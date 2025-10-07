Deportes

La Fórmula 1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur y detalló los tiempos de su veloz reacción

La cuenta oficial de la Máxima difundió los movimientos del argentino en el inicio de la última jornada en el circuito callejero de Marina Bay

Guardar
La Fórmula 1 analizó la gran largada de Franco Colapinto en Singapur

El A525 no lo acompañó, pero Franco Colapinto mostró buena parte de sus credenciales en la largada del Gran Premio de Singapur. Aunque los Alpine aparecen cada vez más lejos de la competencia contra el resto de los coches en este cierre del calendario, el argentino tuvo un inicio que fue de lo más destacado de esta 18ª fecha de la Máxima.

El corredor de 22 años logró avanzar tres ubicaciones en las primeras curvas tras comenzar 16°, aunque las miradas quedaron centradas en la enorme reacción y la gran maniobra que protagonizó en los primeros metros del trazado urbano del Marina Bay.

La cuenta oficial de la F1 destacó que Franco tuvo un tiempo de reacción mejor que el brasileño Gabriel Bortoleto, a quien superó de cara a la primera curva. El argentino demoró 0.29 segundos en salir tras la luz verde y el brasileño 0.37 segundos. En ese lapso, Colapinto fue por la parte sucia para llegar en ventaja al giro de apertura, demorando 5.23 segundos en pasar de 0 a 200 kilómetros por hora contra los 5.32 que le demandó al hombre de Sauber.

“¡Esas largadas de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur!“, destacó el perfil de la Máxima en sus redes sobre este ”duelo de sudamericanos" en el inicio del GP de Singapur. La cuenta de Alpine replicó el video y firmó: “Franco realmente dijo: ‘¡Mira esto!’“. En el video mostraron la toma tanto desde la onboard del A525 como del C45 que piloteó el brasileño, lo que permitió también ver cómo Franco llevó su monoplaza en los primeros movimientos para aventajar también al Aston Martin de Lance Stroll y el Red Bull de Yuki Tsunoda.

La espectacular largada de Franco Colapinto en Singapur

Si bien Colapinto terminó 16° tal cual comenzó, su comienzo fue de lo más sobresaliente de la jornada que terminó con George Russell como ganador. “Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos, ya que logramos plantar cara a nuestros rivales. Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia, con un undercut (N. de la R: entrar antes a boxes que sus rivales) sobre los coches de delante, lo que obligó a Franco a gestionar un largo stint con neumáticos medios. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos”, planteó el flamante director de Alpine, Steve Nielsen.

El argentino, de todos modos, se mostró frustrado porque no logró plasmar en la grilla final esa buena largada: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Pero después me podía mantener y podía aguantar autos como el Red Bull. Hoy, solamente... muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada”.

El posteo de Alpine tras
El posteo de Alpine tras el video de la largada de Colapinto

De todos modos, estos momentos destacados de manejo lo siguen poniendo como la opción principal al asiento que Alpine todavía tiene disponible para 2026. El medio especializado The Race elogió lo hecho por el argentino en Singapur: “No había muchos motivos para el optimismo en el equipo Alpine en Singapur dada la falta de ritmo del coche. Lo único positivo es que Franco Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly”, dijo el periodista Edd Straw en ese portal.

Por delante, Colapinto tendrá ahora una de las partes más especiales del calendario con la gira americana que tendrá las citas en el Gran Premio de Estados Unidos en Texas (Sprint el sábado 18 de octubre a las 14hs y principal el domingo 19 a las 16), el GP de México (domingo 26 de octubre a las 17hs), la doble cita en Interlagos (Sprint el sábado 8 de noviembre a las 11 y carrera general el domingo 9 desde las 14) y el Gran Premio nocturno de Las Vegas (domingo 23 de noviembre a partir de la 1 de la mañana).

Temas Relacionados

F1F1 hoyGran Premio de SingapurFranco ColapintoAlpineGabriel BortoletoFormula 1Gp de Singapur

Últimas Noticias

Malas noticias para la selección argentina de cara al Mundial 2026: FIFA dio a conocer la sanción a Nicolás Otamendi

El defensor fue expulsado en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y no estará presente en el debut mundialista

Malas noticias para la selección

El juicio que mantiene en vilo a la Fórmula 1: McLaren demandó a un ex piloto y le exige más de 30 millones de dólares

Alex Palou aceptó haber incumplido el contrato pero consideró excesivo el monto estipulado por la escudería británica

El juicio que mantiene en

La preocupante escena que protagonizó Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista serbio se dejó caer al final del segundo set, fue atendido por los médicos, pero de todas maneras se repuso y venció al español Munar para avanzar a cuartos de final

La preocupante escena que protagonizó

Los detalles del “millonario acuerdo” detrás del escándalo que Christian Horner tuvo en su última etapa en Red Bull

El diario neerlandés De Telegraaf afirmó que no se llevará adelante el juicio entre una ex empleada de la escudería y el histórico jefe que dejó su cargo meses atrás luego de dos décadas en el poder

Los detalles del “millonario acuerdo”

La esposa del Patón Bauza habló sobre cómo vive el ex entrenador su enfermedad neurodegenerativa

El ex entrenador de varios equipos del fútbol argentino y quien fue figura en Rosario Central como jugador fue diagnosticado con una demencia frontotemporal

La esposa del Patón Bauza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a dos delincuentes acusados

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

Una legisladora libertaria quedó involucrada en las irregularidades de la campaña presidencial de Espert

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

La CGT se suma a la campaña del peronismo: habrá un acto en Azopardo, pero sin movilizaciones masivas

INFOBAE AMÉRICA
Ni lenta ni politizada: la

Ni lenta ni politizada: la justicia que Costa Rica merece

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

Se reportó por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia

Millicom completó la adquisición de Telefónica en Uruguay e invertirá en infraestructura

Cuba no dispone de baterías para almacenar energía fotovoltaica y los apagones volverán a afectar a más de la mitad de la isla

TELESHOW
El romance de Wanda Nara

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única