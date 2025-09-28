Deportes

Del increíble gol que erró Pablo Galdames en el último suspiro a las dos salvadas en la línea: las perlitas de Racing-Independiente

El chileno tuvo en sus pies la victoria en tiempo de descuento. Antes, Gastón Martirena frustró una chance del “Rojo” y Facundo Zabala hizo lo propio con un intento de la “Academia”

En los minutos finales del Clásico de Avellaneda, una acción determinante marcó el desenlace del partido entre Racing e Independiente: Pablo Galdames dispuso de una oportunidad inmejorable para definir el encuentro, pero su remate se fue desviado y selló el empate sin goles.

El desarrollo del partido, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones desperdiciadas por ambos equipos.

El inicio mostró a Racing como protagonista, generando peligro desde el primer minuto. A los 30 segundos, una jugada ofensiva del local fue neutralizada por Facundo Zabala, quien despejó el balón sobre la línea y evitó la apertura del marcador. Este arranque enérgico de la Academia, sin embargo, se diluyó rápidamente debido al desgaste físico acumulado por una seguidilla de partidos exigentes, lo que permitió que el Rojo creciera en el juego.

*La salvada de Zabala

Al término de los primeros 45 minutos, el marcador seguía igualado 0 a 0. Racing había generado las ocasiones más claras, pero la falta de eficacia le impidió anotar. Maravilla Martínez y Bruno Zuculini recibieron tarjetas amarillas y debieron extremar precauciones para evitar una expulsión en la segunda parte. El público local expresó su descontento con el arbitraje de Nicolás Ramírez al retirarse al descanso.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros comenzó a equilibrar el trámite y generó varias situaciones de riesgo. Ya en el complemento, y antes de la jugada decisiva de Galdames, el conjunto visitante estuvo cerca de romper la paridad en varias oportunidades, incluyendo un disparo de Santiago Montiel que Gastón Martirena despejó sobre la línea, replicando la intervención previa de Zabala en el área contraria.

En la previa de esa salvada, Facundo Cambeses se había lucido cuando evitó la caída de su valla tras un remate del chileno Luciano Cabral.

*La salvada de Martirena

La acción más relevante del encuentro se produjo en el cuarto minuto de los cinco adicionados por el árbitro Nicolás Ramírez. Tras una pelota parada a favor de Racing, el equipo local quedó mal posicionado y el Rey de Copas aprovechó para lanzar un contragolpe. Gabriel Ávalos habilitó a Pablo Galdames, quien se encontraba solo, sin marca, justo detrás de la línea de mitad de campo. El mediocampista avanzó hacia el área rival, enfrentando únicamente al arquero Facundo Cambeses, que salió a achicar el ángulo de disparo.

En ese mano a mano, Galdames optó por rematar de tres dedos con su pierna derecha al primer palo, pese a contar con espacio para intentar una maniobra diferente o cruzar el disparo. El balón pasó muy cerca del poste, pero no ingresó en el arco, lo que mantuvo el empate en el marcador. El árbitro Ramírez no permitió el saque de arco y decretó el final del partido inmediatamente después de esa acción.

Con este resultado, Racing llegó a los 11 puntos en la Zona A y se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final del Clausura; mientras que en la tabla anual cosecha 39 unidades y podría perder la novena posición, que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana. Por su parte, el Rojo no se pudo despegar del fondo de la Zona B con 5 puntos y en la acumulada posee 34.

Racing Independiente Torneo Clausura Pablo Galdames

