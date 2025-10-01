Deportes

La original definición de Jorge Valdano sobre Julián Álvarez tras su gran noche de Champions League

El ex delantero campeón del mundo en México ‘86 analizó el presente de La Araña, que anotó seis goles y brindó dos asistencias en los últimos tres partidos

Guardar
Valdano, rendido a los pies
Valdano, rendido a los pies de su compatriota Álvarez

La extraordinaria racha goleadora de Julián Álvarez ha marcado un nuevo capítulo en el gran presente del Atlético Madrid, luego de que el ex delantero del Manchester City alcanzara su sexto grito en menos de una semana y sellara la aplastante victoria por 5 a 1 frente al Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League.

El mundo se rindió a los pies de La Araña. Incluso el legendario Jorge Valdano, campeón del mundo en México ‘86, expresó su asombro por el rendimiento del delantero argentino, al asegurar que “juega como los dioses y corre como uno cualquiera”.

La influencia del cordobés en el equipo del Cholo Simeone no sólo se limita a su capacidad técnica. Según el análisis de la leyenda con pasado en el Real Madrid, “su entrega en el campo tiene un efecto multiplicador en la actitud del resto de los jugadores".

En declaraciones brindadas a Movistar +, el ex futbolista subrayó que la intensidad y el sacrificio del atacante surgido de River contagian a sus compañeros, especialmente en un entorno tan exigente como el del Colchonero. “Esto tiene un efecto de contagio extraordinario. Si la gran figura del equipo se exprime de esa manera, ¿qué le queda a los demás? El Atlético de Madrid es un equipo muy sacrificado, pero resulta que su máxima figura es de los más sacrificados”, sostuvo Valdano.

El ex entrenador también proyectó un futuro prometedor para el ídolo de Calchín, al considerar que su rendimiento actual es solo el inicio de una evolución ascendente. “Julián Álvarez tiene un nivel creciente y todavía no ha encontrado el techo”, advirtió, convencido de que la carrera de la figura del Aleti apenas está despegando.

Naturalmente, las valoraciones de Valdano resonaron rápidamente en el seno del plantel de la capital española. En la misma sintonía, Antoine Griezmann, uno de los referentes del equipo, también elogió a su compañero. “Todavía no llegó a su nivel top. Disfrutamos mucho de Julián y tenemos ganas de ayudarle a que lo alcance”, indicó el francés luego del triunfo en el certamen continental.

Con seis gritos en la última semana, la Araña comenzó una seguidilla de goles en el triunfo por 3 a 2 sobre el Rayo Vallecano en un partido correspondiente a La Liga. Apenas unos días después, el ex River volvió a ser determinante al marcar dos tantos en la histórica victoria por 5 a 2 ante el Real Madrid en el clásico de la capital española, también por el torneo doméstico.

A sus 25 años, la figura internacional con pasado en la Premier League, que ya ostenta los títulos de campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, ha dejado claro que su ambición permanece intacta. Tras su doblete en el clásico ante el Real Madrid, Álvarez expresó su determinación por seguir superándose y aportar al proyecto del Atlético Madrid, liderado por Diego Simeone.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJorge ValdanoJulián ÁlvarezAtlético de MadridFútbol EuropeoChampions Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y ahora jugará ante los oceánicos en Chile. Transmiten Telefé y DSports a las 20

Argentina enfrentará a Australia con

Brasil confirmó la lista de convocados para la próxima fecha FIFA sin Neymar: el motivo de su ausencia

Carlo Ancelotti anunció la nómina para los amistosos de octubre ante Corea del Sur y Japón

Brasil confirmó la lista de

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo al Mundial 2026: un defensor de la selección argentina se lesionó el tobillo y estará dos meses inactivo

El DT no podrá tener en cuenta a Facundo Medina para los cuatro amistosos que tiene en el horizonte la Albiceleste en este cierre de año

Otro dolor de cabeza para

La tajante respuesta de Garnacho cuando le consultaron sobre su conflictiva salida del Manchester United

El jugador del Chelsea respondió tras la victoria en Champions League acerca del difícil momento vivido en su antiguo club

La tajante respuesta de Garnacho

La “batalla oculta de los boxes” durante las clasificaciones de la F1: juegos psicológicos y tácticas para monitorear a rivales

El informe de un sitio especializado analizó el “juego de ajedrez” durante la jornada del sábado para sacar ventaja de cara a lograr la mejor vuelta

La “batalla oculta de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a Brisa y “Pinky”,

Condenaron a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario: ella quedó libre

Fabiola Yáñez volvió a la Argentina y se define la elevación a juicio de Alberto Fernández por violencia de género

Video: impresionantes operativos de Prefectura Naval Argentina para salvar dos vidas en medio del mar en 24 horas

Más que la inflación: las automotrices acomodan sus precios al dólar y ajustan entre 3% y 6% los valores de octubre

Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: la policía aplicó el protocolo antipiquete y hubo enfrentamientos con gases

INFOBAE AMÉRICA
El crucial legado de Jane

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

La generación que muestra los más altos niveles de adicción a ultraprocesados, según estudios

TELESHOW
El enigmático posteo de Elina

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"

A la espera de su segundo bebé, Daniela Christiansson reveló sus secretos maternales: “Modo de anidamiento activado”

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul acompañado por la China Suárez: el motivo

Ganó el premio en Los 8 Escalones y descolocó a Pampita con su actitud solidaria: “Nunca viví algo como esto”

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto