La Fórmula 1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur y detalló los tiempos de su veloz reacción

La Fórmula 1 analizó la gran largada de Franco Colapinto en Singapur

El A525 no lo acompañó, pero Franco Colapinto mostró buena parte de sus credenciales en la largada del Gran Premio de Singapur. Aunque los Alpine aparecen cada vez más lejos de la competencia contra el resto de los coches en este cierre del calendario, el argentino tuvo un inicio que fue de lo más destacado de esta 18ª fecha de la Máxima.

El corredor de 22 años logró avanzar tres ubicaciones en las primeras curvas tras comenzar 16°, aunque las miradas quedaron centradas en la enorme reacción y la gran maniobra que protagonizó en los primeros metros del trazado urbano del Marina Bay.

La cuenta oficial de la F1 destacó que Franco tuvo un tiempo de reacción mejor que el brasileño Gabriel Bortoleto, a quien superó de cara a la primera curva. El argentino demoró 0.29 segundos en salir tras la luz verde y el brasileño 0.37 segundos. En ese lapso, Colapinto fue por la parte sucia para llegar en ventaja al giro de apertura, demorando 5.23 segundos en pasar de 0 a 200 kilómetros por hora contra los 5.32 que le demandó al hombre de Sauber.

“¡Esas largadas de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur!“, destacó el perfil de la Máxima en sus redes sobre este ”duelo de sudamericanos" en el inicio del GP de Singapur. La cuenta de Alpine replicó el video y firmó: “Franco realmente dijo: ‘¡Mira esto!’“. En el video mostraron la toma tanto desde la onboard del A525 como del C45 que piloteó el brasileño, lo que permitió también ver cómo Franco llevó su monoplaza en los primeros movimientos para aventajar también al Aston Martin de Lance Stroll y el Red Bull de Yuki Tsunoda.

La espectacular largada de Franco Colapinto en Singapur

Si bien Colapinto terminó 16° tal cual comenzó, su comienzo fue de lo más sobresaliente de la jornada que terminó con George Russell como ganador. “Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos, ya que logramos plantar cara a nuestros rivales. Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia, con un undercut (N. de la R: entrar antes a boxes que sus rivales) sobre los coches de delante, lo que obligó a Franco a gestionar un largo stint con neumáticos medios. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos”, planteó el flamante director de Alpine, Steve Nielsen.

El argentino, de todos modos, se mostró frustrado porque no logró plasmar en la grilla final esa buena largada: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Pero después me podía mantener y podía aguantar autos como el Red Bull. Hoy, solamente... muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada”.

El posteo de Alpine tras el video de la largada de Colapinto

De todos modos, estos momentos destacados de manejo lo siguen poniendo como la opción principal al asiento que Alpine todavía tiene disponible para 2026. El medio especializado The Race elogió lo hecho por el argentino en Singapur: “No había muchos motivos para el optimismo en el equipo Alpine en Singapur dada la falta de ritmo del coche. Lo único positivo es que Franco Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly”, dijo el periodista Edd Straw en ese portal.

Por delante, Colapinto tendrá ahora una de las partes más especiales del calendario con la gira americana que tendrá las citas en el Gran Premio de Estados Unidos en Texas (Sprint el sábado 18 de octubre a las 14hs y principal el domingo 19 a las 16), el GP de México (domingo 26 de octubre a las 17hs), la doble cita en Interlagos (Sprint el sábado 8 de noviembre a las 11 y carrera general el domingo 9 desde las 14) y el Gran Premio nocturno de Las Vegas (domingo 23 de noviembre a partir de la 1 de la mañana).