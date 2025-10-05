Corrida y zurdazo de caño: a los 26 años, Lautaro Blanco marcó su primer gol como profesional en el triunfo de Boca ante Newell´s

El duelo entre Boca Juniors y Newell´s Old Boys quedará grabado para siempre en la memoria de Lautaro Blanco. El lateral xeneize firmó el 5-0 del encuentro, en lo que fue su primer gol como profesional a los 26 años.

Transcurrían 15 minutos del complemento, Boca ya ganaba 4-0 con tantos de Milton Giménez (2), Ayrton Costa y Brian Aguirre, cuando el defensor se proyectó por la banda izquierda en busca de lastimar y ampliar la ventaja.

Rápidamente, se encontró con un callejón sin oposición que le dejó la endeble defensa del conjunto rosarino. Se metió en el área y se decidió por rematar. Para su fortuna, el arquero visitante, Juan Espínola, ofreció una débil resistencia y el balón se le escurrió entre las piernas, permitiéndole gritar su primer tanto en su trayectoria profesional.

El festejo de Lautaro Blanco

Hasta este encuentro, Blanco había disputado 200 partidos, distribuidos de la siguiente forma: 96 en Rosario Central, 75 en Boca y 30 en el Elche de España. Finalmente, su ansiado grito lo firmó en su juego 201.

La diferencia pudo haber sido aún mayor. A la media hora del segundo tiempo, Exequiel Zeballos desperdició una clara oportunidad frente al arco, pero el guardameta de Newell’s desvió el balón al tiro de esquina. De ese córner, Leandro Paredes envió un centro peligroso que Rodrigo Battaglia no logró concretar.

En los minutos finales, Leandro Paredes protagonizó una jugada colectiva que casi termina en gol, aunque su remate se fue desviado. El partido se desarrolló sin tiempo añadido, y el monólogo futbolístico de los locales se mantuvo hasta el pitido final.

Finalmente, no hubo más emociones en la noche y Boca se impuso por 5-0, un resultado que le permitió saltar del noveno al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, posición que ahora comparte con Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Barracas Central, ya que todos tienen 17 puntos.

En la próxima fecha, Boca deberá jugar ante Barracas. Será el sábado 11 de octubre, desde las 14:30, en el estadio Claudio Fabián Tapia. Luego, hará las veces de local frente a Belgrano de Córdoba, aún sin fecha ni horario confirmado.

En cuanto a la historia de Blanco, llegó a Boca a principios del 2024 procedente desde el Elche, donde brindó dos asistencias y tuvo un rendimiento destacado que llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo citó para disputar los primeros amistosos que afrontó la selección argentina después de obtener la Copa del Mundo.

Antes de su experiencia europea, Blanco se había consolidado en Rosario Central, donde acumuló 96 partidos y entregó 15 asistencias, aunque no logró convertir goles. Su rendimiento en el fútbol argentino y su posterior paso por España llamaron la atención de River Plate, que mostró interés en ficharlo antes de su salida al exterior.

“Es un paso muy importante para mi carrera venir a este club, es una felicidad enorme, espero poder disfrutarlo. Es mucha responsabilidad, pero sin dejar de disfrutar”, declaró el lateral izquierdo cuando fue presentado en el elenco de la Ribera.