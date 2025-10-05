Boca Juniors recibirá a Newell’s con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Newell’s en la Bombonera.

El duelo se pondrá en marcha a las 19 y se podrá seguir por el canal TNT Sports. El árbitro será Sebastián Zunino.

Últimas noticias

Así quedó la lucha por el título de pilotos en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur: Norris y Verstappen le descontaron al líder Piastri El australiano no pudo subirse al podio y se acorta la distancia en la tabla general

La frustración de Franco Colapinto después del GP de Singapur de Fórmula 1: “No sale nada y vamos muy despacio” El piloto argentino terminó en el 16° puesto en las calles de Marina Bay después de una mala estrategia de Alpine

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Singapur de F1: terminó adelante de Pierre Gasly a pesar de la estrategia de Alpine El argentino tuvo un arranque espectacular. Terminó 16º y cumplió con una buena labor en Marina Bay considerando el nivel de su auto y el erróneo plan de carrera de su equipo

McLaren ganó el Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 por segundo año consecutivo a falta de seis fechas El equipo británico alcanzó los puntos necesarios y aseguró el bicampeonato para quedar en el segundo puesto de la tabla histórica de titulos entre escuderías