníamos que hacer. Vamos por buen camino”, afirmó el ex orientador de River y Banfield, quien también reconoció que ante el Barcelona era necesario rozar la perfección, ya que “cuando te descuidas un segundo, te lastiman”.

“Todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya salido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes”, concluyó el Pelado, de 51 años, que no solo fue clave desde el pizarrón.

Es que, luego del 1-0, en la pausa de hidratación, el técnico protagonizó una arenga que se hizo viral y se convirtió en el empujón decisivo para los andaluces. Sus palabras confirmaron su apetito por no cuidar el resultado e ir por un resultado histórico, como el que lograron los Periquitos.

“Recuperan y ya saben lo que planificamos. Después, los cambios de frente están para los dos lados. Aprovechá que está amonestado (en referencia a Gerard Martín), toque, devolución y pasá. ¡Liquídenlo, hay que liquidarlo!”, soltó el argentino. Y motorizó a los suyos para terminar de dar el golpe.