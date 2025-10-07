Deportes

Arde el Torneo Clausura tras el cierre de la fecha 11: así quedaron las posiciones, la Tabla Anual y los promedios

Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Con los equipos peleando en todos los frentes, cómo se jugarían hoy los octavos de final

Con el empate entre Racing e Independiente Rivadavia, se cerró la fecha 11 del Torneo Clausura (Fotobaires)

Este lunes, con dos encuentros, se cerró la fecha 11 del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.

En primer turno, Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield igualaron 2-2. Al Malevo se le escapó el triunfo en el final, aunque igual se mantiene firme en lo más alto de la Zona B. Detrás suyo quedó el Fortín, que aunque ganaba lo superaba, rescató un punto con un hombre menos. Por la noche, Racing Club e Independiente Rivadavia empataron sin goles en Avellaneda. La unidad no le sirvió a ninguno de los dos, ya que ambos marchan fuera de la zona de playoffs y de las Copas vía Tabla Anual.

Si bien la undécima jornada arrancó el viernes, fue la victoria de Boca Juniors ante Newell’s en La Bombonera el domingo la que cambió el panorama. El conjunto que comanda Miguel Ángel Russo trepó a la punta de la Zona A del Clausura y quedó como escolta de Rosario Central en la Tabla Anual, clasificando a la Copa Libertadores 2026. En cambio, River Plate, tras la derrota en el Gigante de Arroyito, cayó a puestos de repechaje.

Los jugadores de Boca Juniors festeja luego del gol de Milton Giménez a Newell's en La Bombonera (Fotobaires)

En otros de los duelos del domingo, el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano terminó 0-0. También igualaron 1-1 Independiente (sigue sin poder ganar) y Godoy Cruz y Estudiantes-Barracas.

La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así salió de los puestos de clasificación a Libertadores 2026.

El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Luego, Huracán se impuso 1-0 ante Banfield y se arrimó a puestos de clasificación a playoffs al igual que Atlético Tucumán, que derrotó 2-0 a Platense por la Zona B. En tanto que San Martín de San Juan no pudo ante Instituto y cayó a los últimos puestos.

En el último turno del sábado, Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo en La Fortaleza y trepó a la tercera posición de la Zona B, además de que le descontó puntos al Ciclón en la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales.

Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Boca Juniors, Rosario Central y River Plate (fase previa). A la Sudamericana estarían entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.

LOS HIPOTÉTICOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL:

Boca vs Gimnasia

Unión vs Atlético Tucumán

Barracas Central vs San Lorenzo

Estudiantes vs Rosario Central

Deportivo Riestra vs Argentinos Juniors

Vélez vs Huracán

Lanús vs Tigre

River vs Defensa y Justicia

*Boca y Riestra definirían de local todos los partidos, salvo la final que será en estadio neutral y con ambas hinchadas.

FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA

UNIÓN 0-2 ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP

SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-0 INSTITUTO

ATLÉTICO TUCUMÁN 2-0 PLATENSE

HURACÁN 1-0 BANFIELD

LANÚS 2-1 SAN LORENZO

GODOY CRUZ 1-1 INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE LA PLATA 1-1 BARRACAS CENTRAL

TALLERES 0-0 BELGRANO

BOCA JUNIORS 5-0 NEWELL’S

ROSARIO CENTRAL 2-1 RIVER PLATE

DEPORTIVO RIESTRA 2-2 VÉLEZ

RACING 0-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 10 de octubre

14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan

16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors

16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe

18:30 Newell’s-Tigre

14:30 Barracas Central-Boca

16:45 Gimnasia LP-Talleres

19:00 Banfield-Racing

21:15 Vélez-Rosario Central

21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento de Junín

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra

