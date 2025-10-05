Boca Juniors recibirá a Newell’s con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Newell’s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
A qué hora jugarán Boca-Newell’s:
El duelo se pondrá en marcha a las 19 y se podrá seguir por el canal TNT Sports. El árbitro será Sebastián Zunino.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Newell’s en la Bombonera.