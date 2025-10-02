“Estaba temblando, no podía respirar”: el momento del abandono del rival del argentino Ugo Carabelli que preocupó al mundo del tenis

El partido de primera ronda entre Térence Atmane y Camilo Ugo Carabelli en el ATP Masters 1000 de Shanghái 2025 se interrumpió abruptamente cuando el tenista francés sufrió un severo episodio de salud. El marcador estaba igualado 4-4 en el primer set cuando el francés, visiblemente afectado por las condiciones extremas de calor y humedad, se retiró, lo que permitió al argentino avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro exigió al máximo la resistencia física y mental de ambos jugadores. Atmane, de 23 años, mostró signos de malestar desde los primeros puntos. Según su propio testimonio, las sensaciones de debilidad y confusión aumentaron rápidamente, hasta impedirle continuar en la pista. Carabelli, por su parte, avanzó en el cuadro y se enfrentará en la segunda ronda al australiano Alex de Miñaur, séptimo preclasificado del torneo.

El propio deportista galo compartió en sus redes sociales un extenso relato sobre lo ocurrido, describiendo con detalle la gravedad de los síntomas experimentados durante el partido.

“Hoy, después del primer punto del partido, ambas manos me temblaban. Me dije a mí mismo: ‘Está bien, quizá estoy más estresado de lo habitual...’. Después del segundo juego y con una cómoda ventaja de 2/0, de inmediato sentí que todo mi cuerpo temblaba y me estaba asfixiando después de cada punto... Esto me llevó a un punto en el que básicamente no podía respirar y me empezó a doler mucho la cabeza... Sentía que, hiciera lo que hiciera, simplemente no podía respirar... Llamé al fisioterapeuta de inmediato, pero no salían palabras de mi boca. Entré en pánico, estaba temblando. Me era imposible recordar dónde estaba. Me era imposible decirte en qué día de la semana estábamos... Mi cuerpo me envió una señal, la señal de detener esto de inmediato. Todavía estoy confundido sobre lo que pasó hoy y no recuerdo mucho. El estrés térmico al que me enfrenté hoy podría haber sido peor que perder la conciencia durante una hora y solo tener latidos cardíacos acelerados...”, fueron las palabras que utilizó para describir sus vivencias en el court.

El padecimiento de Atmane, quien luego se expresó en sus redes sociales

Las imágenes del europeo, temblando mientras estuvo sentado durante casi diez minutos en su banca, preocuparon a los espectadores y a todo el mundo del tenis. La victoria de Carabelli se produjo sin que el argentino necesitara completar el primer set, debido a la imposibilidad de Atmane de continuar. Mientras Carabelli ya prepara su duelo ante De Miñaur, el francés ha manifestado la necesidad de priorizar su recuperación física y mental antes de regresar a la competición en los torneos restantes de la temporada.

Atmane venía atravesando el mejor año de su carrera. Actualmente número 61 del ranking mundial, el francés se había destacado en la gira norteamericana de canchas duras, llegando a semifinales en el Masters 1000 de Cincinnati tras vencer rivales de la talla de Taylor Fritz y Holger Rune.

Recientemente, había alcanzado los octavos de final en el ATP 500 de Beijing y su progresión lo tenía perfilado como uno de los nuevos nombres fuertes del circuito. Este episodio en Shanghai lo obliga a detenerse y reflexionar sobre el estrés y las exigencias del tour, que van mucho más allá de lo físico y afectan también la estabilidad mental de los deportistas de élite.