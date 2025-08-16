Deportes

La paternal reacción de Carlos Quintana tras la dolorosa lesión que sacó de la cancha entre lágrimas a Juan Giménez en el duelo de Rosario Central

El juvenil defensor de 19 años rápidamente acusó problemas en su rodilla y el experimentado marcador de 37 años lo consoló

Guardar

Una escena dolorosa tuvo lugar durante el encuentro entre Rosario Central y Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito: el juvenil Juan Valentín Giménez sufrió una lesión mientras intentaba proteger una pelota en el área, automáticamente advirtió la gravedad del problema y su compañero Carlos Quintana acudió para acompañarlo con un gesto paternal.

Transcurrían 36 minutos de la primera etapa del duelo protagonizado por el Canalla y el Malevo, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando Giménez, defensor central de 19 años, se dispuso a cerrar un ataque de la visita. En plena disputa con el delantero Jonathan Herrera, el zaguero llegó exigido al cruce, pisó mal y su pierna se dobló.

Rápidamente, mostró claros signos de dolor y se quedó en el piso. Incluso, desde la transmisión oficial del partido indicaron que se encontraba envuelto en lágrimas. Fue en ese momento que el referente de 37 años apareció en la escena para abrazarlo mientras entraban los servicios médicos.

El momento en el que
El momento en el que Quintana abraza a Giménez

El experimentado futbolista con pasado en Lanús, Huracán y Argentinos Juniors, entre otros, permaneció a su lado incluso cuando Giménez estaba recibiendo la atención correspondiente por el cuerpo médico. A su vez, el juvenil se tomó la cara y no pudo contener el llanto.

Quienes también mostraron congoja por la situación del defensor de 19 años fueron Jorge Broun y Enzo Copetti. El arquero fue el que indicó, de manera desesperada, que la zona afectada era la rodilla y solicitó que sea reemplazado de inmediato. Por su parte, el delantero con pasado en Racing no pudo evitar llevarse las manos a su cabeza, afligido por lo que estaba sufriendo su compañero.

Finalmente, Giménez se retiró del campo acompañado por los médicos del club y recibió el apoyo de toda la parcialidad canalla, que lo reconoció con aplausos. En su lugar ingresó Juan Cruz Komar. Según indicaron distintos medios, Giménez permaneció en el vestuario durante el entretiempo y el domingo se someterá a estudios médicos para confirmar la gravedad de su lesión.

En marzo de este año, tras participar del Sudamericano Sub 20 con la selección argentina, Giménez se sometió a un proceso de reacondicionamiento físico que lo marginó un tiempo fuera de las canchas. En ese momento, según indicó TyC Sports, el DT Ariel Holan decidió que el futbolista se ponga a punto, ya que el torneo juvenil disputado en Venezuela le impidió hacer la pretemporada junto al resto del plantel.

Giménez fue reemplazado en el
Giménez fue reemplazado en el primer tiempo (Fotobaires)

Nacido el 27 de abril de 2006, Giménez fue parte del equipo nacional que, bajo el mando de Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial Sub 20 que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, en Chile. Es uno de los habituales nombres que el DT de las juveniles tiene en carpeta de cara a esa cita.

En el Sudamericano, el zaguero jugó siete de los nueve partidos, en los que solo fue sustituido en el último encuentro, que terminó en derrota por 3-2 frente a Paraguay, lo que le privó a Argentina quedarse con el título.

Con la camiseta del elenco rosarino, Giménez disputó en el semestre pasado solo 239 minutos, distribuidos en cuatro partidos, todos en el Torneo Apertura.

Temas Relacionados

Rosario CentralJuan GiménezCarlos Quintanadeportes-argentinaLiga ProfesionalDeportivo RiestraTorneo Clausura

Últimas Noticias

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota 41-24 ante los All Blacks en Córdoba

El combinado argentino debutó en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur y no pudo ante la poderosa Nueva Zelanda

Los Pumas comenzaron el Rugby

El Rosario Central de Di María empató 1-1 contra Deportivo Riestra por la quinta jornada del Torneo Clausura

El Canalla y el Malevo se miden en Arroyito. Antes, Huracán le ganó 1-0 a Argentinos

El Rosario Central de Di

Cómo quedaron Los Pumas en la tabla de posiciones tras la derrota ante los All Blacks y su agenda completa en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby perdió 41-24 ante los neozelandeses en Córdoba por la primera fecha del certamen

Cómo quedaron Los Pumas en

Así fue el Haka de los All Blacks antes del duelo contra Los Pumas en Córdoba por el Rugby Championship

El seleccionado argentino se enfrentó con los neozelandeses en el Estadio Mario Alberto Kempes por la primera jornada del certamen hemisferio sur

Así fue el Haka de

Las fotos de las vacaciones de Franco Colapinto durante el parate de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine está disfrutando de los días de descanso en medio de las tres semanas sin actividad de la Máxima

Las fotos de las vacaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un intento de robo a

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

Cambio de aire económico: avanza un proyecto libertario para impulsar la salmonicultura en Tierra del Fuego

La Libertad Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán la listas para senadores y diputados

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

INFOBAE AMÉRICA
Melania Trump entregó una “carta

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

EEUU suspendió los visados humanitarios para refugiados de Gaza por una revisión de seguridad

TELESHOW
Así fue el último paso

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”

El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó