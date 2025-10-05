Deportes

Corrida y zurdazo de caño: a los 26 años, Lautaro Blanco marcó su primer gol como profesional en el triunfo de Boca ante Newell´s

El lateral izquierdo firmó el 5-0 del Xeneize ante la Lepra

Guardar

El duelo entre Boca Juniors y Newell´s Old Boys quedará grabado para siempre en la memoria de Lautaro Blanco. El lateral xeneize firmó el 5-0 del encuentro, en lo que fue su primer gol como profesional a los 26 años.

Transcurrían 15 minutos del complemento, Boca ya ganaba 4-0 con tantos de Milton Giménez (2), Ayrton Costa y Brian Aguirre, cuando el defensor se proyectó por la banda izquierda en busca de lastimar y ampliar la ventaja.

Rápidamente, se encontró con un callejón sin oposición que le dejó la endeble defensa del conjunto rosarino. Se metió en el área y se decidió por rematar. Para su fortuna, el arquero visitante, Juan Espínola, ofreció una débil resistencia y el balón se le escurrió entre las piernas, permitiéndole gritar su primer tanto en su trayectoria profesional.

El festejo de Lautaro Blanco
El festejo de Lautaro Blanco

Hasta este encuentro, Blanco había disputado 200 partidos, distribuidos de la siguiente forma: 96 en Rosario Central, 75 en Boca y 30 en el Elche de España. Finalmente, su ansiado grito lo firmó en su juego 201.

La diferencia pudo haber sido aún mayor. A la media hora del segundo tiempo, Exequiel Zeballos desperdició una clara oportunidad frente al arco, pero el guardameta de Newell’s desvió el balón al tiro de esquina. De ese córner, Leandro Paredes envió un centro peligroso que Rodrigo Battaglia no logró concretar.

En los minutos finales, Leandro Paredes protagonizó una jugada colectiva que casi termina en gol, aunque su remate se fue desviado. El partido se desarrolló sin tiempo añadido, y el monólogo futbolístico de los locales se mantuvo hasta el pitido final.

Finalmente, no hubo más emociones en la noche y Boca se impuso por 5-0, un resultado que le permitió saltar del noveno al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, posición que ahora comparte con Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Barracas Central, ya que todos tienen 17 puntos.

En la próxima fecha, Boca deberá jugar ante Barracas. Será el sábado 11 de octubre, desde las 14:30, en el estadio Claudio Fabián Tapia. Luego, hará las veces de local frente a Belgrano de Córdoba, aún sin fecha ni horario confirmado.

En cuanto a la historia de Blanco, llegó a Boca a principios del 2024 procedente desde el Elche, donde brindó dos asistencias y tuvo un rendimiento destacado que llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo citó para disputar los primeros amistosos que afrontó la selección argentina después de obtener la Copa del Mundo.

Antes de su experiencia europea, Blanco se había consolidado en Rosario Central, donde acumuló 96 partidos y entregó 15 asistencias, aunque no logró convertir goles. Su rendimiento en el fútbol argentino y su posterior paso por España llamaron la atención de River Plate, que mostró interés en ficharlo antes de su salida al exterior.

“Es un paso muy importante para mi carrera venir a este club, es una felicidad enorme, espero poder disfrutarlo. Es mucha responsabilidad, pero sin dejar de disfrutar”, declaró el lateral izquierdo cuando fue presentado en el elenco de la Ribera.

Temas Relacionados

Lautaro BlancoBoca JuniorsNewellsTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate visita al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual

Tras superar a Racing en la Copa Argentina, el Millonario se enfrenta al Canalla en el Gigante de Arroyito. Transmite ESPN Premium

River Plate visita al Rosario

Tras la goleada de Boca Juniors ante Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Los equipos pelean en todos los frentes

Tras la goleada de Boca

Boca logró su primera victoria en la Copa Libertadores femenina: venció 2-0 a ADIFFEM de Venezuela

En el estadio de Banfield, el Xeneize se impuso con goles de Carolina Troncoso y Lola Ruffini

Boca logró su primera victoria

Ingresó en el entretiempo y fue reemplazado a los 30 minutos: el enojo de un futbolista del Atlético de Madrid con Simeone

Javi Galán no ocultó su fastidio cuando el DT decidió cambiarlo en el duelo frente al Celta de Vigo. También volvió a ser reemplazado Julián Álvarez

Ingresó en el entretiempo y

Dibu Martínez confesó que atajó lesionado en el triunfo del Aston Villa: la imagen reveladora que compartió

El arquero contó que sufre un “desgarro en la pantorrilla”. Sin embargo, fue titular en el 2-1 ante el Burnley por la Premier League

Dibu Martínez confesó que atajó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un planeta que absorbe cantidades

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe”

Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

INFOBAE AMÉRICA
El permanente ataque del socialismo

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

TELESHOW
Daniela Celis relató el emotivo

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”