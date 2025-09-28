“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

El momento en que Riestra convierte el primer gol del partido: River perdió su cuarto partido consecutivo y estira su mal momento (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Una vez consumada la cuarta derrota consecutiva de River Plate, esta vez contra Deportivo Riestra y en el Monumental, en un hecho inédito en la gloriosa historia del club de Núñez, las redes sociales se inundaron de mensajes con duros cuestionamientos al equipo y a Marcelo Gallardo.

“Que se vayan todos” y “Fin de ciclo” fueron las frases más repetidas durante las expresiones de los hinchas en X (ex Twitter) donde las principales tendencias de conversación digital incluyeron “Riestra”, “Gallardo”, “Borja” y “Monumental”, entre otros.

Algunas de las tendencias en X Argentina tras la derrota de River.

La mayoría de los comentarios fueron irónicos con el futuro del director técnico de River o con el mal momento del equipo, que la semana pasada quedó eliminado de la Copa Libertadores de América tras perder la fase de cuartos de final con el Palmeiras de Brasil.

“Donde quedó este tipo, se está traicionando a sí mismo Gallardo por un rejunte de burros”, escribió el usuario @lautarv_ con una foto del DT en la época que asumió en 2014.

“En tu día, nuestro día nos fallaron. River está tomado por la banda del CA Gallardo y focas. Se perdió la exigencia. Se perdió el paladar negro. Se perdió exigir. Se perdió el respeto al escudo. A la historia“, comentó otro usuario con fotos de Labruna. Es que en el día del nacimiento de ”Angelito" se celebra, también y por esa razón, el Día del Hincha de River Plate.

“No nos pudieron dar una alegría en el día del hincha de River. Váyanse todos”, escribió @MeriLucas21 en X.

El reconocido hincha Emiliano Coroniti mostró su indignación en X y escribió: “Nadie hace nada gratis, se llevan una fortuna, el unico que paga y deja la vida es el hincha” y amplió: “Quiero saludar a todos los que no nos sentimos identificados desde hace tiempo con nuestro club y solo nos queda la pasión por el escudo. Esta dirigencia nefasta, inepta y perdedora, la principal responsable, ellos trajeron jugadores pagando fortunras que no están a la altura y jugadores que eran ídolos de Madrid a que la gente los putee 8 años después”.

Algunos hinchas pidieron que si el jueves River no vence a Racing en Copa Argentina Gallardo debería renunciar. “Tantas veces hablamos de que este torneo te engaña por victorias contra rivales de mierda. Ya ni eso te engaña. Nos ganó Riestra en El Monumental! Es un partido saca técnico, aunque no creo que Gallardo esté cerca de irse. Deberá sí o sí salir campeón. Insólito que estando en construcción jueguen tantos nombres que se irán en 3 meses. Insólito que no haya nadie con 1v1… No tenemos margen de error en la tabla anual. Y se viene Rosario x2. Semana decisiva. Ganen el jueves!!!!!“, escribió otro hincha en X.

Hubo quienes pidieron incluso que la dirigencia contrate al “Chacho” Coudet: “Me hinché las pelotas y me banco la que venga porque ya me da lo mismo. Traigan a Coudet. Es momento para que River tenga a un loco sentado en el banco, uno que se salga un poco de la línea, uno que motive y si es necesario que se mate con alguien. Que descanse Madrid. Que se guarden los buenos modales. Que aparezca un poco de revuelo y locura. Buenas noches”.

“Te aplauden al que se hace echar perdiendo. Te aplauden al que roba hace 8 años. Te aplauden al que no tiene ni 5 partidos en River. Te aplauden al que pone a los mismos hijos de puta todos los findes”, escribió otro usuario.

Una de las críticas más recurrentes se enfocó en el contraste entre las ventas millonarias y el presente del plantel. El usuario Gen River escribió en X: “En este tiempo vendimos a Julián Álvarez, Enzo Fernández, Beltrán, Echeverri y Mastantuono por más de 100 palos verdes, y en un par de años nuestro 9 pasó de ser Julián a Borja. ¿Alguien todavía quiere hablar de gestión?”.

Noticia en desarrollo.