La original definición de Jorge Valdano sobre Julián Álvarez tras su gran noche de Champions League

Valdano, rendido a los pies de su compatriota Álvarez

La extraordinaria racha goleadora de Julián Álvarez ha marcado un nuevo capítulo en el gran presente del Atlético Madrid, luego de que el ex delantero del Manchester City alcanzara su sexto grito en menos de una semana y sellara la aplastante victoria por 5 a 1 frente al Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League.

El mundo se rindió a los pies de La Araña. Incluso el legendario Jorge Valdano, campeón del mundo en México ‘86, expresó su asombro por el rendimiento del delantero argentino, al asegurar que “juega como los dioses y corre como uno cualquiera”.

La influencia del cordobés en el equipo del Cholo Simeone no sólo se limita a su capacidad técnica. Según el análisis de la leyenda con pasado en el Real Madrid, “su entrega en el campo tiene un efecto multiplicador en la actitud del resto de los jugadores".

En declaraciones brindadas a Movistar +, el ex futbolista subrayó que la intensidad y el sacrificio del atacante surgido de River contagian a sus compañeros, especialmente en un entorno tan exigente como el del Colchonero. “Esto tiene un efecto de contagio extraordinario. Si la gran figura del equipo se exprime de esa manera, ¿qué le queda a los demás? El Atlético de Madrid es un equipo muy sacrificado, pero resulta que su máxima figura es de los más sacrificados”, sostuvo Valdano.

El ex entrenador también proyectó un futuro prometedor para el ídolo de Calchín, al considerar que su rendimiento actual es solo el inicio de una evolución ascendente. “Julián Álvarez tiene un nivel creciente y todavía no ha encontrado el techo”, advirtió, convencido de que la carrera de la figura del Aleti apenas está despegando.

Naturalmente, las valoraciones de Valdano resonaron rápidamente en el seno del plantel de la capital española. En la misma sintonía, Antoine Griezmann, uno de los referentes del equipo, también elogió a su compañero. “Todavía no llegó a su nivel top. Disfrutamos mucho de Julián y tenemos ganas de ayudarle a que lo alcance”, indicó el francés luego del triunfo en el certamen continental.

Con seis gritos en la última semana, la Araña comenzó una seguidilla de goles en el triunfo por 3 a 2 sobre el Rayo Vallecano en un partido correspondiente a La Liga. Apenas unos días después, el ex River volvió a ser determinante al marcar dos tantos en la histórica victoria por 5 a 2 ante el Real Madrid en el clásico de la capital española, también por el torneo doméstico.

A sus 25 años, la figura internacional con pasado en la Premier League, que ya ostenta los títulos de campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, ha dejado claro que su ambición permanece intacta. Tras su doblete en el clásico ante el Real Madrid, Álvarez expresó su determinación por seguir superándose y aportar al proyecto del Atlético Madrid, liderado por Diego Simeone.