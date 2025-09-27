Carlos Quintana sufrió una fractura de tobillo durante la victoria de Rosario Central ante Gimnasia en La Plata

La lesión de Carlos Quintana en Gimnasia vs. Rosario Central

La lesión de gravedad sufrida por Carlos Quintana durante el encuentro entre Rosario Central y Gimnasia de La Plata en el Bosque marcó un punto de inflexión en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El experimentado defensor de 37 años debió abandonar el campo de juego tras un choque aéreo con Mateo Seoane.

Las imágenes de gran preocupación que se vieron en la transmisión se combinaron con el parte médico oficial que emitió el club: sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo y la necesidad de una intervención quirúrgica.

El incidente se produjo apenas transcurridos siete minutos del partido, cuando Quintana saltó para disputar una pelota dividida en la mitad de la cancha. Aunque logró imponerse en el duelo, el mediocampista del Lobo, Seoane, impactó involuntariamente con la cabeza en el pómulo derecho del defensor, quien, al caer, sufrió una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo. La gravedad de la lesión obligó a que fuera retirado en camilla. Fue reemplazado por Facundo Mallo.

El club trasladó de inmediato a Quintana al Instituto Médico de La Plata, donde se le realizaron los estudios correspondientes. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Canalla confirmó el diagnóstico: “Luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días”.

El momento en el que Quintana abandonaba la cancha (Fotobaires)

La llegada de Quintana a Rosario Central se produjo en enero de 2023, tras su paso por Argentinos Juniors. La defensa del equipo ya se encontraba diezmada por la lesión del juvenil Juan Giménez, quien en agosto sufrió un esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal, lo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta mediados del próximo año. En aquella oportunidad, Quintana fue quien se acercó a consolar al juvenil defensor de 19 años y tuvo un gesto paternal que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el aspecto estrictamente deportivo, el encuentro tuvo un desarrollo favorable para el conjunto rosarino desde el inicio. Apenas transcurridos dos minutos, Alejo Véliz abrió el marcador tras una jugada iniciada por Ángel Di María sobre el sector derecho.

El posteo de Rosario Central

En la segunda parte, un gol anulado a Jeremías Merlo por infracción en ataque desestabilizó a Gimnasia, que no logró recuperarse y terminó sufriendo una derrota abultada. A los 83 minutos, Enzo Giménez marcó el 2-0 tras una asistencia de Di María. Momentos después, el propio Fideo ejecutó una maniobra individual en el área y definió con un remate cruzado para sentenciar el 3-0.

Tras el encuentro, el extremo con pasado en Real Madrid, Paris Saint Germain y Benfica analizó el encuentro y se refirió a la lesión de su compañero: “Tuve más espacio. Creo que el gol en el primer tiempo nos ayudó a tener más espacio. Ellos estaban necesitados también. necesitaban sacar puntos y era obvio que iban a dejar espacios. Nosotros intentamos aprovechar. De a poco nos vamos encontrando mejor. De a poco vamos teniendo más espacio y conociéndonos más. El equipo no se resiente cuando cae uno u otro. Estoy contento. La única lástima fue la lesión de Carlos, es un guerrero para nosotros. Le deseo una pronta recuperación”.

El triunfo dejó al elenco rosarino con 15 puntos en el Clausura, producto de tres victorias y seis empates, a la espera de disputar el encuentro pendiente ante Sarmiento de Junín suspendido por tormenta. El equipo se ubica a cuatro unidades de Deportivo Riestra, líder del Grupo B, aunque la atención principal está puesta en la Tabla Anual, donde Central lidera con 50 puntos, seguido por River Plate (49), Boca Juniors y Argentinos Juniors (ambos con 47).