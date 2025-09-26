Impacto mundial por la suspensión de FIFA por un año a 7 jugadores: los argentinos Machuca y Garcés, entre los sancionados

Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, suspendidos por un año

La FIFA comunicó este viernes una durísima sanción de un año sin jugar a siete futbolistas por “falsificación de documentos” en medio del proceso para representar a la selección de Malasia, cuya Federación también recibirá un castigo del ente rector. Entre los implicados figuran los nombres de los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actuales jugadores de Vélez, Alavés de España y América de Cali de Colombia.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos”, manifestó el primer párrafo del comunicado divulgado en la página oficial de la FIFA.

El artículo aludido enfocado en casos de falsificación indica lo siguiente en su primer inciso: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”. “Una asociación o un club podrán ser considerados responsables de un acto de falsificación cometido por uno de sus directivos y/o jugadores”, añade el segundo inciso.

El informe tiene raíz en la solicitud de una consulta por parte de la Federación Malasia de Fútbol (FMA) al organismo sobre los criterios de convocatoria. “En este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”, alertaron en la misiva.

Los siete futbolistas acusados representaron a esa selección en el duelo con goleada 4-0 sobre Vietnam del 10 de junio pasado en un duelo válido por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudita 2027.

“Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, señaló el mensaje.

Tras realizar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria evaluó la documentación pertinente e impuso una serie de sanciones económicas y deportivas, en la que resalta “una sanción de doce meses de inhabilitación” a los siete jugadores mencionados “para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”. También deberán pagar 2.500 francos suizos (USD 2.500) y la FMA recibió una multa de 350.000 francos suizos (USD 438.000).

Los tres argentinos debutaron en ese duelo contra Vietnam. Garcés, zaguero central de 26 años con pasado en Colón de Santa Fe, disputó los 90 minutos, mientras que Holgado, centrodelantero de 30 abriles que surgió en las Inferiores de San Lorenzo y pasó por Gimnasia y Almagro, salió reemplazado a los 73 minutos en lugar del propio Machuca, quien está a préstamo en Vélez desde Fortaleza hasta el 31 de diciembre próximo.

Imanol Machuca no fue convocado para los amistosos de septiembre con victorias ante Singapur (2-1) y Palestina (1-0), pero Facundo Garcés jugó todo el primer duelo y Rodrigo Holgado disputó 82′ del segundo compromiso.

Desde su llegada al Fortín, Machuca lleva 1222 minutos repartidos en 22 partidos con un gol y una asistencia, que fueron aportados en la primera jornada del Torneo Clausura con triunfo 2-1 sobre Tigre en Liniers. Fue parte de la campaña del equipo que fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, incluso disputó 45′ y 88′ en la ida y la revancha de la serie contra Racing, respectivamente.

Por otro lado, Garcés es un habitual titular en el equipo español liderado por José Bordalás. Jugó todos los minutos en los seis primeros partidos de La Liga de España y recibió dos amonestaciones. Arribó a la entidad de Mendizorroza a principios de año desde Colón y su trabajo defensivo fue vital para salvarse del descenso en la pasada temporada.

En distinto sentido, Holgado es futbolista de América de Cali desde enero de 2024, cuando dejó Gimnasia. El ex jugador de Coquimbo, Audax Italiano y Curicó Unido de Chile, entre otros equipos, lleva anotados 8 goles y 2 asistencias en 39 partidos en lo que va del 2025.

Los implicados restantes poseen diferentes orígenes. Gabriel Felipe Arrocha nació en España, tiene 23 años y se desempeña como lateral izquierdo en Unionistas, en la Tercera División de ese país. João Vitor Brandão Figueiredo es un delantero originario de Sao Paulo, que jugó en el filial del Atlético Mineiro con presente en el Johor de Malasia. Es compañero en ese club de Hector Alejandro Hevel Serrano, volante central neerlandés de 29 años, y del defensor Jon Irazábal Iraurgui, zaguero de 28 abriles y 1.87 de altura.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

La FAM había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados.

El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tras incoar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación pertinente y ha impuesto las siguientes sanciones:

La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno.

A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la selección nacional de Malasia para su consideración.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.