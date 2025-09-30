Con tres argentinos y la baja de Alcaraz, arranca el Masters 1000 de Shanghai: agenda completa y cómo ver los partidos en vivo

Sebastián Báez será el primer argentino en debutar en el Masters 1000 de Shanghai (Foto: REUTERS/Manami Yamada)

Con cinco de los seis mejores tenistas argentinos de la actualidad en el cuadro principales, tras la baja de Alcaraz, 1000 puntos en juego y un jugoso monto en dólares de premio, comienza la acción en el Masters de Shanghai, el anteúltimo certamen de esta magnitud del año, que tiene su cierre en París Bercy.

Media docena de albicelestes serán parte del certamen, que tendrá el regreso de Novak Djokovic -que no juega del US Open y fue campeón cuatro veces en China- y la participación estelar de Stan Wawrinka, que a los 40 años sigue teniendo cuerda en las grandes citas.

El gran ausente en la legión nacional es Tomás Etcheverry, pieza clave en el triunfo del equipo de Copas Davis en Países Bajos, que sufrió una lesión abdominal en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, la semana pasada.

Este martes será el momento del debut de los tres primeros argentinos, que podrá verse por la pantalla de Disney+, desde las 23:00. El bonaerense Sebastián Báez (41°) tendrá un partido de riesgo y jugará en la primera ronda con el local Zhizhen Zhang (370°), que se impuso en el único duelo entre ambos en el ATP de Nápoles de 2022, por 7-6 (5) y 7-6 (11). El vencedor se enfrentará en la siguiente instancia al danés Holger Rune (11°).

Por su parte, El Brujo Camilo Ugo Carabelli (43°) se medirá ante el francés Terence Atmane (68°) y, de ganar, se cruzará con el australiano Alex de Miñaur (8°) por un lugar en la tercera ronda.

Mientras que Juan Manuel Cerúndolo (71°), el tercero de los argentinos que saltará a pista y que viene de ser campeón en el en el Challenger de Guangzhou, jugará ante el local Bu Yunchaokete (89º) y de avanzar a la segunda ronda lo espera el nacido en Villa Gesell nacionalizado italiano Luciano Darderi (30°).

En las siguientes jornadas será el turno de Francisco Comesaña (59º), Francisco Cerúndolo (21º) y Mariano Navone (82º). El Tiburón, por su parte, debutará contra un rival proveniente de la clasificación y si triunfa se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°). La Nave también espera rival y de avanzar lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

Mientras que la principal raqueta nacional hará su presentación en la segunda ronda ante el ganador del duelo entre el francés Adrian Mannarino (60°) y el italiano Matteo Berrettini (56°). En tercera ronda aparece el noruego Casper Ruud (12°) como posible contrincante.

La semana previa, Carlos Alcaraz levantó el título del ATP 500 de Japón (Foto: REUTERS/Issei Kato)

La baja de Carlos Alcaraz

El número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, anunció que no participará esta semana del Masters 1000 de Shanghai. Su lugar lo ocupará un lucky loser proveniente de la clasificación.

“Después de mis últimos problemas físicos, la mejor decisión es descansar y desafortunadamente no jugaré en Shanghai”, escribió el tenista en sus redes sociales para comunicar la noticia.

El español sufrió una caída durante el ATP 500 de Tokio en su debut ante el argentino Sebastián Báez, al que superó por 6-4 y 6-2. Si bien llegó a la final y ganó el título, tuvo que jugar con una vendaje especial en su tobillo todo el certamen, lo que motivó que se retire de China para cuidar su físico de cara a la parte final de la temporada.

En el Masters 1000 de Shanghai el número 1 del mundo perderá 200 puntos en el ranking correspondientes a su actuación de 2024, y le permitirá al italiano Jannik Sinner, segundo en el escalafón mundial, recortar, al menos, 170 puntos.

Alcaraz disputó desde que comenzó el año 74 partidos, con títulos de Grand Slam de Roland Garros y el US Open y los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati.

Los mejores que sí dan el presente

El Masters 1000 de Shanghai, el anteúltimo de este categoría de 2025, contará con la presencia de cinco de los otros seis mejores tenistas de la actualidad. Además, faltarán de los Top 20 el británico Jack Draper (9°)y el estadounidense Tommy Paul (15°).

El máximo favorito y segundo del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, se medirá con el ganador de Altmaier y un jugador de la qualy, en su camino aparece Sebastián Báez en una hipotética semifinal.

En tanto, el número tres del escalafón, el alemán Alexander Zverev espera por Navone o un jugador de la qualy; y Djokovic (4°) debutará en segunda ronda con el ganador del experimentado croata Marin Cilic y el polémico francés Corentin Moutet.

Por último, Stan Wawrinka, quien recibió una invitación al torneo, irá ante el húngaro Fabian Marozsan y en caso de ganar lo espera en segunda ronda el estadounidense Taylor Fritz (5°).

Los premios que reparte el Masters 1000 de Shanghai

Ganador: $1,124,360 / 1000 puntos

Finalista: $597,890 / 650 puntos

Semifinalista: $332,160 / 400 puntos

Cuartofinalista: $189,075 / 200 puntos

Ronda de 16: $103,225 / 100 puntos

Ronda de 32: $60,400 / 50 puntos

Ronda de 64: $35,260 / 30 puntos

Ronda de 96: $23,760 / 10 puntos