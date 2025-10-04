Deportes

Fernando Gago tuvo un feroz cruce con un periodista mexicano por sus resultados en Boca: “Perdí un clásico, pero saqué el 70% de los puntos”

Tras otra derrota de Necaxa, Pintita tuvo un entredicho con un cronista en plena conferencia de prensa

Fernando Gago se va de una conferencia de prensa en México

El Necaxa mexicano dirigido por Fernando Gago sumó otra derrota que lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones del campeonato. En conferencia de prensa, el entrenador argentino protagonizó un entredicho con un periodista que cuestionó la actuación de su equipo, pero además mencionó su mal paso como DT de Boca, algo que Pintita refutó con una particular estadística.

Cuando oyó que el cronista había definido su salida del Xeneize “en baja”, Gago puso sobre la mesa la efectividad de unidades que registró como técnico boquense: “¿Cómo en baja? Fue el 70% de los puntos. Perdí un clásico, pero hay una estadística. La pregunta que me acabás de hacer no es cierta, dijiste que en Boca me fui por resultados e hice el 70% de los puntos”. Si bien el porcentaje de Boca en 2025 bajo su órbita fue del 70% del total de unidades, hay que aclarar que a lo largo de todo su ciclo registró el 63 por ciento.

Al margen de no haber podido llegar a las últimas instancias de los primeros dos certámenes que afrontó como DT de Boca, ya que fue eliminado por Vélez en semifinales de Copa Argentina y quedó sexto en una Liga Profesional (a 9 puntos del campeón Vélez) en la que se hizo cargo con el torneo empezado tras la salida de Diego Martínez, las dos derrotas que marcaron la salida de Gago fueron por la Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima (en tanda de penales) y en el Superclásico previo a los playoffs del Torneo Apertura.

Más tarde, Gago reconoció que su Necaxa está en baja y remarcó que todavía puede aportarle “muchísimo trabajo” para salir adelante. “Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo en toda mi carrera jugué 50, 60, 70 torneos y gané 17. Me lesioné cinco veces. ¿Soy un fracasado porque gané eso? ¿No sirve? ‘Ah, se lesiona siempre’, pero no ven que yo volví las cinco veces de la lesión. Si en la vida, nos basamos en resultados, es muy fácil. Podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o el mejor equipo. No considero que el que gana sea el mejor”.

En el arranque de la Fecha 12 del torneo mexicano, el cuadro de Gago cayó 1-0 como local ante Pachuca. Y los cuestionamientos del mismo cronista que le había mencionado su paso por Boca invitaron al entrenador a abandonar intempestivamente la conferencia de prensa. “¿El primer tiempo fue malo? ¿Cómo que no fue bueno? Tuvimos cuatro situaciones abajo del arco…”, le retrucó el DT al reportero, quien opinó que la actuación de los suyos tampoco había sido extraordinaria. Gago se paró y se despidió: “Buenas noches, chicos”.

La situación del Necaxa no es la mejor: ganó dos, empató tres y perdió siete de sus 12 presentaciones, balance que lo mantiene en el puesto 16 de la tabla sobre un total de 18 equipos (mañana podría superarlo Querétaro). Sobre su continuidad, en una de las primeras preguntas que le hicieron en conferencia, Gago había aclarado: “Soy 100% responsable, pero tengo el respaldo, lo tengo claro, hablo con la directiva. Me hago responsable del resultado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero el responsable soy yo”.

