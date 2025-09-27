El comunicado de Vélez tras la sanción de un año sin jugar que recibió Imanol Machuca

Imanol Machuca, jugador de Vélez, durante el partido ante Racing por la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Vélez brindó un comunicado por la situación de Imanol Machuca, luego de que el extremo derecho de 25 años fuera suspendido por la FIFA con un año sin jugar acusado de falsificación de documentos junto a otros seis futbolistas que representaron a la selección de Malasia en un partido de la clasificación a la Copa Asiática 2027, que tiene a ese combinado como líder del Grupo F al cabo de dos presentaciones con sendas victorias sobre Nepal y Vietnam.

La institución de Liniers se refirió al tema confirmando que el ex jugador de Unión de Santa Fe no podrá estar presente en el duelo ante Atlético Tucumán del próximo lunes. “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que en el día de ayer fue notificado por la Asociación del Fútbol Argentino de una decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, a través de la cual se le impone a nuestro jugador, Imanol Machuca, una suspensión por el plazo de 12 meses”, comenzó.

“En virtud de ello, y hasta tanto se reciba una notificación en contrario, nuestro futbolista no podrá ser parte de los partidos disputados por el Club. Destacamos que Vélez no forma parte del proceso disciplinario de FIFA, por lo que se encuentra impedido de intervenir en el mismo. Asimismo, nos encontramos en constante comunicación con el jugador a fin de realizar el seguimiento del caso y acompañarlo en este proceso", concluyó el Fortín.

Vale destacar que Imanol Machuca registra 1222 minutos distribuidos en 22 partidos con un gol y una asistencia aportados en la primera jornada del Torneo Clausura con triunfo 2-1 sobre Tigre en Liniers. Integró la campaña del equipo que fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores: jugó 45′ y 88′ en la ida y la revancha de la serie contra Racing, respectivamente.

Imanol Machuca ingresó por Rodrigo Holgado a 17 minutos del final en la goleada de Malasia por 4-0 sobre Vietnam

Todo el caso se dio a conocer este viernes con un comunicado publicado por la FIFA en su página oficial. Allí, informó que impuso sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FMF) y a siete jugadores (Imanol Javier Machuca, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano) por la infracción al artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA vinculado a la “falsificación de documentos”.

El apartado reglamentario detalla lo siguiente en su primer inciso: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”. Y añade: “Una asociación o un club podrán ser considerados responsables de un acto de falsificación cometido por uno de sus directivos y/o jugadores”.

El conflicto surgió por una queja vinculada a los “criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano” después de que Malasia goleó 4-0 a Vietnam por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática organizada por Arabia Saudita en 2027. Todos ellos fueron titulares, mientras que Machuca y Gabriel Felipe Arrocha ingresaron desde el banco en esa oportunidad. Cinco de ellos hicieron su debut absoluto en ese duelo, salvo Arrocha que disputó un amistoso contra Cabo Verde en mayo y Hevel que jugó 90 minutos de un partido de la Clasificatoria a la Copa Asiática contra Nepal en marzo pasado, respectivamente.

Rodrigo Holgado selló un gol en ese duelo contra Vietnam

La Comisión Disciplinaria de la FIFA realizó los procedimientos habituales, evaluó la documentación pertinente y tomó la decisión de aplicar penas económicas y deportivas. Se resalta “una sanción de doce meses de inhabilitación” a los siete jugadores mencionados “para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”. Además, deberán abonar 2.500 francos suizos (USD 2.500) y la FMF recibió una multa de 350.000 francos suizos (USD 438.000).

En contrapartida, la Federación Malasia de Fútbol afirmó que apelará la decisión de la casa madre del fútbol mundial y expresó que no hubo irregularidades desde su óptica: “Tanto los jugadores afectados como la propia Federación han actuado de buena fe y con total transparencia a lo largo de todo el proceso”.

El organismo aseguró que gestionó “toda la documentación y los procedimientos relacionados de forma transparente, siguiendo las directrices establecidas” y alegó que tuvo aceptación del ente rector para las habilitaciones: “La FIFA ya había examinado la elegibilidad de los jugadores en cuestión y había dado su aprobación oficial para que pudieran representar a Malasia”.

Otro de los clubes que se expidió sobre la situación de uno de los argentinos implicados es América de Cali. La entidad de Colombia informó que este viernes fueron “notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación".

A continuación, destacaron cuáles serán los próximos pasos de la entidad en este episodio: “Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes. El Departamento Jurídico de América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso”.

El comunicado de América de Cali sobre Rodrigo Holgado

El otro argentino suspendido es Facundo Garcés, habitual titular en el Alavés de España. El zaguero central de 26 años llegó a la institución a principios de año desde Colón y su labor fue clave para que su equipo se salve del descenso en la pasada temporada. En el actual curso, participó en todos los minutos de los seis primeros partidos de La Liga. Incluso, el entrenador José Bordalás lo citó para el encuentro de este sábado desde las 13:30 (hora argentina) ante Mallorca antes de que se conozca la suspensión.

Los últimos cuatro implicados cuentan con diversos orígenes. Gabriel Felipe Arrocha nació hace 23 años en España y es lateral izquierdo en Unionistas, en la Tercera División de ese país. João Vitor Brandão Figueiredo es un delantero con raíces en Sao Paulo y presente en el Johor de Malasia. Es compañero de Hector Alejandro Hevel Serrano, mediocampista central neerlandés de 29 años, y del defensor Jon Irazábal Iraurgui, central de 28 años y 1.87 de altura.

Facundo Garcés se desempeña en el Alavés de España

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

La FAM había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados.

El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tras incoar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación pertinente y ha impuesto las siguientes sanciones:

La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno.

A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la selección nacional de Malasia para su consideración.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.