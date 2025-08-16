La paternal reacción de Carlos Quintana tras la dolorosa lesión que sacó de la cancha entre lágrimas a Juan Giménez en el duelo de Rosario Central

Una escena dolorosa tuvo lugar durante el encuentro entre Rosario Central y Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito: el juvenil Juan Valentín Giménez sufrió una lesión mientras intentaba proteger una pelota en el área, automáticamente advirtió la gravedad del problema y su compañero Carlos Quintana acudió para acompañarlo con un gesto paternal.

Transcurrían 36 minutos de la primera etapa del duelo protagonizado por el Canalla y el Malevo, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando Giménez, defensor central de 19 años, se dispuso a cerrar un ataque de la visita. En plena disputa con el delantero Jonathan Herrera, el zaguero llegó exigido al cruce, pisó mal y su pierna se dobló.

Rápidamente, mostró claros signos de dolor y se quedó en el piso. Incluso, desde la transmisión oficial del partido indicaron que se encontraba envuelto en lágrimas. Fue en ese momento que el referente de 37 años apareció en la escena para abrazarlo mientras entraban los servicios médicos.

El momento en el que Quintana abraza a Giménez

El experimentado futbolista con pasado en Lanús, Huracán y Argentinos Juniors, entre otros, permaneció a su lado incluso cuando Giménez estaba recibiendo la atención correspondiente por el cuerpo médico. A su vez, el juvenil se tomó la cara y no pudo contener el llanto.

Quienes también mostraron congoja por la situación del defensor de 19 años fueron Jorge Broun y Enzo Copetti. El arquero fue el que indicó, de manera desesperada, que la zona afectada era la rodilla y solicitó que sea reemplazado de inmediato. Por su parte, el delantero con pasado en Racing no pudo evitar llevarse las manos a su cabeza, afligido por lo que estaba sufriendo su compañero.

Finalmente, Giménez se retiró del campo acompañado por los médicos del club y recibió el apoyo de toda la parcialidad canalla, que lo reconoció con aplausos. En su lugar ingresó Juan Cruz Komar. Según indicaron distintos medios, Giménez permaneció en el vestuario durante el entretiempo y el domingo se someterá a estudios médicos para confirmar la gravedad de su lesión.

En marzo de este año, tras participar del Sudamericano Sub 20 con la selección argentina, Giménez se sometió a un proceso de reacondicionamiento físico que lo marginó un tiempo fuera de las canchas. En ese momento, según indicó TyC Sports, el DT Ariel Holan decidió que el futbolista se ponga a punto, ya que el torneo juvenil disputado en Venezuela le impidió hacer la pretemporada junto al resto del plantel.

Giménez fue reemplazado en el primer tiempo (Fotobaires)

Nacido el 27 de abril de 2006, Giménez fue parte del equipo nacional que, bajo el mando de Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial Sub 20 que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, en Chile. Es uno de los habituales nombres que el DT de las juveniles tiene en carpeta de cara a esa cita.

En el Sudamericano, el zaguero jugó siete de los nueve partidos, en los que solo fue sustituido en el último encuentro, que terminó en derrota por 3-2 frente a Paraguay, lo que le privó a Argentina quedarse con el título.

Con la camiseta del elenco rosarino, Giménez disputó en el semestre pasado solo 239 minutos, distribuidos en cuatro partidos, todos en el Torneo Apertura.