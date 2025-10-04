Se definieron los cuatro descensos de la B Nacional: quiénes jugarán por el primer ascenso y los que pelearán por el Reducido

Deportivo Madryn jugará la Final por el ascenso a Primera División (Natalia Ledesma @ClubMadryn)

La Primera Nacional está en fase de definiciones y este sábado se conoció el cuarto equipo que descendió a la Tercera División del fútbol argentino. En la última jornada de la Zona A, en la cual Deportivo Madryn logró el primer puesto para jugar la Final por el ascenso a la Liga Profesional, Alvarado de Mar del Plata perdió la categoría al caer en su visita a Sarandí frente al otro descendido, Arsenal.

En el estadio Julio Humberto Grondona, el conjunto del viaducto se impuso 5-0 y, a pesar de que no pudo evitar el descenso (volverá a jugar en la B Metropolitana luego de 33 años), envió a los marplatenses a jugar al Federal A y ayudó a Almagro, que perdió 1-0 con Güemes en José Ingenieros y mantuvo la categoría en la Primera Nacional. Hay que recordar que en la Zona B ya se habían decretado los descensos de Defensores Unidos de Zárate (CADU) y Talleres de Remedios de Escalada. Ambos equipos jugarán en la B Metropolitana en la siguiente temporada.

En cuanto a la lucha por el primer ascenso, el Deportivo Madryn conducido por Leandro Gracián cayó ante Colegiales y aguardará en la final al líder de la otra zona, que se definirá mañana desde las 15.30. Gimnasia de Mendoza lleva la delantera (60 puntos) y con un triunfo como local ante Defensores de Belgrano se asegurará el choque decisivo para ir a la máxima división. También habrá que estar atento al duelo en Santiago del Estero entre Mitre y Estudiantes de Buenos Aires (58). Los de Caseros necesitan ganar y esperar un traspié de los mendocinos. Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, ambos con 57, también cuentan con remotas chances, pero deberán conseguir los tres puntos y esperar una combinación de derrotas.

La otra disputa por el ascenso será en el torneo Reducido, que clasifica a los mejores siete equipos de las zonas. En ese certamen de partidos a eliminación directa se le sumará el perdedor de la final. Hasta el momento, tras los resultados de la última fecha, en la Zona A se clasificaron Atlanta (2°), Tristán Suárez (3°), Gimnasia y Tiro de Salta (4°), San Miguel (5°), San Martín de Tucumán (6°), Deportivo Maipú (7°) y Patronato (8°).

Alvarado de Mar del Plata descendió al Torneo Federal A

En cuanto a la Zona B, que resta disputarse la última fecha, además del atractivo por saber qué equipo se quedará con el primer puesto, el foco estará puesto en los últimos lugares para entrar al Reducido. Chacarita y Defensores de Belgrano están fuera, pero podrían clasificar de darse algunos resultados.

Tanto Defe como el Funebrero deberán como visitantes en Mendoza y Jujuy, respectivamente y esperar una derrota de Agropecuario, que define de local frente al eliminado San Telmo. Un empate del sojero deja fuera de carrera a Defensores de Belgrano, pero podría clasificar a Chaca si es que se impone ante Gimnasia en el Norte. En tanto que Temperley y Chaco For Ever asegurarán su participación en el Reducido con un empate o triunfo.

En estos momentos, Gimnasia de Mendoza lidera el grupo con 60 puntos y estarían en puestos de reducido: Estudiantes de Buenos Aires (58), Deportivo Morón (57), Estudiantes de Río Cuarto (57), Gimnasia de Jujuy (54), Chaco For Ever (52), Temperley (52) y Agropecuario (51). Chacarita (49) y Defensores (48) se mantienen con chances.