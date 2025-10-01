Dura derrota de Chile y Paraguay no pudo con Corea del Sur: todos los goles del inicio de la segunda fecha del Mundial Sub 20

Comenzó la segunda fecha del Mundial Sub 20 con los partidos de los grupos A y B

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile continuó este martes con cuatro partidos. Fue en el arranque de la segunda fecha y hubo acción en los Grupos A y B. En primer turno, Panamá y Ucrania igualaron 1-1, mientras que Nueva Zelanda venció 2-1 a Egipto. En el segundo turno, Japón superó 2-0 a Chile y Paraguay empató 0-0 con Corea del Sur.

Panamá 1-1 Ucrania

Los mejores momentos de Panamá-Ucrania en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

Por el Grupo B, el equipo panameño, que venía de una derrota frente a Paraguay, logró sumar su primer punto en el torneo, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar.

El duelo disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, comenzó con dominio de Ucrania, que se adelantó rápidamente en el marcador. Al minuto 6, Hennaduy Synchuk convirtió un penal y estableció el 1-0 a favor del equipo europeo. Desde ese momento, Panamá buscó alternativas ofensivas para igualar el resultado, pero la defensa rival contuvo sus intentos durante buena parte de la primera mitad. La igualdad llegó en el minuto 36, cuando Gustavo Herrera marcó el gol del empate 1-1, devolviendo la esperanza al conjunto panameño.

En la segunda parte, ambos equipos mostraron disposición para romper la paridad y buscar la victoria, aunque ninguno logró concretar sus oportunidades. Con este resultado, Panamá sumó su primer punto en el torneo, mientras que Ucrania se consolidó en la cima del Grupo B con cuatro unidades.

Egipto 1-2 Nueva Zelanda

Los mejores momentos de Egipto-Nueva Zelanda en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

Una reacción inmediata de Nueva Zelanda tras el gol inicial de Egipto definió el rumbo del partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A en el Mundial Sub 20.

Aunque el conjunto egipcio se adelantó en el marcador a los 4 minutos gracias a una jugada de Ahmed Kabaka, el equipo neozelandés revirtió la situación en apenas tres minutos, logrando un triunfo por 2 a 1.

El encuentro disputado en el Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago comenzó con la ventaja inicial del equipo africano, que buscó consolidar su superioridad en los primeros compases del partido. Sin embargo, la respuesta de Nueva Zelanda no se hizo esperar. A los 12 minutos de la primera parte, Luke Brooke-Smith igualó el marcador con una jugada colectiva que descolocó a la defensa rival. Solo tres minutos después, Xuan Loke completó la remontada al anotar el segundo tanto para los oceánicos, estableciendo el resultado definitivo.

Con este resultado, Nueva Zelanda sumó tres puntos clave y es segundo en el Grupo A. Mientras que Egipto sigue último en la zona y con remotas chances de pasar a la próxima fase.

Chile 0-2 Japón

Los mejores momentos de Chile-Japón en el Mundial Sub-20

Los locales sufrieron una dura derrota ante los japoneses que impusieron su juego físico. El choque en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago vio a una Roja que tuvo más posesión, pero no pudo capitalizarla ante un rival que fue más práctico y hasta pudo haber ganado por una mayor diferencia.

De hecho, en el primer tiempo el arquero local Sebastián Mella le contuvo un penal al nipón Rento Takaoka. Esto le dio esperanza al elenco trasandino de cara a la segunda mitad.

No obstante, en el comienzo del segundo tiempo los asiáticos se pusieron en ventaja y fue con otro penal que esta vez sí aprovecharon: Rion Ichihara remató al medio y dejó sin chances a Mella que se tiró hacia el palo derecho.

A partir de ese momento Chile hizo el gasto, se arrimó, pero no tuvo puntería para poder convertir. Dejó espacios en el fondo y de contra Japón lo liquidó con el tiro de media distancia de Yumeki Yokoyama.

Con este triunfo Japón quedó como único líder del Grupo A con 6 puntos. Nueva Zelanda y Chile tienen 3 unidades, pero los oceánicos están segundos por mejor diferencia de gol (+0 / -1). Cabe recordar que los dos primeros se clasificarán a los octavos de final y allí los acompañarán los cuatro mejores terceros.

Corea del Sur 0-0 Paraguay

Los mejores momentos de Paraguay-Corea del Sur en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

En el otro encuentro que cerró la jornada Paraguay empató sin goles frente a Corea del Sur en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los guaraníes quedaron segundos en el Grupo B y sueñan con la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz afrontó la segunda mitad del partido con desventaja numérica tras la expulsión del arquero Enso González en el tiempo añadido de la primera parte (45’+2’).

A pesar de jugar con un hombre menos durante toda la segunda parte, el conjunto paraguayo supo resistir los ataques surcoreanos y conservar un resultado que le permite depender de sí mismo en la última jornada del grupo.

Este empate deja a Paraguay con 4 puntos, igualando a Ucrania en la cima de la tabla de posiciones. La Albirroja, que había conseguido una victoria en su debut, ahora solo requiere sumar un punto en su próximo enfrentamiento ante Ucrania para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Con estos cuatro encuentros comenzó la segunda fecha del certamen. El panorama de las tablas en las seis zonas es el siguiente:

En el Grupo A, Japón manda con 6 puntos y lo escoltan Nueva Zelanda y Chile con 3, mientras que Egipto está sin unidades.

En el Grupo B, Paraguay y Ucrania se encuentran arriba con 4 puntos y con uno se ubican Panamá y Corea del Sur.

En el Grupo C, Marruecos manda en soledad con 3 puntos. Brasil y México tienen uno y España está último, sin unidades.

En el Grupo D, Argentina e Italia tienen 3 puntos. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Cuba con diez jugadores durante 80 minutos. Mientras que la Azzurra le ganó 1-0 a Australia.

En el Grupo E, Estados Unidos y Francia están en la cima con 3 puntos y sin unidades marchan Sudáfrica y Nueva Caledonia.

En el Grupo F, son primeros Noruega y Colombia con 3 puntos y aún no cosecharon nada Arabia Saudita y Nigeria.

El fixture de los partidos del miércoles 01/10

17.00 España- México (Grupo C)

17.00 Italia - Cuba (Grupo D)

20.00 Brasil - Marruecos (Grupo C)

20.00 Argentina - Australia (Grupo D)

Tercer partido de la selección argentina en el Mundial Sub 20

Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia

*También se disputará desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso