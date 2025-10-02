El contrato “de por vida” que le prepara la Roma a Paulo Dybala: el notable gesto que tendría el argentino para firmar

Paulo Dybala podría extender su vínculo con la Roma en las próximas semanas (REUTERS/Alberto Lingria)

El futuro de Paulo Dybala en la Roma parece encaminarse hacia una permanencia prolongada. Desde su arribo en 2022, la Joya enamoró a los hinchas de la Loba, quienes desde un principio lo acogieron con un impactante recibimiento. El mediapunta argentino finaliza su vínculo en el final de la presente temporada, pero ya tendría encaminada la extensión de un contrato por varios años con la institución de la capital de Italia.

Las negociaciones entre Dybala y el club han avanzado hasta el punto de que en Italia se habla de un posible vínculo “de por vida”, según informó el portal local Corriere dello Sport. El actual contrato del delantero argentino con la institución finaliza en junio de 2026, pero las conversaciones apuntan a una extensión hasta 2030, año en el que la Joya cumpliría 35 años. Este acuerdo, de concretarse, permitiría que el jugador alcance ocho años en el club, superando así su etapa en la Juventus, donde permaneció durante siete temporadas.

El medio mencionado, además de señalar que las negociaciones entre ambas partes se cerrarían en las primeras semanas de octubre, hizo hincapié en el notable gesto que tendría el jugador argentino para llevar a cabo su extensión: aceptará rebajarse el suelo y ayudar a la Roma a cumplir con las reglas de límite salarial que impone la UEFA.

“Imaginar una renovación con la cifra actual (8 millones de euros netos) es ciencia ficción, dada la necesidad de los Giallorossi de reducir su masa salarial debido a sus compromisos con la UEFA. Dybala es consciente de ello y ya ha expresado su disposición a aceptar un salario más bajo, con la posibilidad de una extensión de tres o cuatro años hasta que su próximo contrato se convierta en una especie de contrato vitalicio. Esta disposición es muy apreciada en Trigoria”, indicó el periodista Giorgio Marota en el artículo del portal italiano.

Las lesiones, el problema principal de Dybala en la Roma: el argentino tuvo más de 15 problemas físicos que lo relegaron del campo de juego (Fabrizio Corradetti/LaPresse vía AP)

La renovación de su contrato no estaría únicamente impulsada por su desempeño en el campo, sino también por su deseo de establecerse definitivamente en la capital italiana. La reciente noticia de que Paulo Dybala y su pareja, Oriana Sabatini, esperan a su primera hija ha intensificado las especulaciones sobre su intención de establecerse en la capital italiana.

El impacto de Dybala en la Roma ha sido inmediato y profundo. Desde su llegada, se ha convertido en el futbolista más solicitado por los aficionados, el que lidera las ventas de camisetas y cuyo nombre resuena con fuerza en el Estadio Olímpico.

Su presencia no solo revitalizó la ilusión futbolística de la hinchada, sino que también ocupó un lugar simbólico de gran peso: el dorsal que durante años estuvo asociado a la leyenda de Francesco Totti y que parecía imposible de heredar. “Paulo es el número uno que la Roma no ha tenido desde la época de Totti; es la fuerza motriz de la creatividad, es la garra argentina en los momentos de debilidad”, destacó Corriere dello Sport.

Con 199 goles, Paulo Dybala es el segundo máximo goleador activo que juega en la presente Serie A, solo superado por Ciro Immobile (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Desde su arribo a la Loba a mediados de 2022 con el pase en su poder tras marcharse de la Juventus, Dybala jugó un total de 116 partidos oficiales. En estos convirtió 42 goles y brindó 22 asistencias. Pese a esto, la Roma arrastra varias temporadas irregulares en las que no logró conquistar ningún título. El mediapunta argentino fue dirigido por entrenadores de jerarquía como José Mourinho, Daniele De Rossi, Ivan Juric, Claudio Ranieri y Gian Piero Gasperini, quien está actualmente. En el medio, pudo marcharse a Arabia Saudita por una impactante cifra, pero optó por mantenerse en la capital italiana.

Vale aclarar que, en la actualidad, el atacante de 31 años se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una molestia muscular en el muslo izquierdo, una zona que ya había sido intervenida quirúrgicamente en marzo. Aunque la lesión no reviste gravedad, Dybala trabaja con intensidad para regresar a la competición lo antes posible. Esto derivó en que la Joya sume únicamente tres partidos -todos por Serie A- en la presente temporada, al mismo tiempo que no pudo integrar la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina.