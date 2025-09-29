Barracas Central-Belgrano y Vélez-Atlético Tucumán le dan continuidad a la fecha 10 del Torneo Clausura

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura

La 10ª fecha del Torneo Clausura contará con dos encuentros importantes durante el día lunes antes del duelo de este martes entre Newell’s y Estudiantes de La Plata para cerrar la décima jornada.

Barracas Central-Belgrano

Barracas Central se enfrentará a Belgrano

La jornada se abrirá a las 15:30 con Barracas Central recibiendo en el Estadio Claudio Fabián Tapia a Belgrano de Córdoba. El Guapo buscará quedarse con la victoria para recuperar la cima de la zona A, mientras que el Pirata necesita ganar para meterse en zona de clasificación a la fase final. Andrés Gariano será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El elenco de Rubén Darío Insua viene de recibir una dura caída en condición de local al perder por la mínima contra Sarmiento de Junín. Esto derivó en que a Barracas se le escape la cima de la zona A en manos de Unión de Santa Fe, que suma 17 unidades. No obstante, en caso de imponerse sobre Belgrano, el Guapo retomará el liderato. Además, quedó en el octavo lugar de la tabla anual con 41 puntos. De hecho, con la derrota frente al Verde rompió una racha de seis partidos sin perder.

Del otro lado de la moneda, el cuadro dirigido por Ricardo Ruso Zielinski llega después de concretar una excelente semana al vencer en dos oportunidades a Newell’s: se impuso 3-1 en la Copa Argentina para clasificar a las semifinales -chocará contra Argentinos Juniors- y le ganó 3-0 en Alberdi por el Torneo Clausura. Este resultado lo ubicó en la undécima posición de la zona A con 12 puntos. Un hipotético triunfo sobre Barracas le hará escalar hasta el sexto lugar y meterse en puestos de clasificación a la fase final.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Hora: 15.30

TV: TNT Sports

Vélez-Atlético Tucumán

Vélez recibirá a Atlético Tucumán en Liniers

En el Estadio José Amalfitani de Liniers, Vélez Sársfield chocará contra Atlético Tucumán a partir de las 20:00. Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Fortín deberá sumar puntos importantes en el plano local para volver a meterse en un certamen internacional, mientras que el Decano buscará asentarse en puestos de clasificación a la fase final. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de recibir un duro golpe al quedar afuera de la Libertadores al caer contra Racing en los cuartos de final. En este contexto, Vélez deberá dar vuelta la página y centrarse en el plano local, donde viene de vencer a San Martín por 2-1 en San Juan. Este triunfo le permitió escalar a la tercera ubicación de la zona B con 18 puntos. Al mismo tiempo, tiene 32 unidades en la tabla anual y precisa sumar encarecidamente para acercarse a la pelea por el ingreso por la Copa Sudamericana, con Huracán marcando la línea con 40.

Por su parte, Atlético Tucumán mantiene un andar irregular en el certamen. Pese a que viene de imponerse por 2-0 sobre River Plate en el último partido, el Decano todavía no sabe lo que es ganar en condición de visitante en el presente Clausura: cayó en 3 oportunidades y empató el restante. No obstante, marca séptimo en el grupo A con 12 unidades. A su vez, se ubica en el 22° puesto de la tabla anual con 28 puntos.

Posibles formaciones

Vélez Sársfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Amalfitani

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

