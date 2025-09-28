Deportes

De ser cinco veces campeón a descender a la tercera categoría: Arsenal volverá a jugar en la Primera B tras 33 años

El conjunto del Viaducto cayó ante Deportivo Madryn y quedó condenado en la Primera Nacional

Guardar
La caída en Puerto Madryn
La caída en Puerto Madryn decretó el descenso de los de Sarandí (@ClubMadryn)

El fútbol argentino vivió un momento de fuerte impacto: Arsenal de Sarandí confirmó su descenso a la Primera B Metropolitana tras perder 2-1 ante Deportivo Madryn en la provincia de Chubut. El club del Viaducto regresa así a la tercera categoría del país después de 33 años, un hecho que marca un contraste notable con los años recientes en los que supo conquistar títulos y competir al más alto nivel.

La caída de Arsenal se selló en un encuentro disputado en Puerto Madryn, donde el equipo dirigido por Darío Franco buscaba una victoria que le permitiera mantener vivas sus esperanzas de permanencia. Sin embargo, el puntero de la Zona A, Deportivo Madryn, impuso condiciones en el segundo tiempo. Tras una primera mitad pareja y disputada, los locales encontraron espacios y anotaron dos goles en rápida sucesión, obra de Nicolás Mana y Diego Crego. El descuento de Tomás González para la visita encendió una breve ilusión, pero el marcador no se movió más y el club bonaerense quedó sin posibilidades matemáticas de evitar el descenso.

El regreso de Arsenal a la Primera B Metropolitana representa un giro drástico en la historia reciente de la institución. Fundado por Julio Humberto Grondona en 1957, el club vivió un período de esplendor en las últimas décadas, con cinco títulos en su haber y una presencia destacada en la Primera División del fútbol argentino.

Entre sus hitos locales se encuentran el Clausura y la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. En el plano internacional, celebró la Copa Sudamericana 2007 y la Copa Suruga Bank 2008.

Pero, tras la gloria, su declinación se fue dando paulatinamente. El Arse descendió de la máxima categoría a finales de 2023 y, desde entonces, solo logró sostenerse dos temporadas en la Primera Nacional. En la campaña 2024, el equipo logró salvarse por escaso margen, pero en la actual no pudo revertir la tendencia negativa.

El rendimiento de Arsenal en las últimas dos temporadas refleja la magnitud de la crisis deportiva. El equipo apenas sumó el 23% de los puntos en disputa durante su paso por la Primera Nacional, una cifra que ilustra las dificultades atravesadas y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con sus rivales.

En este torneo, apenas ganó siete de los 33 encuentros que disputó. El primer triunfo lo logró recién en la jornada 19 (3-1 a Los Andes como visitante). Y, si bien levantó su rendimiento con la llegada de Franco al banco de suplentes, no le alcanzó para edificar la remontada.

Con el descenso ya consumado, Arsenal de Sarandí afrontará su último compromiso de la temporada el sábado 4 de octubre, cuando reciba a Alvarado en el Estadio Julio Humberto Grondona. El rival también se encuentra comprometido en la lucha por evitar el descenso, lo que añade tensión a la despedida del Viaducto de la categoría.

Así, lejos de los nombres que lo llevaron a la gloria, como Gustavo Alfaro, el Gato Esmerado, Darío Espínola y Javier Yacuzzi, entre otros, Arsenal jugará en 2026 en la tercera categoría del fútbol argentino, en la que habitan equipos como Camioneros (recién ascendido), Sacachispas, Real Pilar, Villa San Carlos, Liniers, Acassuso y Fénix. Evocando sus mejores épocas, buscará recuperarse y desandar el camino de regreso a la élite.

Temas Relacionados

ArsenalDeportivo MadrynPrimera NacionalPrimera B Metropolitanadeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate iguala con Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

El Millonario busca imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. Transmite ESPN Premium

Tras la eliminación de la

Del increíble gol que erró Pablo Galdames en el último suspiro a las dos salvadas en la línea: las perlitas de Racing-Independiente

El chileno tuvo en sus pies la victoria en tiempo de descuento. Antes, Gastón Martirena frustró una chance del “Rojo” y Facundo Zabala hizo lo propio con un intento de la “Academia”

Del increíble gol que erró

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini se consagró bicampeona mundial de Rally Raid

La cordobesa se impuso otra vez entre los navegantes en la categoría Challenger y su marido, Nicolás Cavigliasso, puede lograrlo en la última fecha

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini

Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente: del gol que erró Galdames a la reacción de De Paul en redes

Los fanáticos vibraron con el partido que se disputó en el Cilindro de Avellaneda que aunque terminó 0-0, fue muy entretenido

Los mejores memes del clásico

Sobre la tierra: la espectacular maniobra del argentino Nicolás Varrone en el umbral de su posible llegada a la Fórmula 2

El bonaerense se exigió en la lucha por la punta en las 6 Horas de Fuji, donde terminó 12º en la clase Hypercar del WEC. Pechito López fue 15º en la GT3

Sobre la tierra: la espectacular
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

La Cámara Federal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

INFOBAE AMÉRICA
Un sacerdote italiano, conocido por

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

TELESHOW
Ingrid Grudke viajó a Tokio

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano