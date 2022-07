El impactante recibimiento de los hinchas de la Roma a Paulo Dybala

El ex jugador de la Juventus recibió el cálido afecto de la afición capitalina

Los fanáticos de la Roma depositaron la esperanza de volver al primer plano internacional con la llegada de Paulo Dybala. Es que el cordobés fue presentado ante una multitud tras quedar libre de la Juventus, y su camiseta con el número 21 fue agotada en las tiendas oficiales del club por los hinchas en apenas 48 horas.

El argentino recibió el afecto de miles de simpatizantes luego de firmar su contrato que lo vincula a la entidad capitalina hasta junio de 2025 y las imágenes impactantes que reflejaron su recibimiento causaron una gran emoción en el mundo del fútbol.

Según señaló Corriere dello Sport, la “21″ de la Roma, bajo el nombre de Paulo Dybala, es algo imposible de conseguir en los puntos de venta oficiales, algo que no sucedía desde mediados de 2018, cuando Cristiano Ronaldo llegó al elenco de Turín. “Desde esta mañana no paramos ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas con su nombre”, afirmó una de las vendedoras de las tiendas.

En su llegada, el ex Instituto ya dejó claro que piensa en grande con respecto al futuro: “Hay un gran deseo por parte de todos de hacer todo bien. La Roma ganó un trofeo muy importante (Conference League 2021/22) y quiere tener ambición para el futuro. Nuestro objetivo es ganar partido a partido, luego veremos dónde estamos. Ahora mismo hay equipos por delante para el Scudetto, tenemos que trabajar para hacerlo bien”.

Cabe señalar que el argentino se encuentra realizando entrenamientos de doble turno para estar en las mismas condiciones que el resto del plantel y es por eso que José Mourinho podría llegar a darle algunos minutos en el partido ante Niza de Francia. Las autoridades de la entidad romana le habían ofrecido usar la 10, número que nadie volvió a usar desde la retirada de Francesco Totti, pero lo rechazó y eligió la 21, ya que es el que usa en el seleccionado de Argentina.

“He adquirido experiencia tras todos estos años en la Juventus, un club que tiene la costumbre de ganar y que te transmite eso desde el primer día”, explicó el jugador de 28 años durante la presentación ante una multitud que coreó su nombre. “Voy a intentar dar mi máximo, sobre todo en el vestuario, teniendo en cuenta que somos un equipo joven, para aportar esta experiencia, ayudar a ganar y mantenernos positivos en los momentos difíciles de la temporada”, agregó.

La Roma, que la pasada temporada terminó en el sexto puesto de la Serie A, tendrá como objetivo adquirir la Europa League. Tras su debut en Instituto de Córdoba, Dybala emigró a Europa para dar sus primeros pasos en el Viejo Continente con la camiseta del Palermo y luego fue transferido a la Vecchia Signora. Sin embargo, sus dos últimas temporadas se vieron en gran medida marcadas por distintas lesiones y en la actualidad buscará tener su mejor versión para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar.

