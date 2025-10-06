Riestra-Vélez y Racing-Independiente Rivadavia cierran la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La fecha 11 se cierra con dos partidos

La fecha 11 del Torneo Clausura bajará el telón con dos enfrentamientos clave para las posiciones de los grupos y de la tabla anual. A partir de las 19 horas, Deportivo Riestra recibirá a Vélez Sársfield en el Estadio Guillermo Laza. Más tarde, a las 21, Racing chocará contra Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda.

Deportivo Riestra vs. Vélez

Riestra y Vélez se enfrentarán con la cima de la zona B en juego

En el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra y Vélez Sársfield se disputarán la cima de la zona B. El Malevo lidera con 22 unidades y el Fortín marcha segundo, con 21. El árbitro principal será Fernando Echenique y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El elenco de Gustavo Benítez viene de concretar una histórica victoria por 2-1 contra River Plate en el Monumental. Eso lo llevó a la cima del grupo y lo posicionó en la carrera por el ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual: suma 46 puntos y una victoria le permitirá alcanzar al Millonario en la tercera ubicación. Vale destacar que Riestra arrastra una racha de 25 partidos sin perder en condición de local.

Del otro lado, Vélez está obligado a ganar para meterse en la lucha por el ingreso a las copas internacionales en el acumulado. Tras la victoria por 3-1 contra Atlético Tucumán en Liniers, el cuadro de Guillermo Barros Schelotto suma 35 unidades. La línea de clasificación a la Sudamericana la marcan Barracas Central y San Lorenzo con 43 puntos.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Pablo Monje, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Francisco Pizzini, Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Racing vs. Independiente Rivadavia

Racing recibirá a Independiente Rivadavia en Avellaneda

Racing Club recibirá a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda. La Academia llega con la obligación de ganar para asentarse en el plano local. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y TNT Sports transmitirá el duelo.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de sufrir una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina a manos de River Plate. A esto se le agrega que igualó sin goles contra Independiente en el Clásico de Avellaneda. Racing tiene la obligación de ganar, ya que está fuera de los puestos de clasificación a la fase final con 11 puntos en el grupo A. Al mismo tiempo, marcha undécimo en la tabla anual con 39 unidades y está a cuatro del ingreso a la Sudamericana.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega tras igualar sin goles contra Huracán. Antes de esto, empató 2-2 contra Unión de Santa Fe y cayó 1-0 frente a Lanús. De esta manera, el equipo de Alfredo Berti se ubica en el 13° puesto de la zona A con 10 puntos y marcha en el mismo lugar en la tabla acumulada, donde tiene 37 unidades.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Giménez

Estadio: Cilindro de Avellaneda, Juan Domingo Perón

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

