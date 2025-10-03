Deportes

El pedido de disculpas del jugador de Racing Adrián Balboa tras escupir a Marcos Acuña luego de la eliminación con River

El delantero de la Academia pidió perdón públicamente por su accionar contra el defensor de la Selección una vez finalizado el partido de la Copa Argentina

Guardar
Adrián Balboa lo escupió a Marcos Acuña lo que generó la reacción del Huevo, quien debió ser separado por el custodio de River Plate

El desagradable episodio que marcó el cierre del partido entre River Plate y Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina continúa generando repercusiones, especialmente tras la reacción de Adrián Balboa. El delantero uruguayo, protagonista del incidente que involucró un escupitajo dirigido a Marcos Acuña, optó por publicar un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas, aunque evitó mencionar de manera explícita al lateral campeón del mundo.

La tensión se desató en el Gigante de Arroyito una vez que el árbitro Hernán Mastrángelo decretó el final del encuentro. En ese momento, integrantes de ambos equipos se enfrentaron en el centro del campo, con las emociones exacerbadas por la reciente victoria de River. El escupitajo de Rocky Balboa al Huevo Acuña fue el detonante de forcejeos entre los planteles, situación que el referí advirtió y que podría derivar en una sanción para el atacante de la Academia.

De acuerdo con el reglamento, Balboa se expone a una suspensión de tres partidos o más por su conducta, específicamente por el escupitajo dirigido a Acuña. Si la sanción resulta inferior a cuatro encuentros, el delantero cumpliría el castigo únicamente en el marco de la Copa Argentina.

En el comunicado difundido a través de sus redes sociales, que reabrió tras haberlas cerrado temporalmente, Balboa expresó: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”.

El posteo de Adrián Balboa
El posteo de Adrián Balboa tras su desagradable episodio con Marcos Acuña en River-Racing

Además, el ex delantero de Unión de Santa Fe subrayó: “Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento”.

A pesar de la gravedad del incidente, el delantero evitó referirse directamente a Acuña en su mensaje. No obstante, el canal TyC Sports indicó que Balboa tiene la intención de comunicarse personalmente con el lateral para ofrecerle disculpas. Paralelamente, el jugador mantuvo una reunión con los dirigentes de Racing para coordinar la emisión del comunicado oficial.

Durante los momentos posteriores al pitazo final, la situación en el campo se tornó especialmente tensa. Parte del plantel de Racing Club y el ayudante de campo Gonzalo Costas se dirigieron hacia Acuña, mientras Marcelo Gallardo intentaba intervenir para evitar que el conflicto escalara.

La reacción de Acuña fue inmediata y, pese a los intentos de contención, buscó encarar a Balboa. Los compañeros de ambos futbolistas se sumaron al altercado, que fue informado al Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El incidente no pasó a mayores, aunque Gonzalo Costas aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con Acuña, a quien calificó de “desagradecido ahora que es campeón del mundo”.

“Lo que pasa al final no tengo del todo claridad, las pulsaciones están a mil de un lado y del otro. Se dicen y pasan cosas. Por suerte, no se generó un disturbio mayor y quedó ahí. Esto pasa, sobre todo si es un partido caliente. Es fútbol”, fueron las palabras de Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro jugado en Rosario.

El incidente ha dejado en suspenso la situación disciplinaria de Balboa, quien aguarda la resolución de las autoridades del fútbol argentino respecto a la sanción que deberá afrontar tras su accionar.

Temas Relacionados

Adrián BalboaMarcos AcuñaRacingRiver Platedeportes-argentina

Últimas Noticias

Tigre empata con Defensa y Justicia en un duelo directo por la cima de la Zona A del Torneo Clausura

El Matador se mide al Halcón en Victoria. A continuación, Unión-Aldosivi y Argentinos Juniors-Central Córdoba (21:15)

Tigre empata con Defensa y

Pierre Gasly explicó cómo funciona el traje especial de la F1 para combatir las temperaturas extremas en el GP de Singapur

El piloto francés de Alpine puntualizó en los métodos que implementan para afrontar las adversas condiciones en Marina Bay

Pierre Gasly explicó cómo funciona

La impresionante salvada de “palomita” del argentino Agustín Tapia en el circuito Premier de pádel

El Mozart causó furor cuando se lanzó de cabeza para evitar un punto de sus rivales durante los cuartos de final del P1 de Rotterdam

La impresionante salvada de “palomita”

Le hicieron estudios a Dibu Martínez tras su lesión: la respuesta del DT de Aston Villa sobre cuándo volverá a jugar

Unai Emery se refirió a las razones de la ausencia del arquero en la victoria 2-0 sobre Feyenoord, luego de que se haya comunicado que sería titular en un principio

Le hicieron estudios a Dibu

El insólito choque entre Charles Leclerc y Lando Norris en los boxes del GP de Singapur: “Hubo cierta confusión”

El monegasco de Ferrari impactó al británico de McLaren en la línea de pits y la escudería recibió una multa por parte de la FIA

El insólito choque entre Charles
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó el mayor ataque

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

El Ejército de Ucrania recupera terreno en la región de Donetsk y refuerza su posición en el frente oriental

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

TELESHOW
Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”