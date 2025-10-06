Deportes

Riestra-Vélez y Racing-Independiente Rivadavia cierran la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Malevo recibirá al Fortín en un duelo clave por la cima de la zona B. Luego, la Academia chocará contra la Lepra mendocina en busca de enderezar su presente en el plano local

Guardar
La fecha 11 se cierra
La fecha 11 se cierra con dos partidos

La fecha 11 del Torneo Clausura bajará el telón con dos enfrentamientos clave para las posiciones de los grupos y de la tabla anual. A partir de las 19 horas, Deportivo Riestra recibirá a Vélez Sársfield en el Estadio Guillermo Laza. Más tarde, a las 21, Racing chocará contra Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda.

Deportivo Riestra vs. Vélez

Riestra y Vélez se enfrentarán
Riestra y Vélez se enfrentarán con la cima de la zona B en juego

En el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra y Vélez Sársfield se disputarán la cima de la zona B. El Malevo lidera con 22 unidades y el Fortín marcha segundo, con 21. El árbitro principal será Fernando Echenique y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El elenco de Gustavo Benítez viene de concretar una histórica victoria por 2-1 contra River Plate en el Monumental. Eso lo llevó a la cima del grupo y lo posicionó en la carrera por el ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual: suma 46 puntos y una victoria le permitirá alcanzar al Millonario en la tercera ubicación. Vale destacar que Riestra arrastra una racha de 25 partidos sin perder en condición de local.

Del otro lado, Vélez está obligado a ganar para meterse en la lucha por el ingreso a las copas internacionales en el acumulado. Tras la victoria por 3-1 contra Atlético Tucumán en Liniers, el cuadro de Guillermo Barros Schelotto suma 35 unidades. La línea de clasificación a la Sudamericana la marcan Barracas Central y San Lorenzo con 43 puntos.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Pablo Monje, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Francisco Pizzini, Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Racing vs. Independiente Rivadavia

Racing recibirá a Independiente Rivadavia
Racing recibirá a Independiente Rivadavia en Avellaneda

Racing Club recibirá a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda. La Academia llega con la obligación de ganar para asentarse en el plano local. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y TNT Sports transmitirá el duelo.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de sufrir una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina a manos de River Plate. A esto se le agrega que igualó sin goles contra Independiente en el Clásico de Avellaneda. Racing tiene la obligación de ganar, ya que está fuera de los puestos de clasificación a la fase final con 11 puntos en el grupo A. Al mismo tiempo, marcha undécimo en la tabla anual con 39 unidades y está a cuatro del ingreso a la Sudamericana.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega tras igualar sin goles contra Huracán. Antes de esto, empató 2-2 contra Unión de Santa Fe y cayó 1-0 frente a Lanús. De esta manera, el equipo de Alfredo Berti se ubica en el 13° puesto de la zona A con 10 puntos y marcha en el mismo lugar en la tabla acumulada, donde tiene 37 unidades.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Giménez

Estadio: Cilindro de Avellaneda, Juan Domingo Perón

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolLiga Profesional ArgentinaDeportivo RiestraVélezRacingIndependiente Rivadaviadeportes-argentina

Últimas Noticias

Sorpresa en la F1: Jack Doohan podría pasar a otra escudería tras perder su lugar como titular en Alpine con Colapinto

El piloto australiano de 22 años no pudo aprovechar su oportunidad en la Máxima y fue reemplazado por el argentino tras la sexta carrera del año. Desde entonces, cumple el rol de reserva

Sorpresa en la F1: Jack

Preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de Miguel Russo

El entrenador de 69 años no estuvo presente en los últimos dos partidos del Xeneize

Preocupación en Boca Juniors por

El sentido mensaje de Leandro Paredes a Miguel Russo tras el triunfo de Boca Juniors ante Newell’s

El capitán del Xeneize se refirió a la ausencia del entrenador por segundo partido seguido por cuestiones de salud

El sentido mensaje de Leandro

El descuido en los boxes durante el GP de Singapur que pudo terminar en una tragedia en la F1: la actitud heroica de un mecánico

El episodio sucedió mientras el equipo trabajaba sobre el monoplaza de Nico Hulkenberg

El descuido en los boxes

El desahogo de Facundo Díaz Acosta tras la final de Antofagasta: “Si estoy sano y contento, eso ya es ganar”

En 2024, salió campeón del Argentina Open y llegó a meterse en el Top 50 del mundo. Una serie de lesiones lo marginaron de la actividad durante el último año y medio, y este domingo volvió a disputar una final en el Challenger de Antofagasta. El zurdo desea volver a su mejor nivel, pero sin dejar de lado su bienestar

El desahogo de Facundo Díaz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los negocios del nigeriano sospechado

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”