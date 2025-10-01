Deportes

La reacción de Shaquille O’Neal ante los rumores de romance con una millonaria modelo de OnlyFans 32 años menor

Uno de los jugadores más emblemáticos de la NBA salió a responder los trascendidos de un vínculo amoroso con Sophie Rain. La mujer embolsó USD 80 millones en dos años dentro de la plataforma

La modelo y el ex deportista fueron vistos juntos en Las Vegas

Shaquille O’Neal es una leyenda viviente de la NBA con cuatro campeonatos ganados en su carrera durante sus pasos por Los Angeles Lakers y Miami Heat, sumados a ser elegido MVP de las finales ganadas en 2001, 2002 y 2003. El seleccionado en el primer lugar del Draft de 1992 por Orlando Magic impregnó su sello en la liga de baloncesto más grande del planeta. Hoy, a sus 53 años, es el centro de los rumores sobre un posible romance con Sophie Rain, una de las modelos más adineradas de OnlyFans con más de 80 millones de dólares recaudados en dos años.

La joven de 21 años sorprendió a los usuarios en redes sociales, donde tiene 24 millones de followers entre Instagram, TikTok y Twitter, luego de subir una foto de su cumpleaños sentada en el regazo del emblemático deportista, quien estaba ubicado en uno de los sillones del Encore Beach Club de Las Vegas. “¡Mira con quién me encontré en mi cumpleaños!”, escribió Rain y revolucionó las plataformas ante un posible vínculo amoroso entre ambos.

Sin embargo, O’Neal salió al cruce de las versiones a propósito de una publicación del creador de contenido Noeh Glenn Carter, quien realizó un video sobre el encuentro entre ambos y cuestionó que la diferencia de edad en torno a una supuesta relación dejaba una “sensación un poco incómoda, especialmente cuando él tiene 53 años y se presenta al cumpleaños de una joven de 21”.

La foto entre Shaquille O'Neal
La foto entre Shaquille O'Neal y Sophie Rain que provocó los rumores de un romance

Inmediatamente, el ganador de la medalla dorada en Atlanta 1996 con los Estados Unidos le dejó una serie de comentarios en el posteo para desterrar los trascendidos: “No salgo con chicas tan jóvenes, pero saldré con tu madre y te daré un hermano”.

A continuación, brindó un poco de contexto en sus declaraciones: “Estaba haciendo de DJ en el club de playa Encore y ella vino a mi fiesta, tonto, deja de intentar crear rumores, no me hagas abofetearte, amigo”. Estas palabras se complementan al video publicado por la mujer al lado de la consola de Shaq mientras pasaba música en el establecimiento. Carter se tomó a broma esos dichos y evitó la confrontación: “Shaq, no quiero que me abofetees porque me destrozarías. Ni siquiera voy a intentar fingir que no lo harías”.

Al igual que el basquetbolista, Rain difundió un mensaje a sus redes con una clara desmentida: “No sé cómo tomarse una sola foto con Shaq hizo que internet concluyera que debíamos estar saliendo”.

Sophie Rain es una auténtica sensación de la plataforma enfocada en contenido para adultos. Se volcó de lleno al modelaje en julio de 2023 después de ser despedida de su trabajo como camarera y, en cuestión de dos años, ganó un promedio de USD 4 millones al mes: “Ganar 80 millones de dólares es increíble”. Sus dichos difundidos por Jam Press y Washington Post la ubican en el 0,01% de los que más ganan en el sitio. Incluso, un fan suyo, un hombre llamado Charley, llegó a darle 4,7 millones de la moneda norteamericana en un plazo de 11 meses.

La joven experimentó un cambio drástico de vida durante una infancia donde los cupones para consumir alimentos eran moneda corriente. Hoy, la cristiana devota que asistía a misa todos los domingos mientras crecía fijó un cambio de paradigma en el consumo de contenido dentro de OnlyFans.

Renunció a la desnudez para priorizar “provocaciones sugerentes al nivel de lencería y bikini” o filmaciones con ella caminando o maquillándose. Además, admitió que es virgen y está esperando el momento adecuado: “Sí, lo soy. Estoy esperando hasta casarme, por eso... estoy soltera ahora mismo”. “Es difícil expresar con palabras lo que siento al respecto; me siento increíblemente bendecida y afortunada”, concluyó sobre su éxito actual.

