El pedido de disculpas del jugador de Racing Adrián Balboa tras escupir a Marcos Acuña luego de la eliminación con River

Adrián Balboa lo escupió a Marcos Acuña lo que generó la reacción del Huevo, quien debió ser separado por el custodio de River Plate

El desagradable episodio que marcó el cierre del partido entre River Plate y Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina continúa generando repercusiones, especialmente tras la reacción de Adrián Balboa. El delantero uruguayo, protagonista del incidente que involucró un escupitajo dirigido a Marcos Acuña, optó por publicar un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas, aunque evitó mencionar de manera explícita al lateral campeón del mundo.

La tensión se desató en el Gigante de Arroyito una vez que el árbitro Hernán Mastrángelo decretó el final del encuentro. En ese momento, integrantes de ambos equipos se enfrentaron en el centro del campo, con las emociones exacerbadas por la reciente victoria de River. El escupitajo de Rocky Balboa al Huevo Acuña fue el detonante de forcejeos entre los planteles, situación que el referí advirtió y que podría derivar en una sanción para el atacante de la Academia.

De acuerdo con el reglamento, Balboa se expone a una suspensión de tres partidos o más por su conducta, específicamente por el escupitajo dirigido a Acuña. Si la sanción resulta inferior a cuatro encuentros, el delantero cumpliría el castigo únicamente en el marco de la Copa Argentina.

En el comunicado difundido a través de sus redes sociales, que reabrió tras haberlas cerrado temporalmente, Balboa expresó: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”.

El posteo de Adrián Balboa tras su desagradable episodio con Marcos Acuña en River-Racing

Además, el ex delantero de Unión de Santa Fe subrayó: “Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento”.

A pesar de la gravedad del incidente, el delantero evitó referirse directamente a Acuña en su mensaje. No obstante, el canal TyC Sports indicó que Balboa tiene la intención de comunicarse personalmente con el lateral para ofrecerle disculpas. Paralelamente, el jugador mantuvo una reunión con los dirigentes de Racing para coordinar la emisión del comunicado oficial.

Durante los momentos posteriores al pitazo final, la situación en el campo se tornó especialmente tensa. Parte del plantel de Racing Club y el ayudante de campo Gonzalo Costas se dirigieron hacia Acuña, mientras Marcelo Gallardo intentaba intervenir para evitar que el conflicto escalara.

La reacción de Acuña fue inmediata y, pese a los intentos de contención, buscó encarar a Balboa. Los compañeros de ambos futbolistas se sumaron al altercado, que fue informado al Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El incidente no pasó a mayores, aunque Gonzalo Costas aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con Acuña, a quien calificó de “desagradecido ahora que es campeón del mundo”.

“Lo que pasa al final no tengo del todo claridad, las pulsaciones están a mil de un lado y del otro. Se dicen y pasan cosas. Por suerte, no se generó un disturbio mayor y quedó ahí. Esto pasa, sobre todo si es un partido caliente. Es fútbol”, fueron las palabras de Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro jugado en Rosario.

El incidente ha dejado en suspenso la situación disciplinaria de Balboa, quien aguarda la resolución de las autoridades del fútbol argentino respecto a la sanción que deberá afrontar tras su accionar.