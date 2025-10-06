Racing recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza con la misión de volver a la victoria

Racing Club afrontó el compromiso de la fecha 11 del Torneo Clausura con una serie de cambios que marcaron la intensa agenda que expuso el desgaste de sus principales figuras. Sin sus habituales titulares la Academia estaba obligada a ganar para no ceder terreno en el ámbito local.

Independiente Rivadavia también llegó al Cilindro de Avellaneda con la necesidad de sumar porque su ubicación en la Zona A no le perpermitia una nunueva derrota.

Luego del reconocimiento a Facundo Cambeses por su convocatoria a la Selección, el equipo de Gustavo Costas intentó llevar el duelo a territorio cuyano.

Sin embargo, los errores en la salida de Agustín García Basso le permitieron a La Lepra paralizar los corazones albicelestes. Es que un cabezazo al palo de Matías Fernández pudo abrir el marcador para la visita.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de sufrir una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina a manos de River Plate. A esto se le agrega que igualó sin goles contra Independiente en el Clásico de Avellaneda. Por lo tanto, Racing tiene la obligación de ganar para recuperar terreno en el certamen doméstico.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega tras igualar sin goles contra Huracán. Antes de dicho encuentro, empató 2-2 contra Unión de Santa Fe y cayó 1-0 frente a Lanús. De esta manera, el equipo de Alfredo Berti se ubica en el 13° puesto de la zona A con 10 puntos y marcha en el mismo lugar en la tabla acumulada, donde tiene 37 unidades.

El historial entre ambos equipos registra 5 antecedentes, en los que el conjunto académico se impuso en tres oportunidades, una victoria fue para la Lepra mendocina y el restante concluyó igualado.

Formaciones

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Pablo Giménez.

Estadio: Cilindro de Avellaneda, Juan Domingo Perón.

Hora: 21:15.

TV: TNT Sports.

POSICIONES