Boca logró su primera victoria en la Copa Libertadores femenina: venció 2-0 a ADIFFEM de Venezuela

Los goles del triunfo de Boca ante ADIFFEM en la Libertadores femenina

Boca Juniors dio un paso clave en la Copa Libertadores Femenina 2025 al vencer 2-0 a ADIFFEM de Venezuela en el estadio Florencio Sola de Banfield, resultado que lo ubica como líder del Grupo B y lo acerca a la clasificación a la siguiente ronda. El triunfo, construido con goles de Carolina Troncoso y Lola Ruffini, significó la primera victoria del equipo dirigido por Florencia Quiñones en el certamen.

El desarrollo del encuentro mostró a Boca Juniors como dominador desde el inicio. La apertura del marcador llegó a los 17 minutos, cuando Agostina Arias habilitó a Troncoso, quien definió con precisión ante la arquera rival. Durante la primera etapa, el conjunto argentino mantuvo el control del juego y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. En la segunda mitad, el equipo venezolano intentó reaccionar y generó peligro sobre el arco defendido por Laurina Oliveros, pero la falta de eficacia impidió que ADIFFEM igualara el marcador.

La tranquilidad para Boca llegó con el segundo tanto, obra de Ruffini, quien controló el balón en el área, realizó un amague y colocó la pelota en el ángulo, sellando el 2-0 definitivo. El resultado pudo haber sido más abultado, ya que tanto Kishi Núñez como Brisa Priori dispusieron de ocasiones claras en los minutos finales, aunque no lograron concretar. El equipo argentino mereció una diferencia mayor por el dominio exhibido a lo largo del partido.

Con este triunfo, Boca Juniors suma cuatro puntos en el Grupo B, tras el empate inicial frente a Alianza Lima. Esta cosecha lo ubica momentáneamente en la cima de la tabla, a la espera del cruce entre el conjunto peruano y Ferroviaria, que completan la segunda fecha. El próximo compromiso de las dirigidas por Quiñones será ante Ferroviaria, en un duelo que definirá la clasificación a la siguiente instancia. Un empate le asegurará el pase, mientras que una victoria le permitirá quedarse con el primer puesto del grupo.

En cuanto a la participación de otros equipos argentinos en la competencia, San Lorenzo buscará recuperarse en el Grupo C tras la derrota sufrida ante San Pablo. El conjunto azulgrana enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio de Deportivo Morón, con la intención de sumar sus primeros puntos y mantener sus aspiraciones en el torneo.

El desenlace de la fase de grupos para Boca Juniors se definirá el miércoles, cuando dispute su último partido ante Ferroviaria, con la posibilidad de asegurar su lugar en la siguiente ronda y consolidar su liderazgo en la zona.