La desgarradora imagen de Jannik Sinner en el momento en el que debió abandonar en el Masters 1000 de Shanghái

El momento del retiro de Sinner en Shanghái

El Masters 1000 de Shanghai experimentó un giro inesperado cuando Jannik Sinner, número dos del ranking ATP y vigente campeón, se retiró en su partido de segunda ronda ante Tallon Griekspoor por una lesión. Esta decisión no solo frustró las aspiraciones del italiano de defender el título, sino que también le permitió a Carlos Alcaraz afianzarse en la cima del tenis mundial.

El encuentro, disputado en la pista central del certamen chino, comenzó con Sinner mostrando un alto nivel. El italiano se adjudicó el primer set por 7-6 (3), apoyado en un servicio sólido que le permitió ganar el 79% de los puntos con su primer saque y conectar nueve aces. Griekspoor, número 32 del mundo, mantuvo la intensidad en los intercambios, pero no logró superar la resistencia de Sinner en ese tramo inicial.

La dinámica cambió de manera abrupta en el segundo set, cuando Sinner empezó a mostrar signos de dolor, con gestos evidentes y frecuentes intercambios con su equipo técnico. El italiano, que defendía el título logrado en la edición anterior, se tomó la rodilla derecha en varias ocasiones y perdió movilidad, lo que se tradujo en errores no forzados y dificultades para mantener la intensidad habitual. Pese a recibir atención médica y a intentar continuar tras un descanso de casi diez minutos, Sinner no logró recuperarse y terminó cediendo el segundo parcial por 7-5.

El italiano, asistido para dejar el court (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

La situación se agravó al inicio del tercer set. Sinner, visiblemente afectado y cojeando, perdió su servicio y, tras quedar 2-3 abajo, optó por retirarse del partido. El italiano abandonó la pista asistido por el cuerpo médico, incapaz de apoyar la pierna derecha y usando la raqueta como bastón.

Según precisó la agencia EFE, la lesión se localizó en el muslo derecho, aunque otras versiones señalaron a la rodilla como la afectada.

El abandono de Sinner tiene consecuencias directas en la clasificación mundial. Al no poder defender los casi 1.000 puntos obtenidos en la edición anterior de Shanghai, el italiano pierde terreno en la lucha por el número uno del ranking. Carlos Alcaraz, actual líder, amplía su ventaja a 1.340 puntos, consolidando su posición en la cima.

La derrota ante Griekspoor también rompe una racha relevante para Sinner: nunca había perdido frente al neerlandés en sus seis enfrentamientos previos y acumulaba siete victorias consecutivas en Shanghai entre la pasada y la presente edición.

Para Griekspoor, la victoria representa un hito en su carrera. El neerlandés no solo accede a la siguiente ronda, donde enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, sino que se convierte en el primer jugador fuera del top ten en superar a Sinner en pista rápida desde la derrota del italiano ante Ben Shelton en Shanghai 2023.

El triunfo de Griekspoor en Shanghai supone un avance significativo en su trayectoria, al imponerse a uno de los grandes favoritos y superar una barrera que hasta ahora parecía inalcanzable en el circuito de canchas rápidas.

Así usó la raqueta como bastón (Photo by Hector RETAMAL / AFP)