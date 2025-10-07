Deportes

Trompos, choques y un inesperado cruce en reversa de la meta: la increíble definición del Nascar que recorre el mundo

Un vehículo recibió la bandera a cuadros yendo en dirección opuesta. Ocurrió en el final de la Bank of America Roval 400, en el Charlotte Motor Speedway.

El desenlace de la Bank of America Roval 400 en el Charlotte Motor Speedway estuvo marcado por una serie de maniobras que alteraron de forma decisiva la clasificación para la siguiente ronda de los Playoffs del tradicional Nascar. Es que en la última vuelta, Ross Chastain perdió el control en la curva siete, lo que permitió que Denny Hamlin lo adelantara y, con ello, se esfumó la posibilidad de su rival de avanzar a la ronda de los 8.

Durante las diez vueltas finales, los equipos de Chastain y Joey Logano mantuvieron a sus pilotos informados sobre su posición respecto al corte clasificatorio. Chastain, al mando del Chevrolet (Número1), vio cómo su ventaja de ocho puntos se reducía a cuatro, mientras que Logano, en el Ford (22), remontó posiciones hasta situarse vigesimosegundo, tras superar a varios rezagados.

En las últimas vueltas, Chastain fue adelantado por cuatro autos antes de que Hamlin lo superara en el giro final. Esta maniobra dejó a Chastain empatado en puntos con Logano, quien, como campeón defensor, tenía la ventaja en el desempate.

La maniobra de Hamlin fue limpia, pero Chastain, en un intento desesperado por recuperar la posición, provocó un trompo a Hamlin en la última chicana. Ambos vehículos giraron y Chastain cruzó la meta en reversa, finalizando en el puesto 21, mientras Alex Bowman y Logano lo superaban justo en la línea de llegada. Ese inesperado desenlace selló la eliminación de Chastain de los playoffs.

Hamlin, piloto de Joe Gibbs Racing, reconoció después de la carrera que desconocía el impacto de su adelantamiento sobre la clasificación de Logano. Según declaró en una nota brindada a Fox Sports, “habría tomado la mejor decisión”. Y argumentó: “Ojalá lo hubiera sabido”. Además, analizó el rendimiento de los autos involucrados: “En cuanto a ritmo, el número 1 es más rápido que el número 22, pero, obviamente, si llega el momento de los cuatro finalistas, el número 22 probablemente tenga ventaja”.

Tras la carrera, Chastain se acercó a Hamlin para disculparse por la maniobra, extendiendo también sus disculpas a su equipo Trackhouse, consciente de que sus propios errores le costaron la clasificación. En diálogo con Kim Coon, Chastain expresó su arrepentimiento: “Volvería a empezar todo el día”.

El desenlace de la carrera dejó abierta la incógnita sobre si las autoridades de la competencia habrían sancionado a Chastain en caso de que hubiera logrado mantener el último puesto clasificatorio tras su acción en la chicana. Logano, por su parte, comentó que su movimiento fue consecuencia de un sistema de desempate “perverso”, que, en su opinión, tiende a favorecer al piloto del auto número 22.

La historia reciente de Chastain en los playoffs incluye episodios similares. Hace tres años, en su última aparición en los octavos de final, realizó una maniobra extrema en Martinsville para asegurar su pase a la Final Four, ejecutando la célebre y posteriormente prohibida “Hail Melon”, que le permitió avanzar por la pared y clasificar en el último instante. El año pasado, Christopher Bell protagonizó una acción comparable, pero una penalización posterior lo dejó fuera de la Final Four, permitiendo que William Byron avanzara en su lugar.

El fin de semana también estuvo marcado por otro final ajustado: en la carrera de Xfinity Series, Sammy Smith y Taylor Gray permanecieron empatados durante diez minutos tras la bandera a cuadros, hasta que Smith avanzó gracias a una mínima ventaja en puntos.

En esa misma jornada, Connor Zilisch alcanzó su décima victoria del año en la serie Xfinity, mientras que Corey Heim se impuso en la primera carrera de Camionetas en el Roval, asegurando su lugar en la Ronda Cuatro de la Serie de Camionetas.

